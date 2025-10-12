Video Un elicopter s-a prăbușit în apropierea unei plaje din California. Cinci persoane au fost rănite

Un elicopter s-a prăbușit sâmbătă pe o plajă aglomerată din sudul Californiei, după ce a pierdut brusc controlul și a început să se rotească în spirală, anunță autoritățile locale, citate de The Guardian.

Aparatul s-a izbit de un rând de palmieri și de o scară aflată lângă autostrada Pacific Coast, sub privirile șocate ale turiștilor.

Cinci persoane au fost transportate la spital, inclusiv cele două persoane din elicopter, care au fost scoase în siguranță din epavă. Alte trei persoane aflate pe stradă au suferit răni, însă detalii despre starea lor nu au fost făcute publice imediat.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 14:00, în apropierea intersecției dintre Pacific Coast Highway și Huntington Street. Videoclipuri realizate de martori arată elicopterul plutind inițial deasupra plajei, apoi scăpând de sub control și prăbușindu-se între palmieri.

Elicopterul era implicat într-un eveniment caritabil programat pentru ziua următoare. Cauza accidentului nu a fost încă stabilită.

Autoritățile au mai atras atenția că în ultimele zile au avut loc și alte incidente similare în SUA, ceea ce subliniază necesitatea respectării măsurilor de siguranță în zborurile de agrement și evenimentele publice.