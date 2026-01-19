Video Un criminal de război, promovat de Kremlin, va deschide lista partidului lui Putin la alegerile pentru Duma de Stat

Vladislav Golovin, acuzat de crime de război în timpul cuceririi Mariupolului, va ocupa un loc de frunte pe lista partidului Rusia Unită, condus de Vladimir Putin, la alegerile din Duma de Stat din toamnă.

Vladislav Golovin a comandat un pluton de pușcași marini în timpul cuceririi Mariupolului și este asociat cu deportarea copiilor ucraineni în Rusia, sub pretextul „reeducării” și militarizării acestora, potrivit proiectului ucrainean „Război și Sancțiuni”, scrie dialog.

În 2022, președintele Vladimir Putin i-a conferit titlul de Erou al Rusiei. Ulterior, Golovin a finalizat programul „Timpul Eroilor” și s-a alăturat conducerii organizației Yunarmiya, responsabilă cu instruirea tinerilor școlari ruși.

Includerea sa pe lista federală a partidului nu pare a fi o coincidență, ci un gest demonstrativ.

Golovin va ocupa locul patru pe lista partidului, alături de Dmitri Medvedev și Serghei Lavrov.

Sursele afirmă că partidul are nevoie de un „veteran al operațiunii speciale” printre liderii săi.