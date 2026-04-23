Joi, 23 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Raed Arafat răbufnește în dosarul de contrabandă: „Construcție artificială a acuzațiilor, abordare de rea-credință”

Raed Arafat reacționează din nou cu privire la dosarul penal în care este acuzat de contrabandă în legătură cu înlocuirea elicopterului prăbușit în Republica Moldova. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență susține că acuzațiile sunt lipsite de fundament și contrazise de documente oficiale, pe care le-a făcut publice joi, 23 aprilie.

Raed Arafat respinge acuzațiile de contrabandă. FOTO Inquam Photos Octav ganea
Raed Arafat respinge acuzațiile de contrabandă. FOTO Inquam Photos Octav ganea

„Având în vedere solicitările repetate de informații cu privire la dosarul penal privind pretinsa contrabandă cu elicopter, formulez prezentele precizări în calitate de persoană pusă sub acuzare, în exercitarea dreptului legitim la apărare, consacrat de lege. Acest demers este realizat în consens cu avocații mei și nu reprezintă în niciun fel un afront la adresa justiției sau a activității organelor judiciare, față de care îmi reafirm întreaga disponibilitate de cooperare. Ca urmare a comunicării oficiale a acuzației, am solicitat, în mod instituțional, clarificări cu privire la situația de fapt”,  a explicat șeful DSU, joi,  într-o postare pe Facebook.

Raed Arafat spune că a fost informat că toate aspectele referitoare la condițiile preluării elicopterului au făcut obiectul unor comunicări oficiale cu Direcția Generală a Vămilor și ANAF, atât anterior, cât și ulterior preluării acestuia de către IGAv:

„Au fost solicitate îndrumări explicite cu privire la procedura aplicabilă, inclusiv în ceea ce privește procedura vamală, iar toate demersurile au fost realizate întocmai, în conformitate cu indicațiile autorităților competente”.

Șeful DSU arată că, încă din 2021 și 2022, a purtat corespondență cu instituții ale statului privind procedurile aplicabile, inclusiv cele vamale, și că transparența acestor demersuri exclude orice idee de activitate clandestină

„Aceste informații au fost comunicate oficial organelor de urmărire penală încă din perioada 2021–2022. În susținerea celor de mai sus, anexez pozele cu corespondența relevantă. În aceste condiții, în care toate activitățile au fost desfășurate transparent, cu consultarea directă a autorităților statului, formularea unor acuzații de contrabandă este nu doar nefondată, ci profund contradictorie în sine. Contrabanda presupune, prin definiție, clandestinitate. A vorbi despre o pretinsă „contrabandă” realizată prin corespondență oficială și cu implicarea instituțiilor statului echivalează cu o distorsionare evidentă a realității și a sensului legii”, a mai spus Raed Arafat.

Raed Arafat acuză  „o construcție artificială a acuzațiilor” ,  „rezultatul unei abordări de rea-credință”

Potrivit șefului DSU, ceea ce se încearcă a fi prezentat drept infracțiune capătă, în mod absurd, forma unei „contrabande în favoarea statului” - o veritabilă „contrabandă altruistă”, concept care nu are nimic în comun cu rațiunile dreptului penal:

„De altfel, trebuie avut în vedere și faptul că, potrivit soluției de clasare dispuse de DNA, au fost înlăturate suspiciunile privind existența unei mite sau a unui abuz în serviciu, ceea ce face cu atât mai greu de înțeles menținerea unei construcții acuzatorii care ignoră concluziile deja rezultate din analiza penală anterioară. Această construcție artificială a acuzațiilor nu poate fi interpretată decât ca rezultatul unei abordări de rea-credință, în care faptele cunoscute și documentate sunt ignorate deliberat”

Raed Arafat mai spune că este esențial „să se precizeze clar că elicopterul a fost adus în anul 2017, într-o perioadă în care IGAv nu se afla integral în coordonarea mea”.

„Cu atât mai mult, aspectele administrative invocate în cauză nu intrau în coordonarea mea la acel moment, acestea intrând în sfera mea de coordonare doar începând cu anul 2020, în urma modificărilor aduse prin ordonanță de urgență”, adaugă șeful DSU.

„Plasarea mea într-o schemă de presupusă răspundere penală nu are suport factual real”

Raed Arafat mai spune că este necesar să se arate în mod clar că, potrivit cadrului legal aplicabil, „contractele de asigurare, polița, ordonanțările și celelalte documente aferente unor asemenea proceduri nu se semnează de către secretarul de stat”.

„Aceste proceduri se derulează la nivelul IGAv, conform competențelor stabilite de legislația în vigoare. În aceste condiții, indiferent de situația de fapt sau de interpretarea juridică ce s-ar încerca a fi dată acestor operațiuni, includerea mea într-o astfel de construcție de răspundere apare ca fiind exagerată și lipsită de un fundament real. Prin urmare, plasarea mea într-o schemă de presupusă răspundere penală pentru activități administrative aferente unei perioade în care acestea nu se aflau în coordonarea mea și care, în plus, nu intrau în competența mea directă de semnare sau aprobare, nu are suport factual real”, se arată în aceeași postare.

Percheziții la Departamentul pentru Situații de Urgență. Telefoanele mai multor angajați au fost ridicate de procurori. Reacția DSU

„Se urmărește  denigrarea cu orice preț atât a persoanei și a imaginii mele, cât și a activității DSU”

Raed Arafat acuză că se încearcă denigrarea sa și a și a Departamentului pentru Situații de Urgență:

„În mod inevitabil, concluzia care se desprinde este că nu se urmărește stabilirea unei răspunderi juridice în baza unor fapte concrete, ci denigrarea cu orice preț atât a persoanei și a imaginii mele, cât și a activității DSU, pe baza unor acuzații prestabilite. Un asemenea demers depășește limitele unei anchete obiective și ridică serioase semne de întrebare cu privire la respectarea principiilor de legalitate, proporționalitate și bună-credință. Am încredere însă că o analiză obiectivă și responsabilă a tuturor documentelor deja existente va conduce la clarificarea rapidă a situației și la restabilirea adevărului”.

Postarea  șefului DSU este însoțită de mai multe fotografii, referitor la care Raed Arafat a explicat:

1. Adresa IGAv către Direcția Generală a Vămilor (26.09.2017) – document prin care Inspectoratul General de Aviație solicită, înaintea preluării elicopterului, clarificări oficiale privind formalitățile vamale aplicabile introducerii în România a aeronavei primite ca despăgubire.

Adresa IGAv către Direcția Generală a Vămilor. FOTO FB Raed Arafat
2. Răspunsul Direcției Generale a Vămilor / ANAF (03.10.2017) – document prin care autoritatea fiscal-vamală comunică regimul aplicabil operațiunii și precizează condițiile/formalitățile necesare, inclusiv referirea la documentul T2L pentru confirmarea statutului unional.

Răspunsul Direcției Generale a Vămilor FOTO FB Raed Arafat
Raed Arafat respinge acuzațiile privind angajările fictive: „Informațiile apărute sunt fie false, fie scoase din context”

3. Corespondență ulterioară IGAv cu autoritățile fiscale (22.11.2017) – mesaj de transmitere a formularului T2L primit la livrarea elicopterului și de solicitare a confirmării că documentația este completă și că nu mai sunt necesare alte formalități pentru recepția corectă a aeronavei.

Corespondență ulterioară IGAv FOTO FB Raed Arafat
4. Extras din OUG nr. 1/2014, înainte și după modificarea din 2020 – document comparativ care arată că, anterior modificării legislative din 2020, coordonarea asupra IGAv în raport cu Departamentul pentru Situații de Urgență nu avea forma integrală consacrată ulterior, iar abia după modificare apare expres includerea clară a IGAv în coordonarea secretarului de stat, șef al DSU.

Extras din OUG nr. 1/2014. FOTO FB Raed Arafat
Amintim că Raed Arafat a fost pus sub acuzare de procurorii militari într-un dosar legat de o achiziție de elicopter realizată în anul 2017.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
digi24.ro
image
Cum explică ministrul demisionar al Transporturilor că a semnat ordinul de scumpire la metrou o zi înainte de demisie. VIDEO
stirileprotv.ro
image
PSD a anunțat că miniștrii săi au demisionat oficial din Guvern: PSD este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină un premier, politic sau tehnocrat
gandul.ro
image
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
mediafax.ro
image
24 de ore dificile pentru CFR Cluj. Dacă nu se plătesc 600.000 de euro, datoria poate ajunge la 3,8 milioane de euro! Reacția lui Neluțu Varga. Exclusiv
fanatik.ro
image
Prima imagine cu bombardierul nuclear B-21 Raider în zbor. „Arma viitorului” menită să asigure supremația SUA în fața Chinei
libertatea.ro
image
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție similară cu cea din 1917
digi24.ro
image
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
digisport.ro
image
SURSE Kelemen Hunor a pus pe masă condiția care aruncă în aer toate negocierile
stiripesurse.ro
image
O femeie perfect sănătoasă a cerut să fie eutanasiată pentru că este prea îndurerară de pierderea fiului ei. Va muri vineri, în Elveția
antena3.ro
image
Analist: Nicuşor Dan vrea al doilea mandat, iar asta presupune eliminarea rapidă a lui Bolojan
observatornews.ro
image
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5 ani
cancan.ro
image
Presa din Rusia, despre retragerea PSD: Bolojan nu mai are susținere. Ambasadorul rus bagă bățul prin gard
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Părinţii care nu au pensie îşi pot da în judecată copiii pentru că nu îi întreţin? Legea de care puţini români ştiu
playtech.ro
image
Cu ce echipă ține, de fapt, Sorin Grindeanu. A șocat pe toată lumea și i-a lăsat pe timișoreni la fel ca pe Ilie Bolojan și PNL
fanatik.ro
image
PSD amână demisia miniștrilor. Aceștia nu vor participa la ședința de Guvern programată astăzi
ziare.com
image
Miniștrii din Italia au răbufnit când au aflat cum ar vrea Donald Trump să repare relația cu Giorgia Meloni: ”Rușinos”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
Miza din spatele alegerilor lui Bolojan. Băieții deștepți din energie și companiile de stat – ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Cum arată vila din Pipera a Antoniei și a lui Alex Velea. Se învârte după soare.Totul e modern și cu mult bun gust: Avem, într-adevăr, o casă din filme / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PSD pregătește un nou guvern! Anunț oficial după demisia miniștrilor
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Măsurile luate de Copos după scandalul izbucnit în legătură cu restaurantul Panoramic pe care îl deține în Brașov: „Intenția nu a fost să se încalce legea”. De ce au întârziat autorizațiile și ce spun autoritățile
actualitate.net
image
Un student român la Medicină a intrat în rețeaua subterană a spitalului din Roma și a arătat totul pe TikTok. Imaginile au lăsat internauții cu gura căscată
click.ro
image
Motivul pentru care o britanică complet sănătoasă a cerut să fie eutanasiată. Va muri vineri, în Elveția
click.ro
image
„Cea mai mare jigodie din istoria României”. Postarea genială a lui Mihai Bendeac care i-a indus pe mulți în eroare
click.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
Un bărbat s-a apropiat de Kate, și-a pus mâinile pe talia ei, a tras-o mai aproape și a îmbrățișat-o strâns. Reacția prințesei la încălcarea gravă de protocol
okmagazine.ro
Regina Maria și Regele Ferdinand profimedia 0676866552 jpg
Cine a fost "pofta inimii" Regelui Ferdinand, românca pe care ar fi luat-o de soție dacă nu i-ar fi fost impusă Regina Maria
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
coiful de la cotofenesti adevarul jpeg
Directorul MNIR respinge speculațiile privind autenticitatea coifului de la Coțofenești recuperat din Olanda
historia.ro
