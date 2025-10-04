Video Momentul în care un elicopter se prăbușește peste o mașină, în Australia

Momentul în care un elicopter în care se aflau un pilot stagiar și instructorul său s-a prăbușit peste o mașină a fost înregistrat de camere, în Australia, relatează Daily Mail.

Elicopterul Robinson R22 este surprins cazând peste copaci cu doar câteva secunde înainte de a se prăbuși peste o mașină, într-o parcare.

Cei doi efectuau exerciții aeriene la joasă altitudine când elicopterul a lovit un stâlp de electricitate și pilotul a pierdut controlul aparatului.

Poliția și paramedicii au fost chemați la locul accidentului, în parcarea aeroportului Bankstown, vineri, în jurul orei 13:30.

Instructorul în vârstă de 50 de ani a murit pe loc.

El nu a fost încă identificat oficial.

Pilotul stagiar, un tânăr de 19 ani, a fost grav rănt și a fost transportat de urgență la Spitalul din Liverpool, și se află în stare gravă.

Proprietarul unei afaceri din vecinătate a relatat că a auzit o bubuitură puternică.

„Oamenii au început să fugă, erau speriați, uitându-se în sus, speculând că poate a explodat o bombă în avion”, a spus el.

Poliția a sigilat locul accidentului cu ajutorul ofițerilor de la Biroul Australian pentru Siguranța Transporturilor.

„Activitățile planificate includ examinarea amplasamentului și a epavei, cartografierea amplasamentului și recuperarea componentelor elicopterului pentru examinări ulterioare la instalațiile tehnice ale ATSB din Canberra”, a precizat biroul într-un comunicat.