Joi, 30 Octombrie 2025
Un elicopter s-a prăbușit în Anglia la scurt timp după decolare: un mort și trei răniți

Publicat:

Un elicopter s-a prăbușit joi în nordul Angliei, la scurt timp după decolare, provocând moartea unui bărbat și rănirea altor trei persoane, printre care un copil de 10 ani și o femeie de 58 de ani. Pilotul, în vârstă de 41 de ani, a supraviețuit și el după impactul violent. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele accidentului.

Elicopterul s-a prăbușit la scurt timp după decolare FOTO: Captură video
Elicopterul s-a prăbușit la scurt timp după decolare FOTO: Captură video

Accidentul a avut loc în Bentley, o suburbie a orașului Doncaster, Anglia. Un bărbat de 70 de ani și-a pierdut viața după ce elicopterul s-a prăbușit pe un câmp, la doar câțiva metri de locuințe. Poliția din comitatul South Yorkshire a declarat că victima a suferit răni grave și a fost declarată decedată la fața locului, scriu jurnaliștii de la The Independent. Familia victimei este informată și sprijinită de autorități.

Pilotul și ceilalți doi răniți, femeia de 58 de ani și băiatul de 10 ani, au suferit răni ușoare, au precizat oficiali ai Poliției din South Yorkshire. 

Mărturii ale martorilor

Un martor care locuiește în apropiere a povestit pentru Yorkshire Live: „A ratat casa noastră la limită! Locuim în capătul străzii, lângă calea ferată. Am vorbit cu câțiva vecini. Nu cred că cineva a văzut efectiv momentul prăbușirii, dar, la început, am crezut cu toții că a fost un accident feroviar, când am văzut toate serviciile de urgență trecând în viteză”.

Sursa video: X / @news_az

Inspectorul-șef detectiv Gary Magnay, comandant operațional, a declarat: „Gândurile noastre se îndreaptă către familia și cei dragi ai bărbatului care, din păcate, și-a pierdut viața în acest incident tragic”.

Elicopterul efectua un zbor privat, decolând de pe aeroportul Gamston din comitatul Nottinghamshire, cu puțin timp înainte de prăbușire. Ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

Europa

loading Se încarcă comentariile...
