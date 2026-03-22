Șase persoane, dintre care trei cetățeni turci, au murit în Quatar după ce un elicopter s-a prăbușit. Pilotul este dat dispărut

Trei militari quatarezi şi trei cetăţeni turci, dintre care un militar şi-au pierdut viaţa duminică în urma prăbuşirii unui elicopter în apele teritoriale ale Qatarului, a informat pe X ministerul apărării de la Doha, citat de AFP.

La bord se aflau șapte persoane, iar Ministerul de Interne al Qatarului a declarat duminică că operațiunile specializate continuă pentru a găsi ultima persoană dispărută.

Duminică dimineață, Ministerul Apărării din Qatar a anunțat pe X că elicopterul a suferit o defecțiune tehnică în timpul unei „misiuni de rutină”, ceea ce a dus la prăbușirea sa în apele teritoriale ale țării, scrie Aljazeera.

Nu au fost disponibile informații imediate cu privire la cauza prăbușirii, în afară de defecțiunea tehnică, și nu au existat indicii că accidentul ar fi fost rezultatul unei acțiuni ostile.

Ministerul Apărării a anunțat și numele persoanelor decedate: căpitanul (pilotul) Mubarak Salem Daway Al-Marri, sergentul Fahad Hadi Ghanem Al-khayarin și caporalul Mohammed Maher Mohammed din Forțele Armate ale Qatarului; maiorul Sinan Tastekin din Forțele Comune Qatar-Turcia; și colaboratorii civili turci Suleiman Cemra Kahraman și Ismail Anas Can.

În comunicatul ministerului se precizează că operațiunea de căutare a căpitanului (pilot) Saeed Nasser Samekh din cadrul Forțelor Armate ale Qatarului este încă în desfășurare, ministerul adresând „sincere condoleanțe” familiilor victimelor.

Într-o declarație, Ministerul Apărării din Turcia a afirmat că unul dintre soldații săi și doi angajați ai firmei turce de apărare Aselsan au murit în accidentul de elicopter, adăugând că aeronava s-a prăbușit din cauza unei probleme tehnice survenite în timpul unui zbor de antrenament. Autoritățile din Qatar vor efectua cercetări pentru a stabili cauza exactă a accidentului, se mai precizează în comunicat.