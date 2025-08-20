Obiectul misterios care a lovit satul polonez din estul țării, la 100 km de granița cu Ucraina, provocând pagube mai multor case după ce a explodat, a fost identificat ca fiind o dronă militară de către Parchetul polonez.

Procurorul districtual polonez Grzegorz Trusiewicz a declarat că „drona este una militară”.

„În acest moment, avem de-a face cu o dronă militară. Daunele au fost cel mai probabil cauzate de explozibili. Un expert militar se îndreaptă spre locul incidentului pentru a confirma aceste circumstanțe”, a declarat Trusiewicz, potrivit TVPWorld.

„Putem exclude inițial posibilitatea ca aceasta să fi fost o dronă civilă. Concluziile finale vor fi posibile numai după finalizarea tuturor examinărilor. De asemenea, putem exclude preliminar posibilitatea ca aceasta să fi fost o dronă de contrabandă”, a adăugat el.

Autoritățile poloneze investighează activ pentru a determina originea incidentului, poliția militară folosind un scaner 3D pentru a ajuta la reconstituirea locului, potrivit procurorului.

Anterior, ministrul apărării Władysław Kosiniak-Kamysz a declarat: „Nu putem exclude niciuna dintre aceste ipoteze legate de o dronă rusă, o dronă belarusă, o dronă de contrabandă sau un act de sabotaj pe teritoriul Republicii Polone”.

Polițiștii au declarat că au primit un apel miercuri, după ora 2 dimineața, cu privire la „o explozie” în Osiny, un sat situat la aproximativ 100 de kilometri vest de granița cu Ucraina.

„În lanul de porumb, am găsit fragmente carbonizate de diferite dimensiuni, împrăștiate pe o rază de câteva zeci de metri. Este vorba de resturi carbonizate de metal și plastic”, a declarat sergentul Marcin Józwik de la poliția din Łuków, citat de Agenția de presă poloneză.