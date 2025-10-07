Video Un elicopter medical s-a prăbușit pe autostradă în SUA. Trei persoane sunt în stare critică

Un elicopter medical s-a prăbușit luni seara pe o autostradă din Sacramento, SUA, provocând rănirea gravă a celor trei persoane aflate la bord. Potrivit Departamentului de Pompieri din Sacramento, toți cei trei membri ai echipajului, pilotul, o asistentă medicală și un paramedic, se află în stare critică.

→ Imaginea 1/4: Un elicopter medical s-a prăbușit pe autostradă FOTO: X

Accidentul s-a produs pe sensul estic al autostrăzii 50, în apropiere de 59th Street. În momentul prăbușirii, elicopterul nu transporta niciun pacient, ci doar echipajul medical, au declarat autoritățile locale pentru CNN.

Conform înregistrărilor Administrației Federale a Aviației (FAA), aeronava era înregistrată pe numele companiei REACH Air Medical Services, specializată în transporturi medicale de urgență. Deocamdată, cauza prăbușirii nu a fost stabilită.

CNN a solicitat informații suplimentare de la Biroul Șerifului din Sacramento, Poliția locală, Administrația Federală a Aviației (FAA), Patrula Rutieră din California și compania REACH Air Medical Services, însă până în prezent nu au fost oferite detalii despre circumstanțele accidentului.

Elicopterul decolase cu puțin timp înainte de tragedie

Potrivit datelor oferite de site-ul de urmărire a zborurilor Flightradar24, elicopterul decolase de la Centrul Medical al Universității din California Davis din Sacramento și se îndrepta spre nord cu câteva momente înainte de prăbușire.

Autoritățile au izolat zona pentru investigații, iar traficul rutier pe autostrada 50 a fost blocat temporar. Ancheta este în desfășurare.