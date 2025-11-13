Serviciile de urgență au intervenit rapid după ce un elicopter a „căzut din cer” în timp ce survola orașul Bolton, în Marea Britanie. Incidentul a avut loc în zona Lostock, în Greater Manchester, unde pilotul a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență într-un câmp.

Martorii oculari au relatat pe rețelele sociale că aeronava „se învârtea” înainte de a „cădea din cer”.

Serviciile de urgență au fost alertate pentru prima dată la ora 13:40. La scurt timp, la fața locului a fost observată o ambulanță aeriană, iar pompierii au intervenit pentru a asigura zona. Un purtător de cuvânt al Greater Manchester Fire and Rescue Service (GMFRS) a declarat: „La ora 13:40, joi (13 noiembrie), patru autospeciale de la stațiile de pompieri Bolton Central, Eccles și Atherton, împreună cu unitatea de intervenție tehnică de la Leigh, au fost chemate pentru rapoarte privind un elicopter care efectua o aterizare de urgență într-un câmp de pe Kilworth Drive, Lostock. Pompierii au securizat aeronava și zona înconjurătoare împreună cu partenerii și au rămas la fața locului aproximativ 45 de minute”.

Pilotul, un bărbat în vârstă de peste 60 de ani, a reușit să se evacueze în siguranță și nu a suferit răni.

Sursa video: X/ @YappAppLtd

Declarația poliției și investigația

Poliția a emis un comunicat după aterizarea de urgență: „În jurul orei 13:25, joi, 13 noiembrie 2025, am fost sesizați despre un accident al unui girocopter pe Kilworth Drive, Lostock, Bolton. Ofițerii s-au deplasat la fața locului și au găsit pilotul – un bărbat în vârstă de peste 60 de ani. Din fericire, nu au fost raportate răni”.

Se crede că incidentul a fost o aterizare forțată, nu un accident propriu-zis. Ancheta este în desfășurare, fiind coordonată de investigatori specializați în accidente aeriene.

Un girocopter, numit și autogiro sau gyroplan, este un tip de aeronavă cu rotor care folosește un rotor nepropulsat, iar imaginile video publicate au arătat aeronava rotindu-se în aer și pierzând aparent controlul.