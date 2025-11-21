Un fost lider din Țara Galilor, condamnat la 10 ani de închisoare. Acesta primea mită pentru a face declarații pro-ruse

Nathan Gill, fost lider al filialei Reform UK din Țara Galilor, a fost condamnat la 10 ani și jumătate de închisoare după ce a acceptat mită pentru a face declarații în favoarea Rusiei atunci când era europarlamentar.

Gill, membru important al grupurilor Ukip și Brexit Party, conduse de Nigel Farage în Parlamentul European, a pledat vinovat pentru opt capete de acuzare de luare de mită, fapte comise între 6 decembrie 2018 și 18 iulie 2019, scrie The Guardian.

Poliția consideră că Gill a primit cel puțin 30.000 de lire sterline de la Oleg Voloshyn, fost deputat ucrainean și presupus agent rus. Acesta rămâne în continuare cercetat, dar se crede că s-ar afla acum la Moscova.

Imediat după condamnarea lui Gill, ministrul apărării, Al Carns, a cerut partidului lui Farage să declanșeze o investigație completă pentru a garanta eliminarea oricăror legături pro-ruse din Reform UK.

„Nigel Farage trebuie să inițieze de urgență o investigație independentă asupra fiecărei structuri a Reform UK – membri, donatori, reprezentanți – pentru a oferi publicului garanția absolută că orice legături pro-ruse rămase au fost eliminate din partidul său”, a spus Carns.

„Nu trebuie să lase nicio piatră neîntoarsă în această investigație.”

Anchetatorii, surprinși de pledoaria de vinovăție a lui Gill din septembrie, spun că acesta nu a oferit nicio explicație privind motivația sa, dar cred că a fost în principal determinat de probleme financiare.

Declarațiile făcute de Gill erau menite să servească narațiunii Kremlinului despre Ucraina, în perioada premergătoare invaziei ruse la scară largă din 2022.

Gill a făcut aceste declarații în Parlamentul European și pentru „112 Ukraine”, un post de televiziune ucrainean pro-rus, asociat cu Viktor Medvedciuk, aliat al lui Vladimir Putin. De asemenea, a primit bani pentru a aranja ca și alți europarlamentari să facă declarații similare.

La pronunțarea sentinței, la Old Bailey, judecătoarea Cheema-Grubb a spus că Gill a trădat încrederea publicului acceptând mită.

„Când spui ceea ce cineva te plătește să spui, nu vorbești cu sinceritate. Dacă ar fi fost opinia ta reală, nu ai fi avut nevoie să fii plătit pentru a o exprima”, a afirmat ea.

„Indiferent dacă ai crezut sau nu ceea ce ai spus la cererea lui Voloshyn și Medvedciuk, faptul că ai permis banilor să îți corupă busola morală reprezintă o trădare gravă a încrederii pe care ți-au acordat-o alegătorii.”

Judecătoarea a spus că Gill a „promovat narațiuni favorabile intereselor ruse privind Ucraina”.

Un purtător de cuvânt al Reform UK a descris acțiunile lui Gill drept „reprobabile, trădătoare și de neiertat”.

„Suntem mulțumiți că s-a făcut dreptate și salutăm pe deplin sentința primită de Nathan Gill”, a declarat el.

Totuși, Reform UK se confruntă cu potențiale daune politice după verdictul de la Old Bailey, unde Gill a fost întâmpinat de protestatari ucraineni și sindicaliști britanici care scandau: „Dar cu Farage cum rămâne?”

Nathan Gill a fost europarlamentar UKIP și Brexit Party între 2014 și 2020, fiind lider al UKIP Wales între 2014 și 2016. Ulterior, a fost lider al Reform UK Wales între martie și mai 2021.

În prezent, nu mai este membru al partidului.