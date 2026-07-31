A vrut să arate că dronele ucrainene sunt un „mit”. Un general rus ar fi fost rănit, iar adjunctul său ucis după lovitura asupra blindatului lor

Un general rus ar fi decis să meargă personal pe front pentru a demonstra că militarii exagerează pericolul reprezentat de dronele ucrainene. Blindatul „Tigr” în care se afla ar fi fost lovit, generalul rănit, iar adjunctul său pentru logistică ucis.

Potrivit canalului rusesc de Telegram „Gruparea de trupe «Vest»”, un vehicul blindat de tip „Tigr” a fost atacat în apropierea satului Ternî, din raionul Liman, regiunea Donețk. În vehicul s-ar fi aflat comandantul Diviziei 144, generalul-maior Dmitri Mihailov, cunoscut cu apelativul „Kurgan”, alături de adjunctul său pentru logistică.

Canalul Telegram, citat de ostro.org, a publicat și imagini despre care susține că surprind momentul atacului, filmarea provenind, potrivit aceleiași surse, din partea rusă.

Autorul postătii susţine că incidentul ar fi avut loc joi, 30 iulie, după o dispută între general și ofițerul responsabil cu logistica. Acesta din urmă i-ar fi atras atenția generalul-maior Dmitri Mihailov că aprovizionarea trupelor din apropierea frontului este dificilă deoarece dronele ucrainene FPV supraveghează permanent zona și fac riscante deplasările către pozițiile înaintate.

Generalul nu ar fi luat în seamă avertismentele și ar fi decis să meargă personal spre Ternî pentru a demonstra că situația nu este atât de periculoasă pe cât susținea subordonatul.

„Aflat sub influența apei de foc [a alcoolului], și-a exprimat nemulțumirea față de ofițerul de la logistică în cel mai grobian mod posibil cu privire la aprovizionarea slabă cu diverse materiale pe linia frontului. Ca răspuns, acesta a spus că livrările în cantitățile necesare sunt imposibile deoarece dronele inamice zboară peste tot, în grupuri. Generalul Mihailov a strigat la el: «Mă mințiți cu toții, nu există FPV-uri inamice acolo», și a decis să meargă cu adjunctul la Ternî într-un Tigr, pentru a-și dovedi punctul de vedere”, se arată în relatarea distribuită pe Telegram.

„Adjunctul comandantului pentru logistică a murit, a fost lăsat să ardă în acel Tigr, iar generalul Mihailov a fost evacuat”, mai spune autorul postării.

Sursă video: Telegram

Informațiile despre incident nu au fost confirmate de autorități ruse sau ucrainene și nu au putut fi verificate independent.

În timpul unui conflict armat, relatările provenite de la surse apropiate uneia dintre părți trebuie tratate cu prudență, mai ales când descriu pierderi sau circumstanțe controversate.