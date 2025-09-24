Extremistul britanic Nigel Farage reaprinde mitul „mâncătorilor de lebede” din estul Europei: „În țările lor acest lucru este acceptat”

Nigel Farage, liderul partidului Reform UK, a stârnit controverse după ce a acuzat, miercuri, că imigranții din Europa de Est ucid și mănâncă lebede în parcurile din Londra.

Farage a sugerat că persoanele venite din Europa de Est iau lebede din parcurile capitalei și crapi din iazurile din toată Marea Britanie pentru a se hrăni, potrivit Daily Mail Online.

Organizația caritabilă Royal Parks, care se ocupă de cele mai faimoase spații verzi din Londra, l-a contrazis însă pe liderul partidului Reform UK.

„Nu ni s-a raportat niciun incident în care oameni să fi ucis sau mâncat lebede în cele opt parcuri regale din Londra. Ofițerii noștri responsabili cu fauna sălbatică colaborează îndeaproape cu Swan Sanctuary pentru a asigura bunăstarea lebedelor din parcuri” a declarat un purtător de cuvânt al organizației.

Controversatele afirmații ale lui Farage au fost făcute în timpul unei emisiuni la radio LBC, în cadrul căreia a fost provocat cu privire la comentariile anterioare ale lui Donald Trump, care anul trecut a răspândit acuzații nefondate, potrivit cărora imigranții haitieni din America ar mânca pisici și câini de pe străzile din SUA.

Farage insistase anterior că vor apărea dovezi care să susțină afirmațiile lui Donald Trump, iar miercuri, 24 septembrie, a fost chestionat cu privire la comentariile anterioare ale președintelui SUA. Liderul Reform UK a evitat să răspundă la întrebarea dacă este de acord că remarca lui Donald Trump s-a dovedit a fi „absurdă”.

„Lebede sunt mâncate în parcurile regale din această țară”

În schimb, Farage a vorbit despre lebede și crapi, despre care a susținut că ar fi fost luați din apele britanice.

„Dacă v-aș spune că lebede sunt mâncate în parcurile regale din această țară, că crapul este scos din iazuri și mâncat în această țară de oameni care provin din culturi diferite... ați fi de acord că acest lucru s-a întâmplat, se întâmplă aici?”.

El a adăugat că „oamenii care provin din țări în care acest lucru este acceptat” sunt cei care iau crapii și lebedele, potrivit Daily Mail Online.

Întrebat dacă este vorba de est-europeni, el a răspuns: „Așa cred”.

Amintim că unul dintre cele mai faimoase și nocive mituri urbane referitoare la România este că un grup de țigani români ar fi mâncat lebede furate de pe un lac din Viena la începutul anilor '90. Informația n-a putut fi dovedită niciodată și s-a dovedit ulterior o știre inventată, dar a stat la baza „regenerării" mitului printr-un fals jurnalistic grosolan produs în 2003 de un tabloid britanic.