Veste teribilă primită de Mircea Lucescu în Belgia. Medicii i-ar fi recomandat să pună capăt carierei

Mircea Lucescu urma să revină aseară în țară, după ce a făcut mai multe investigații medicale în Belgia. Selecționerul a primit un prim verdict în țară, apoi a mers la un specialist oncolog renumit din vestul Europei. Din păcate, diagnosticul a fost confirmat, conform informațiilor obținute de gsp.ro.

Potrivit sursei citate, doctorii i-au recomandat antrenorului de 80 de ani să pună capăt carierei din fotbal și să se concentreze pe sănătate. O decizie clară va fi luată de Mircea Lucescu după o întâlnire cu șefii de la FRF, care urmează să aibă loc zilele acestea și anunțată cel mai probabil luni.

Știind ambiția selecționerului, nu este exclus ca acesta să ignore sfatul medicilor și să continue la echipa națională la meciul din 26 martie cu Turcia din play-off-ul pentru Cupa Mondială 2026. În cazul unui succes la Istanbul, România ar urma să joace și cu câștigătoarea dintre Kosovo și Slovacia, cinci zile mai târziu.

Edi Iordănescu și Gică Hagi, în stand-by

Mircea Lucescu, care a acceptat propunerea FRF de a prelua prima reprezentativă în august 2024, la aproape patru decenii de la terminarea precedentului mandat, în 1986, are un bilanț bun în cel de-al doilea mandat: 16 meciuri, din care au câștigat 11 și au remizat o dată. Dacă va renunța la națională, Federația are două variante de rezervă (și nu prea), demarând discuții cu Edi Iordănescu și cu Gică Hagi. Însă cei doi nu vor să preia direct presiunea meciurilor de baraj.

Cea mai la îndemână variantă ar fi ca la meciul cu Turcia, staff-ul primei reprezentative să fie format din Mihai Stoichiță, directorul tehnic al naționalei și secunzii lui Lucescu, Jerry Gane și Florin Constantinovici.