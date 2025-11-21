search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Un fost lider din Țara Galilor, condamnat la 10 ani de închisoare. Acesta primea mită pentru a face declarații pro-ruse

0
0
Publicat:

Nathan Gill, fost lider al filialei Reform UK din Țara Galilor, a fost condamnat la 10 ani și jumătate de închisoare după ce a acceptat mită pentru a face declarații în favoarea Rusiei atunci când era europarlamentar.

Nathan Gill/FOTO: Captură video Youtube/ Daily Express
Nathan Gill/FOTO: Captură video Youtube/ Daily Express

Gill, membru important al grupurilor Ukip și Brexit Party, conduse de Nigel Farage în Parlamentul European, a pledat vinovat pentru opt capete de acuzare de luare de mită, fapte comise între 6 decembrie 2018 și 18 iulie 2019, scrie The Guardian.

Poliția consideră că Gill a primit cel puțin 30.000 de lire sterline de la Oleg Voloshyn, fost deputat ucrainean și presupus agent rus. Acesta rămâne în continuare cercetat, dar se crede că s-ar afla acum la Moscova.

Imediat după condamnarea lui Gill, ministrul apărării, Al Carns, a cerut partidului lui Farage să declanșeze o investigație completă pentru a garanta eliminarea oricăror legături pro-ruse din Reform UK.

„Nigel Farage trebuie să inițieze de urgență o investigație independentă asupra fiecărei structuri a Reform UK – membri, donatori, reprezentanți – pentru a oferi publicului garanția absolută că orice legături pro-ruse rămase au fost eliminate din partidul său”, a spus Carns.

„Nu trebuie să lase nicio piatră neîntoarsă în această investigație.”

Anchetatorii, surprinși de pledoaria de vinovăție a lui Gill din septembrie, spun că acesta nu a oferit nicio explicație privind motivația sa, dar cred că a fost în principal determinat de probleme financiare.

Declarațiile făcute de Gill erau menite să servească narațiunii Kremlinului despre Ucraina, în perioada premergătoare invaziei ruse la scară largă din 2022.

Gill a făcut aceste declarații în Parlamentul European și pentru „112 Ukraine”, un post de televiziune ucrainean pro-rus, asociat cu Viktor Medvedciuk, aliat al lui Vladimir Putin. De asemenea, a primit bani pentru a aranja ca și alți europarlamentari să facă declarații similare.

La pronunțarea sentinței, la Old Bailey, judecătoarea Cheema-Grubb a spus că Gill a trădat încrederea publicului acceptând mită.

„Când spui ceea ce cineva te plătește să spui, nu vorbești cu sinceritate. Dacă ar fi fost opinia ta reală, nu ai fi avut nevoie să fii plătit pentru a o exprima”, a afirmat ea.

„Indiferent dacă ai crezut sau nu ceea ce ai spus la cererea lui Voloshyn și Medvedciuk, faptul că ai permis banilor să îți corupă busola morală reprezintă o trădare gravă a încrederii pe care ți-au acordat-o alegătorii.”

Judecătoarea a spus că Gill a „promovat narațiuni favorabile intereselor ruse privind Ucraina”. 

Un purtător de cuvânt al Reform UK a descris acțiunile lui Gill drept „reprobabile, trădătoare și de neiertat”.

„Suntem mulțumiți că s-a făcut dreptate și salutăm pe deplin sentința primită de Nathan Gill”, a declarat el.

Totuși, Reform UK se confruntă cu potențiale daune politice după verdictul de la Old Bailey, unde Gill a fost întâmpinat de protestatari ucraineni și sindicaliști britanici care scandau: „Dar cu Farage cum rămâne?”

Nathan Gill a fost europarlamentar UKIP și Brexit Party între 2014 și 2020, fiind lider al UKIP Wales între 2014 și 2016. Ulterior, a fost lider al Reform UK Wales între martie și mai 2021.

În prezent, nu mai este membru al partidului.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
digi24.ro
image
Rușii au recunoscut că au încercat să îl salveze pe Horațiu Potra, înainte de a fi extrădat. Pe cine a trimis Moscova
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
O candidată la Primăria Capitalei, susținătoare a lui Călin Georgescu, promovează teorii halucinante. Numele ei a apărut într-o variantă de guvern cu Șoșoacă prim-ministru
fanatik.ro
image
Fosta șefă a AEP cere daune pentru că ar fi îndurat „avansuri sexuale, foame, sete, frig și fum”. Cum încearcă Ana Maria Pătru să „încarce” nota de plată a statului
libertatea.ro
image
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
digi24.ro
image
Tudorel Stoica: „Știți ce a făcut premierul Ungariei la înmormântarea lui nea Imi?” Gestul lui Viktor Orbán, dezvăluit de fostul mare mijlocaș al Stelei
gsp.ro
image
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"
digisport.ro
image
Ucraina ar renunţa la regiunile Doneţk şi Lugansk: planul prevede ca regiunile să fie recunoscute de facto ca fiind ruseşti
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în vacanță, la Istanbul. Inițial s-a crezut că a fost o intoxicație alimentară
antena3.ro
image
Armand Goşu, despre planul de pace în Ucraina: L-ar fi putut scrie şi Putin. Europenii trebuie să intervină
observatornews.ro
image
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
cancan.ro
image
FOTO. Imagini îndrăznețe cu Serena Williams în fustă scurtă după ce a slăbit zeci de kilograme
prosport.ro
image
Pensie de invaliditate gradul II în 2025: cui i se cuvine și ce sumă se poate obține
playtech.ro
image
Andrei Rațiu a semnat: până în 2030!
fanatik.ro
image
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist: „Ar trebui să intre deja într-o strategie de criză”
ziare.com
image
Negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi s-au încheiat rapid!
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de lei în...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Ucraina şi aliaţii europeni resping părţi esenţiale ale planului SUA-Rusia. Zelenski a discutat la telefon cu Macron, Merz și Starmer. Kremlinul îi spune să negocieze „acum”
mediaflux.ro
image
Tudorel Stoica: „Știți ce a făcut premierul Ungariei la înmormântarea lui nea Imi?” Gestul lui Viktor Orbán, dezvăluit de fostul mare mijlocaș al Stelei
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cel mai norocos cuplu din istorie! Cum au reușit doi soți să câștige de două ori la loto în decurs de 6 luni
click.ro
image
Octavian Ursulescu, amintiri cu Julio Iglesias, care îi face surprize de Crăciun: „Fetele întorceau capul după noi pe stradă”. Impresiile solistului spaniol despre România: „Țară superbă, femei frumoase”
click.ro
image
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
click.ro
whitney houston foto GettyImages 93313537 jpg
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
la Pascaline foto Christie s jpg
Vânzarea la licitație a unui „calculator” inventat de Blase Pascal în 1642, blocată în Franța
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cei mai sângeroși regi din istoria lumii. Cruzimea lor este analizată și astăzi
image
Cel mai norocos cuplu din istorie! Cum au reușit doi soți să câștige de două ori la loto în decurs de 6 luni

OK! Magazine

image
O îmbrățișare cât o mie de cuvinte! Cine e cântăreața pe care Kate Middleton a strâns-o în brațe când s-au întâlnit

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Scorpion rescrie puterea interioară. Nu te teme!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!