Sute de mii de români, în pericol să fie dați afară din Regatul Unit. Farage amenință că le ridică statutul obținut în urma Brexit: „Să aplice pentru vize”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Politicianul britanic Nigel Farage, aflat în fruntea sondajelor de opinie, a promis că un guvern al său va introduce un sistem mai strict pentru obținerea rezidenței permanente în Marea Britanie, ceea ce ar putea duce la expulzarea a sute de mii de persoane care au migrat legal, notează The Guardian.

Politicianul britanic Nigel Farage se aflăîn fruntea sondajelor de opiniei, în UK. FOTO: Arhivă
Politicianul britanic Nigel Farage se aflăîn fruntea sondajelor de opiniei, în UK. FOTO: Arhivă

Farage vrea eliminarea completă a rezidenței permanente

Farage a declarat că rezidența permanentă va fi complet eliminată. Persoanele care au lucrat și au trăit legal în Marea Britanie timp de cinci ani vor trebui să aplice din nou pentru vize. În prezent, după un an pe statutul de rezidență permanentă, oamenii pot aplica pentru cetățenie, dar fiecare etapă implică taxe considerabile.

Creșterea imigrației legale sub guvernele conservatoare, începând cu Boris Johnson, s-a datorat parțial programelor pentru refugiați din Ucraina, Hong Kong și Afganistan.

La o conferință de presă tensionată, Farage a fost nevoit să clarifice detaliile planului său, refuzând să răspundă întrebărilor privind costurile și cine va fi afectat. Propunerile au fost criticate de Downing Street și de primarul Londrei, Sadiq Khan.

„Mii de londonezi au rezidență permanentă. Au drepturi legale și contribuie enorm la orașul nostru. Amenințarea cu deportarea celor care trăiesc și lucrează legal aici este inacceptabilă”, a declarat primarul Londrei. 

Farage a susținut că politica sa ar economisi 234 de miliarde de lire, citând un raport al Centrului pentru Studii de Politică, însă echipa sa a recunoscut că cifrele ar putea fi subestimate și că raportul a fost retras din cauza disputelor privind metodologia.

Zia Yusuf, șeful de politici al „Reform UK”, a precizat că numărul real de persoane care ar aplica pentru rezidență permanentă în următorii ani ar putea depăși 800.000, având în vedere că mulți imigranți post-Brexit provin din țări non-UE. Yusuf a comparat probabilitatea ca cetățenii francezi, suedezi sau finlandezi să aplice pentru rezidență permanentă cu cei din India, Afganistan sau Pakistan, subliniind diferența evidentă.

Farage nu a clarificat dacă măsura se va aplica refugiaților ucraineni și hongkonezi. El a mai susținut că peste 50% dintre cei care urmează să devină eligibili pentru rezidență permanentă „nu lucrează, nu au lucrat și cel mai probabil nu vor lucra niciodată”.

Noile reguli pentru vize și cetățenie și impactul asupra românilor

În loc de rezidență permanentă, „Reform UK” va obliga non-cetățenii englezi să aplice pentru vize cu praguri salariale ridicate – estimate la aproximativ 60.000 de lire pe an, comparativ cu 41.700 de lire pentru viza de muncitor calificat. Vizele nu vor permite accesul la beneficii sociale și vor impune cunoașterea limbii engleze la nivel avansat și restricții stricte pentru membrii familiei pe care aceștia îi pot aduce în țară. 

Citește și: Donald Trump și Keir Starmer semnează un acord istoric. Ce au discutat despre conflictul din Ucraina

Cei care aplică pentru cetățenie vor trebui să aștepte cel puțin șapte ani, să dovedească un nivel fluent de engleză și să renunțe la cetățenia altor țări.

Critici dure din partea Laburiștilor și declarațiile lui Rachel Reeves

Keir Starmer și purtătorul său de cuvânt au criticat planul, numindu-l „irealist, netransparent și dezbinător”. Un purtător de cuvânt al Laburiștilor a precizat că doar 16% dintre imigranții cu rezidență permanentă primesc beneficii, majoritatea fiind cetățeni UE cu statut „settled”, garantat prin acordul Brexit.

Cancelarul Rachel Reeves a declarat într-un interviu că planurile „Reform UK” „nu au nicio bază reală” și că cifrele prezentate de Farage au „picat” deja. Ea a adăugat că guvernul Labour reduce migrația ilegală, trimite acasă persoane fără drept de ședere și încheie acorduri internaționale pentru a gestiona fluxurile de refugiați, criticând măsurile simpliste și nefondante ale „Reform UK”.

Câți români ar putea fi afectați

Până la 31 decembrie 2023, 166.430 de români au primit statutul de „settled” prin EU Settlement Scheme. În plus, până la 31 martie 2025, aproximativ 401.750 de români dețin statut „pre-settled”, ceea ce înseamnă că numărul total al românilor care ar putea fi afectați de eliminarea rezidenței permanente este de peste 500.000 de persoane. Această cifră include doar cei care au venit prin programele oficiale UE. Nu sunt cuprinse persoanele care au obținut rezidență permanentă prin muncă, familie sau alte căi.

George Simion a participat la protestul anti-imigrație din Londra

George Simion a participat, sâmbătă, 13 septembrie, la protestul extremei drepte, anti-imigrație, desfășurat în centrul Londrei, unde a ținut un discurs alături de alți lideri politici și activiști internaționali.

George Simion a fost prezent la Londra la cel mai mare festival dedicat libertății de exprimare, transmite AUR într-un comunicat de presă.

„Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare, pentru prietenia dintre națiuni - azi la Londra!” a scris George Simion într-o postare pe Facebook. 

Societate

