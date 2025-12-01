Propagandista Margarita Simonian, apariție în direct cu perucă după tratmentul împotriva cancerului

Margarita Simonian a apărut la televizor pentru prima dată din luna septembrie: după chimioterapie, propagandista și-a pierdut părul și acum poartă o perucă. Ea a decis să revină în public la show-ul TV al altui propagandist al Kremlinului, Vladimir Soloviov.

Având funcția de redactor-șef al RT (Russia Today) și fiind una dintre figurile cheie ale propagandei Kremlinului, Margarita Simonyan a fost diagnosticată cu cancer la sân în septembrie 2025 și a urmat un tratament intensiv, inclusiv chimioterapie, în ultimele luni.

Duminică, 30 noiembrie, Simonyan a apărut în emisiunea „Duminică seara cu Vladimir Soloviov” purtând o perucă. A făcut declarații despre războiul împotriva Ucrainei, susținând inclusiv că Kievul „este de vină” pentru pierderea teritoriilor ocupate de Rusia.

În aceeași zi, NTV a difuzat un nou episod din emisiunea ei. Această emisiune înlocuiește faimoasa emisiune „International Sawmill”, realizată de soțul ei, Tigran Keosayan, care a murit la sfârșitul lunii septembrie.

Anterior, pe 20 noiembrie, canalul a difuzat episoade filmate înainte de chimioterapie. La acea vreme, Simonyan și-a avertizat telespectatorii: „Dacă sunt o frumusețe acum, este ultima dată. Mi-a căzut părul. Voi înregistra următoarele episoade purtând o perucă”.

Într-adevăr, ea a apărut pentru prima dată cu o perucă neagră care imită stilul coafurii ei anterioare, dar pare vizibil artificială.

Boala lui Simonyan și moartea soțului ei

Simonyan și-a anunțat boala la începutul lunii septembrie, cu câteva săptămâni înainte de moartea soțului ei, Tigran Keosayan, care se afla în comă din ianuarie 2025. A început chimioterapia la sfârșitul lunii octombrie. Simonyan conduce holdingul media Rossiya Segodnya, care include RIA Novosti și canalul de televiziune RT, care rămâne unul dintre principalele instrumente de propagandă ale Kremlinului care vizează publicul din străinătate.