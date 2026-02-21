Ucrainenii au extins lista de ținte pentru atacurile cu drone kamikaze în Rusia

Campania de lungă durată a Ucrainei de atacuri cu drone împotriva Rusiei s-a extins dincolo de infrastructura de petrol și gaze la rețelele de electricitate și instalațiile de încălzire civilă, baze militare și unități ruse responsabile de lansarea atacurilor asupra orașelor ucrainene, potrivit unei analize realizate de Kyiv Post.

Doar în lunile ianuarie și februarie 2026, dronele ucrainene au efectuat peste 240 de atacuri asupra unor ținte majore din Rusia sau din teritoriile ucrainene ocupate, au raportat miercuri Forțele de Sisteme fără Pilot (USF) ale Ucrainei. Ritmul operațiunilor cu drone s-a accelerat comparativ cu 2025.

Între iulie și decembrie 2025, majoritatea loviturile cu drone la distanță vizau sectorul energetic al Rusiei, inclusiv rafinării de petrol, platforme maritime, stații de pompare și depozite de combustibil, însumând între 120 și 150 de atacuri separate. Distanța tipică a loviturilor a fost între 500 și 800 de kilometri de la posibilele puncte de lansare. Printre instalațiile cele mai afectate s-a numărat o rafinărie operată de Rosneft lângă Ryazan, lovită de cel puțin șapte ori, reducând temporar capacitatea de procesare a petrolului brut de 300.000 de barili pe zi.

Alte atacuri notabile asupra facilităților Lukoil, inclusiv o platformă offshore din Marea Caspică, au dus la scăderea cu 20–25% a capacității naționale de procesare a petrolului din Rusia, în decembrie 2025, potrivit Bloomberg,

În 2026, lista țintelor s-a extins vizibil, ucrainenii lansând între două și patru atacuri pe zi.

Orașe din vestul Rusiei, precum Belgorod, au fost lovite repetat, fiind vizate instalații de producție a energiei electrice, stații de transformare, centrale termice și depozite de combustibil, provocând pene de curent pe scară largă. Guvernatorul Viaceslav Gladkov a declarat că, până la mijlocul lunii februarie, aproximativ un sfert dintre clădirile rezidențiale necesitau evacuare din cauza daunelor severe provocate infrastructurii de încălzire. Loviturile nocturne din 20 februarie au întrerupt alimentarea cu energie electrică în cea mai mare parte a regiunii, care are aproximativ 1,5 milioane de locuitori.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat, în discursul video nocturn din 8 februarie, că Ucraina consideră rețeaua electrică a Rusiei drept o țintă legitimă, în urma atacurilor Kremlinului asupra orașelor ucrainene.

Atacurile cu drone rusești au provocat, de asemenea, pene de curent și întreruperi ale încălzirii în Kiev, însă autoritățile ucrainene au reușit să efectueze reparații fără a emite ordine de evacuare. Dronele ucrainene au lovit și orașul Briansk pe 9 februarie, vizând infrastructura electrică.

Țintele militare devin ținte tot mai frecvente în 2026. Unități speciale ale forțelor ucrainene au vizat instalații rusești de apărare antiaeriană, inclusiv baterii Pantsir-S1 lângă orașele Kerch și Hvardiiske și lansatoare S-300VM lângă orașul ocupat Mariupol.

Aceste atacuri au precedat unul dintre cele mai mari raiduri cu drone ale războiului, implicând peste 200 de drone care au lovit bazele aeriene rusești Kacha și Belbek, precum și un depozit de rachete lângă Pasechnoe, în Crimeea. Raportările publice și imaginile video indică daune semnificative provocate echipamentului rus. Nu nu s-a putut determina cu exactitate în fiecare caz în parte dacă atacurile au fost realizate de forțele de drone sau de agenția de informații militare a Ucrainei (HUR).

Comandantul Forțelor fără pilot, maiorul Robert „Madyar” Brovdi, a declarat că, din februarie, operațiunile s-au concentrat pe neutralizarea punctelor de lansare a dronelor rusești. Într-o perioadă de 24 de ore, forțele ucrainene ar fi lovit 44 de astfel de puncte, distrugând sau avariind 121 de drone cu rază lungă de acțiune.