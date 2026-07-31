 A vrut să arate că dronele ucrainene sunt un „mit”. Un general rus ar fi fost rănit, iar adjunctul său ucis după lovitura asupra blindatului lor | adevarul.ro
search
Vineri, 31 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

A vrut să arate că dronele ucrainene sunt un „mit”. Un general rus ar fi fost rănit, iar adjunctul său ucis după lovitura asupra blindatului lor

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un general rus ar fi decis să meargă personal pe front pentru a demonstra că militarii exagerează pericolul reprezentat de dronele ucrainene. Blindatul „Tigr” în care se afla ar fi fost lovit, generalul rănit, iar adjunctul său pentru logistică ucis.

Momentul în care blindatul ar fi fost lovit de dronă. FOTO: captură Telegram
Momentul în care blindatul ar fi fost lovit de dronă. FOTO: captură Telegram

Potrivit canalului rusesc de Telegram „Gruparea de trupe «Vest»”, un vehicul blindat de tip „Tigr” a fost atacat în apropierea satului Ternî, din raionul Liman, regiunea Donețk. În vehicul s-ar fi aflat comandantul Diviziei 144, generalul-maior Dmitri Mihailov, cunoscut cu apelativul „Kurgan”, alături de adjunctul său pentru logistică.

Canalul Telegram, citat de ostro.org, a publicat și imagini despre care susține că surprind momentul atacului, filmarea provenind, potrivit aceleiași surse, din partea rusă.

Autorul postătii susţine că incidentul ar fi avut loc joi, 30 iulie, după o dispută între general și ofițerul responsabil cu logistica. Acesta din urmă i-ar fi atras atenția generalul-maior Dmitri Mihailov că aprovizionarea trupelor din apropierea frontului este dificilă deoarece dronele ucrainene FPV supraveghează permanent zona și fac riscante deplasările către pozițiile înaintate.

Generalul nu ar fi luat în seamă avertismentele și ar fi decis să meargă personal spre Ternî pentru a demonstra că situația nu este atât de periculoasă pe cât susținea subordonatul.

„Aflat sub influența apei de foc [a alcoolului], și-a exprimat nemulțumirea față de ofițerul de la logistică în cel mai grobian mod posibil cu privire la aprovizionarea slabă cu diverse materiale pe linia frontului. Ca răspuns, acesta a spus că livrările în cantitățile necesare sunt imposibile deoarece dronele inamice zboară peste tot, în grupuri. Generalul Mihailov a strigat la el: «Mă mințiți cu toții, nu există FPV-uri inamice acolo», și a decis să meargă cu adjunctul la Ternî într-un Tigr, pentru a-și dovedi punctul de vedere”, se arată în relatarea distribuită pe Telegram.

„Adjunctul comandantului pentru logistică a murit, a fost lăsat să ardă în acel Tigr, iar generalul Mihailov a fost evacuat”, mai spune autorul postării.

Sursă video: Telegram

Informațiile despre incident nu au fost confirmate de autorități ruse sau ucrainene și nu au putut fi verificate independent.

În timpul unui conflict armat, relatările provenite de la surse apropiate uneia dintre părți trebuie tratate cu prudență, mai ales când descriu pierderi sau circumstanțe controversate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
A murit Franco Baresi. Legenda fotbalului italian s-a stins la 66 de ani
digi24.ro
image
Șoferii cărora ar putea să nu li se mai dea permis de conducere după expirare. Reguli noi propuse de Ministerul Sănătății
stirileprotv.ro
image
Surse: Guvernul se întrunește în ședință extraordinară, din cauza stării de Urgență Hidrologică de pe Dunăre. Se iau în calcul măsuri excepționale pentru județele Călărași și Constanța. Autoritățile încearcă să crească debitul apei în zona gurii de captare de la Cernavodă. Potrivit Constituției, președintele declară Stare de Urgență, fie și locală
gandul.ro
image
SURPRIZA găsită de turiștii români la Balcic: Simion, Georgescu și Nicușor Dan, VÂNDUȚI lângă Putin, Stalin și Ceaușescu
mediafax.ro
image
Firma Alindo Impex SRL, de la care a închiriat Dinamo microbuzul implicat în accidentul mortal, contracte cu Primăria Elenei Lasconi! Exclusiv
fanatik.ro
image
Nicușor Dan nu a numit niciun ambasador la post de când a devenit președinte: 54 de ambasadori, dintr-un total de 84, și-au depășit mandatul. Corneliu Bjola: „România proiectează haos și în exterior”
libertatea.ro
image
Doliu în lumea filmului: Actorul din „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor” a murit la 80 de ani
digi24.ro
image
Titi Aur condamnă un alt detaliu în accidentul rutier suferit de echipa a doua lui Dinamo: „Nu e vorba de vârsta șoferului! Adevărații autori morali sunt acolo”
gsp.ro
image
Familia lui Adrian Ropotan a făcut anunțul, după accidentul de la Câmpulung: ”Vor să trimită elicopterul”
digisport.ro
image
Marele premiu de la Loto 5/40 a fost câștigat. O persoană din Galați a ghicit toate numerele norocoase
click.ro
image
Criza din Ceuta: Italia cere ca Spania să fie dată afară din Schengen. Meloni: „Nu vom ceda nici măcar un centimetru”
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Oraşele din România unde temperatura resimţită la ora 13 a fost de 40 de grade la umbră
observatornews.ro
image
'L-au resuscitat'. Prima reacție a lui Stelian Ogică, după ce Adrian Ropotan a fost implicat într-un accident teribil
cancan.ro
image
Vârsta de pensionare va crește cu 5 ani pentru femei și cu 2 ani la bărbați. Când are loc schimbarea?
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
prosport.ro
image
Cât pierzi la pensie dacă ieși cu 3 ani mai devreme. Calculul pentru o pensie de 4.000 de lei
playtech.ro
image
Cât de grav e rănit Adrian Ropotan după accidentul cu Dinamo 2: „Avea osul ieșit în afara brațului!” Exclusiv
fanatik.ro
image
Ce se va întâmpla cu prețurile la combustibil în România: un expert explică cum se va face calculul final după intrarea în vigoare a noii legi
ziare.com
image
Surpriză mai mare decât Auda - FCSB: ”Ce rușine! Ar trebui să i se interzică să mai joace în Europa”
digisport.ro
image
Interpretul de muzică populară Ilie Caraș a ajuns la spital din cauza pastilelor de slăbit: „Am luat după ureche”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Ce frumoasă s-a făcut fiica Adrianei Iliescu la 21 de ani. Cu ce se ocupă și ce meserie urmează să aibă: Îmi place ceea ce o să fac
romaniatv.net
image
A început Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce trebuie să facă toți creștinii Ce se mănâncă în aceste zile
mediaflux.ro
image
Titi Aur condamnă un alt detaliu în accidentul rutier suferit de echipa a doua lui Dinamo: „Nu e vorba de vârsta șoferului! Adevărații autori morali sunt acolo”
gsp.ro
image
INTERVIU | Flavia Boghiu povestește cu ochii în lacrimi drama unei mame refugiate din Ucraina și manipulările despre război: „Nu există să rămâi insensibil în fața unei asemenea tragedii. Românii au făcut, dacă vrei, bani ca să-i să-i ajute”
actualitate.net
image
Cine este Alberto, stewardul român care a cucerit TikTok-ul cu dansurile filmate înainte de zboruri. Milioane de oameni îi urmăresc videoclipurile din aeroport
actualitate.net
image
Monica Pop a suferit un AVC! Medicul, internat la Elias după un conflict puternic
click.ro
image
Halle Berry strălucește în vacanță. Cum s-a afișat actrița. „Fiecare călătorie mă transformă puțin!”
click.ro
image
Lidia Buble și-a surprins fanii cu un nou look! Ce schimbare îndrăzneață a făcut vedeta
click.ro
Regele Felipe și Regina Letizia în Palma de Mallorca, Foto Profimedia (2) jpg
Efectul Regina Letizia în vacanță. Toți îi admiră ținutele, iar multe dintre piesele sale sunt mai accesibile decât ai crede
okmagazine.ro
emperor trajan jpg
Cei cinci împărați „buni” ai Romei. Secolul în care Imperiul a ajuns la apogeu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Tatăl artistei Amy Winehouse trebuie să plătească un milion de lire prietenilor ei. Care este motivul
image
Monica Pop a suferit un AVC! Medicul, internat la Elias după un conflict puternic

OK! Magazine

image
Emblematica actriță și-a lansat contul de OnlyFans la 85 de ani! Senzualitatea nu are vârstă

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?