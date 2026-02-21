Video Un italian și-a dresat câinele să arunce gunoaie pe marginea drumului. Este anchetat de poliție

Un italian, proprietarul unui câine, este acuzat că și-ar fi dresat animalul pentru a arunca saci de gunoi pe marginea unui drum, în încercarea de a evita identificarea sa de către camerele de supraveghere. Timp de două zile, patrupedul a fost surprins ducând un sac de gunoi, apoi lăsându-l la marginea drumului. Incidentul a avut loc în Sicilia.

Sursa video: Facebook/Comune di Catania

Imagini video făcute publice de poliție arată un câine de talie mică mergând liniștit pe stradă, cu un sac de gunoi în gură, pe care îl aruncă apoi pe carosabil, în cartierul San Giorgio din Catania.

Autoritățile locale precizează că scenele au fost surprinse în două zile consecutive, ceea ce, în opinia lor, „lasă loc de interpretare” că animalul ar fi fost dresat să facă acest lucru.

Conform poliției, câinele ar fi fost folosit pentru ca proprietarul să evite să fie filmat aruncând ilegal deșeuri. Aruncarea necontrolată a gunoaielor este ilegală în Italia, însă rămâne o problemă frecventă, în special în zonele urbane.

Autoritățile locale au intensificat în ultimii ani măsurile de combatere a fenomenului, inclusiv prin utilizarea camerelor de supraveghere pentru identificarea persoanelor care încalcă legea.

„Respectul față de regulile de conviețuire urbană și față de mediu este o datorie a tuturor”, a transmis Primăria din Catania, într-o postare pe pagina oficială de Facebook.

Postarea nu precizează dacă, până în prezent, au fost aplicate sancțiuni. Poliția Locală din Catania a menționat însă că imaginile video constituie un indiciu clar al unei practici menite să evite legea.