Premierul Poloniei avertizează că o soluție la războiul din Ucraina nu trebuie să afecteze securitatea Europei

Premierul polonez Donald Tusk a declarat luni, 24 noiembrie, că o soluţie la războiul din Ucraina nu trebuie în niciun caz să pericliteze securitatea Europei sau a Poloniei.

Potrivit lui Tusk, şefi de stat şi de guvern din Uniunea Europeană au susținut această idee în timpul consultărilor referitoare la planul de pace elaborat de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, scrie Agerpres.

„Ucraina are nevoie de o pace justă şi durabilă. Căderea sa ar însemna o amenințare directă pentru Polonia”, a spus şeful guvernului de la Varşovia, citat de agenția PAP.

Schimbările la planul în 28 de puncte prezentat de Washington sunt o „chestiune delicată”, a adăugat Donald Tusk.

El a menţionat că un punct controversat a fost eliminat din planul respectiv- sugestia că avioanele de vânătoare europene ar trebui să fie staționate pe teritoriul Poloniei.

Acest fapt ar putea fi văzut ca implicând o încetare a patrulării aeriene a NATO deasupra ţărilor baltice sau faptul că avioane militare cumpărate de Ucraina din ţări europene ar trebui să fie staţionate în Polonia şi în afara Ucrainei, a explicat şeful guvernului polonez.

Tusk a spus că acest punct a fost probabil adăugat la solicitarea Rusiei.

Polonia, ce are frontieră terestră cu Ucraina, este un susţinător ferm al acestei ţări în războiul contra invaziei ruse. Stat membru al NATO şi al Uniunii Europene, Polonia are graniţă şi cu Belarus, ţară aliată cu Rusia, şi se teme de o potenţială agresiune militară rusă.

Delegațiile Statelor Unite, Ucrainei și principalilor aliați europeni ai Kievului, s-au reunit la Geneva într-o nouă rundă de consultări privind propunerile de pace.

Ucraina și partenerii săi europeni intenționează să insiste ca orice discuție cu Rusia privind chestiuni teritoriale să poată avea loc doar după un acord de încetare a focului pe actuala linie de contact, relatează Bloomberg, citând surse familiarizate cu contrapropunerea europeană la planul american care urmează să fie prezentat în cursul zilei de 23 noiembrie.

În răspunsul formulat la planul în 28 de puncte al administrației președintelui american Donald Trump, statele europene solicită Washingtonului să ofere Ucrainei garanții de securitate echivalente articolului 5 al NATO privind apărarea colectivă.

Totodată, acestea cer ca activele rusești înghețate să fie utilizate pentru reconstrucția Ucrainei și compensarea pagubelor provocate de invazie. Aliații europeni resping cererile Moscovei ca Ucraina să cedeze teritorii neocupate în estul țării.

Potrivit surselor citate, SUA „ar primi despăgubiri” în schimbul unor garanții solide, în timp ce activele rusești ar rămâne blocate până când Moscova acceptă plata compensațiilor către Ucraina. Alte sancțiuni ar putea fi ridicate treptat, iar Rusia ar reintra în economia globală etapizat, cu condiția respectării acordului.