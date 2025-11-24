Viktor Orban spune că UE vrea să continue războiul din Ucraina. „Refuzăm să punem în joc viitorul nepoților noștri”

Premierul maghiar Viktor Orban a declarat într-un mesaj difuzat luni, 24 noiembrie, pe Facebook, că Uniunea Europeană vrea să continue războiul din Ucraina, dar, pentru că nu are bani, vrea să recurgă la împrumuturi comune.

În mesajul video postat după summitul UE de luni, Orban notează că liderii UE au examinat propunerea de pace susținută de SUA, în 28 de puncte, cu privire la războiul din Ucraina.

„Este amplă, are o mie de subpuncte”, menționează premierul ungar, potrivit Agerpres.

„Există un lucru pe care îl pot conchide cu siguranță după videoconferința de astăzi: Uniunea Europeană vrea să continue războiul, chiar dacă nu are niciun cent de trimis Ucrainei pentru echipament militar sau pentru finanțarea operațiunilor sale şi nici măcar o idee despre cum ar trebui să obţină aceste fonduri”, adaugă el.

Singurele idei pe care le are UE, afirmă Orban, sunt că „statele membre ar trebui să contribuie fiecare” - lucru pe care, aminteşte el, Ungaria a refuzat să îl facă - sau că „ar trebui să facem un împrumut comun”.

„Refuzăm să punem în joc viitorul nepoţilor noştri pentru a finanța un război ucrainean imposibil de câştigat”, mai subliniază Orban în mesaj.

Planul în 28 de puncte, propus de președintele Donald Trump, cere Ucrainei să cedeze teritoriu în Donbas, să-și reducă armata și să se angajeze că nu va adera la NATO, cereri vechi ale Moscovei.

Propunerea ar forța Kievul să renunțe la orașe puternic fortificate din estul Ucrainei, pe care oficialii le consideră vitale pentru securitatea națională.

Liderii UE și-au prezentat propriile linii roșii în timpul discuțiilor de la Geneva.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că granițele Ucrainei „nu pot fi schimbate prin forță”, că armata acesteia nu trebuie slăbită și că rolul UE în asigurarea păcii trebuie să fie central.

Ea a subliniat dreptul Ucrainei de a-și urma „destinul european”, începând cu reconstrucția și integrarea în piața unică și în baza de apărare a blocului.