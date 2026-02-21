search
Sâmbătă, 21 Februarie 2026
Atacuri pe bandă rulantă la adresa Juliei Sauter: nu știe o boabă de română, deși a obținut cetățenia țării noastre

Publicat:

Julia Sauter a ales să reprezinte România încă de când avea 14 ani, după ce federația germană a îndrumat-o să se îndrepte spre alt domeniu, pentru că nu a reușit să facă anumite sărituri. Nemțoaica nu a renunțat la patinaj, iar întâlnirea cu antrenorul Marius Negrea i-a îndreptat pașii spre țara noastră.

Julia Sauter, descoperită și crescută de Marius Negrea. Foto Libertatea
Anul acesta, Julia a participat la prima ediție a Jocurilor Olimpice din carieră, unde s-a prezentat excelent. A fost a 17-a în finala de la patinaj feminin, după ce și-a bătut recordul personal de puncte obținute într-o competiție. Ca să poată evolua la Olimpiada de la Milano-Cortina sub steagul țării noastre, nemțoaica a trebuit să-și ia cetățenia română, lucru care s-a întâmplat în septembrie anul trecut. Până atunci, Julia Sauter nu a solicitat pașaportul tricolor, pentru că la Europene și Mondiale nu există o astfel de o cerință expresă.

Nu ar fi vrut să participe la Olimpiadele din 2018 și 2022

Marius Negrea, fostul său antrenor, la care sportiva germană a renunțat pentru a fi pregătită de fosta patinatoare Roxana Luca, a lansat o mulțime de ironii și acuzații la adresa ei. Acesta a precizat, pentru Libertatea, printre altele, că ”Julia n-a vrut să meargă la JO 2018 și 2022, iar acum a devenit prima purtătoare de drapel din istorie care nu știe un cuvânt în română". 

Sportiva născută în Baden-Wurttemberg în urmă cu 28 de ani a răspuns elegant: "Când am început să concurez pentru România, în 2012/2013, eram atât de departe de Jocurile Olimpice din 2018 încât nu am cerut niciodată pașaportul românesc. Și apoi, după 2019, m-am oprit un an întreg, iar Jocurile Olimpice erau din nou atât de departe. Cred că ne-am gândit mereu: OK, dacă se întâmplă să obținem un loc, vom găsi o soluție.

Știe jurământul de credință față de patrie

Evident, să mergi la Jocurile Olimpice era un vis, dar eu m-am gândit mereu la obiectivele imediate, Mondialele şi Europenele. Pentru mine, să fiu acolo a fost suficient de împlinitor. A merge la Jocurile Olimpice e, evident, cireaşa de pe tort, dar viața mea nu era mai rea dacă nu aş fi ajuns aici", a declarat Julia Sauter pentru Inside Skating.

Sportiva, care se antrenează preponderent în Germania, a mai mărturisit că știe câteva cuvinte în limba română, fix pe cele pe care a trebuit să le rostească atunci când și-a făcut jurământul de credință față de țara noastră. "Am învăţat câteva fraze în română: jur să fiu devotat patriei şi poporului român, să apăr interesele naţionale, să respect Constituţia şi legile României. Asta e, am repetat în fiecare zi şi acum ştiu. De fapt, nu, am uitat ceva: să apăr drepturile şi interesele naţionale, să apăr Constituţia şi legile României. Asta e".

Și fostul ministru al Sportului, Eduard Novak, a avut o intervenție dură la adresa sportivei, considerând că locul 17 obținut la Jocurile Olimpice de Iarnă nu merită menționat. 

Căsătorită din 2021 cu hocheistul american Robbie Czarnik, patinatoarea a anunțat ieri că se va retrage din sport în următorii doi ani, urmând să se concentreze pe familie.   

Ce a declarat Marius Negrea despre fosta sa elevă, Julia Sauter

*(n.r. Ar fi trebuit să fiu la Jocurile Olimpice) cu sportiva care reprezintă România la patinaj artistic, care n-a vrut să meargă la JO 2018 și 2022, iar acum e prima purtătoare de drapel din istorie care nu știe un cuvânt în românește. Și care a participat la Europene și la Mondiale cu rezidența în apartamentul meu de la Brașov. Și pe care am descoperit-o acum 13-14 ani, cu care am fost la competiții, transport, mașina, cazare, cam 1.500 de euro o dată. Și care mi-a zis, brusc, că simte că nu mai poate progresa cu mine.

*A preluat-o Roxana Luca, fosta mea elevă (...) Credeam că noi vom rezista până la finalul carierei sale. Am făcut echipă cu Julia la 57 de competiții din care la 19 s-a clasat pe podium. Am participat la 4 Mondiale, 7 Europene și 3 Mondiale de juniori”.

