Video Tânărul bătut de un vlogger american spune că l-a provocat intenționat: „Adonis ăla a făcut fix ce am vrut”. Vloggerul, în arest la domiciliu

Tânărul român implicat în incidentul violent din București, în care a fost agresat de un vlogger american, recunoaște public că l-a provocat în mod deliberat pe influencer și că reacția acestuia a fost exact cea pe care o aștepta. Între timp, vloggerul Adonis Live a fost plasat în arest la domiciliu.

Vloggerul american Adonis Crash Boom susține că a fost agresat verbal și fizic, scuipat și insultat, fapt care l-a determinat să riposteze. Până la producerea incidentului, tânărul agresat, Darius, a fost extrem de activ pe rețelele sociale. Acesta și-a început ziua cerând bani de la urmăritorii săi de pe TikTok, iar pe contul său sunt postate numeroase jigniri la adresa mai multor persoane, comportamente controversate și amenințări.

Darius este fratele lui Rareș Ion, tânărul care a murit anul trecut în urma unei supradoze de droguri. În postările sale, acesta promitea răzbunare împotriva lui Maru, dealerul fratelui său.

Confruntarea a avut loc pe o stradă din Capitală, unde Darius l-ar fi abordat pe vloggerul american. Conflictul a degenerat într-o agresiune fizică.

„Da, îmi cerea bani și, când am refuzat, a început să mă atace, să mă scuipe și să-mi adreseze cuvinte jignitoare rasiste”, a spus Adonis Crash Boom reporterilor.

Polițiștii au intervenit de urgență și au identificat la fața locului un tânăr de 20 de ani, cu leziuni la nivelul feței, precum și un bărbat de 33 de ani, cetățean străin, bănuit de comiterea faptei. Victimei i-au fost acordate îngrijiri medicale, însă aceasta a refuzat transportul la spital.

Ulterior, Darius le-a transmis urmăritorilor săi, într-un live online: „Stați, mă, viețile mele liniștiți, că Adonis ăla a făcut fix ce am vrut”.

Adonis Crash Boom este un creator de conținut american, cunoscut în mediul online drept „black travel creator”, realizând vloguri și transmisiuni live din România și alte țări europene.