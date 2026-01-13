Medvedev provoacă SUA și lansează un scenariu exploziv: „Groenlanda ar putea vota aderarea la Rusia”. Ironii la adresa lui Trump

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a lansat o declarație provocatoare și cinică la adresa Statelor Unite, susținând că Groenlanda ar putea organiza un „referendum-surpriză” pentru aderarea la Federația Rusă, dacă Donald Trump nu acționează rapid pentru a-și impune controlul asupra insulei arctice.

Fostul președinte rus a afirmat că cei aproximativ 55.000 de locuitori ai Groenlandei ar putea vota pentru intrarea în componența Rusiei, într-un scenariu pe care l-a prezentat ironic drept plauzibil.

„Trump trebuie să se grăbească. Conform unor informații neconfirmate, în câteva zile ar putea avea loc un referendum surpriză, în cadrul căruia întreaga populație a Groenlandei, în număr de 55.000 de persoane, ar putea vota pentru aderarea la Rusia”, a declarat Medvedev, cunoscut pentru retorica sa agresivă și declarațiile controversate, potrivit Dialog.

Este pentru prima dată când Moscova comentează public declarațiile lui Donald Trump privind posibilitatea ca Statele Unite să stabilească un control asupra Groenlandei. Remarca lui Medvedev este văzută de observatori ca o ironie directă la adresa ambițiilor geopolitice americane și o aluzie la tacticile folosite de Rusia în trecut.

Medvedev a mers și mai departe, afirmând că, în cazul unui astfel de vot, Rusia ar obține al 90-lea său „subiect federal”.

Declarațiile sale au fost catalogate drept absurde și complet nerealiste, mai ales în contextul eșecurilor recente ale Moscovei pe plan internațional și al războiului prelungit din Ucraina.

În același timp, oficialul rus a atacat liderii europeni, pe care i-a acuzat de ostilitate față de Washington, și l-a ironizat pe Donald Trump, sugerând că acesta ar putea primi o „nouă funcție”: președinte interimar al Groenlandei.

Până în prezent, Danemarca și autoritățile din Groenlanda nu au reacționat oficial, însă au subliniat în mod repetat că orice decizie privind statutul insulei poate fi luată exclusiv de populația locală, în conformitate cu dreptul internațional.