Video Un polițist local din Iași a salvat un bebeluș dintr-un incendiu. Un apartament a fost cuprins de flăcări pe Șoseaua Nicolina

Un apartament situat la etajul 7 al unui bloc situat pe Șoseaua Nicolina, Iași, a fost cuprins de flăcări sâmbătă după-amiază. Datorită intervenției rapide a unui polițist local, un bebeluș a fost evacuat în siguranță, fără să fie rănit.

Au intervenit echipaje de la Detașamentul 2 de Pompieri Iași, cu două autospeciale de stingere și o auto platformă pentru salvări de la înălțime, sprijinite de un echipaj de prim ajutor calificat și un echipaj medical de la Serviciul Județean de Ambulanță Iași.

Nu au fost persoane surprinse în interiorul apartamentului. Momentan, nu se cunoaște cauza incendiului.

Sursa video: Facebook/24iasi

„Incendiu produs la un apartament în municipiul Iași, șos. Nicolina, la etajul 7, nu sunt persoane surprinse în interior. Se intervine cu forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul 2 de Pompieri Iași. La fața locului au fost direcționate două autospeciale de stingere, o auto platformă pentru salvări de la înălțime, un echipaj de prim ajutor calificat și de la Serviciul Județean de Ambulanță un echipaj medical”, au transmis reprezentanții ISU Iași.

Reprezentanții ISU Iași au mai transmis că intervenția promptă și coordonarea echipelor au împiedicat producerea unor incidente grave.