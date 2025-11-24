search
Luni, 24 Noiembrie 2025
Un expert german susține că numai China și SUA l-ar putea opri pe Putin, dar niciuna nu vrea să acționeze decisiv

Război în Ucraina
Liderul rus Vladimir Putin ar putea fi forțat să pună capăt războiului din Ucraina doar printr-o intervenție hotărâtă a Chinei sau a Statelor Unite, însă niciuna dintre cele două puteri nu este dispusă să facă acest pas, susține istoricul și expertul militar Sönke Neitzel, profesor la Universitatea Potsdam, din Germania.

Declarațiile apar în contextul intensificării eforturilor diplomatice pentru pace. FOTO: AFP
Declarațiile apar în contextul intensificării eforturilor diplomatice pentru pace. FOTO: AFP

Potrivit acestuia, China este singurul actor global care are o influență economică suficient de mare asupra Moscovei pentru a-i impune încheierea războiului.

„Dacă China ar decide că războiul trebuie să se termine din motive economice sau de altă natură, ar putea impune acest lucru Rusiei”, explică expertul. Totuși, Beijingul nu ar avea interesul să oprească ostilitățile. Declarațiile au fost făcute într-un comentariu pentru publicația Ukrinform.

„Nu un război global de amploare, ci un război fără sfârșit, încetinirea economică a europenilor, tulburări interne, dezbateri interminabile. Este foarte mult în interesul Chinei”, susține Neitzel.

În ceea ce privește Statele Unite, istoricul afirmă că Washingtonul ar avea atât mijloacele economice, cât și pe cele militare pentru a opri conflictul, inclusiv prin impunerea unor „linii roșii” clare. Totuși, nu există disponibilitatea de a acționa decisiv.

„Putin are o relație mai bună cu Trump decât cu unii lideri europeni”, notează profesorul, sugerând că lipsa unei strategii ferme din partea SUA prelungește războiul.

Sönke Neitzel avertizează că războiul ar putea continua ani buni, iar un eventual armistițiu nu ar aduce o soluție reală. „Scopul nu este Donbasul. Scopul este distrugerea Ucrainei. Și eu, ca istoric, spun că Imperiul Otoman și Rusia au purtat războaie timp de trei sute de ani. Războaiele pot continua. Așadar, este naiv să credem: „Bine, un armistițiu și apoi pace”. Este foarte puțin probabil să ne întoarcem la ceva dinainte de 2014”, adaugă el.

Expertul subliniază că o confruntare militară directă între Rusia și NATO rămâne posibilă în următorii trei ani, avertisment pe care l-a repetat în ultimele luni.

Declarațiile apar în contextul intensificării eforturilor diplomatice pentru pace. După prezentarea „planului de pace” al Statelor Unite în 28 de puncte, partenerii occidentali și regionali își coordonează activ pozițiile în diferite formate, încercând ajustarea unei propuneri comune pentru încheierea conflictului.

