Jurnalistul italian Sigfrido Ranucci, prezentatorul emisiunii „Report” de la RAI, a anunţat că maşina i-a explodat în faţa casei din Pomezia, după ce sub vehicul ar fi fost plasată o bombă.

Sigfrido Ranucci a denunţat vineri explozia maşinii sale, cauzată, se pare, de un dispozitiv plasat sub vehicul, în timp ce era parcat în faţa casei sale din localitatea Pomezia, în apropierea capitalei italiene, transmite Agerpres.

Maşina fiicei sale şi faţada casei sale au fost, de asemenea, avariate de explozie, care nu a provocat victime.

În acest moment nu se cunoaşte motivul sau autorul faptelor. Cu toate acestea, după intervenţia pompierilor, cazul este anchetat de divizia de operaţiuni speciale a poliţiei şi de procurorii antimafia din Roma, care iau în considerare infracţiunea de daune agravate prin metode mafiote, potrivit informaţiilor difuzate de mass-media.

Jurnalistul a afirmat că în trecut a mai primit "mesaje" ameninţătoare, cum a fost cazul anul trecut, când a găsit la uşa casei sale mai multe gloanţe.

Evenimentul a atras condamnarea imediată a guvernului italian şi a prim-ministrului său, Giorgia Meloni, care şi-a exprimat într-un comunicat solidaritatea faţă de prezentator şi "condamnarea fermă a acestui act grav de intimidare la care a fost supus".

"Libertatea şi independenţa informaţiei sunt valori de neînlocuit ale democraţiilor noastre şi vom continua să le apărăm", a avertizat şefa guvernului, citată de EFE.

Ministrul apărării Guido Crosetto a calificat aceste fapte pe reţeaua socială X drept "extrem de grave, josnice şi inacceptabile", deoarece "nu afectează doar un jurnalist, ci şi libertatea de informare şi de exprimare".

În clasamentul libertăţii presei realizat de organizaţia "Reporteri fără frontiere" în 2025, Italia a coborât pe locul 49, cu trei poziţii mai jos decât în anul precedent, devenind cea mai periculoasă ţară pentru jurnalişti din Europa de Vest.