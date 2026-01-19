search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cel puțin 5000 de iranieni au murit în cursul protestelor. Liderul suprem admite că mii de oameni au fost uciși și îl numește „criminal” pe Trump

0
0
Publicat:

Autoritățile din Iran au verificat cel puţin 5.000 de decese în urma protestelor, între care aproximativ 500 de membri ai forţelor de securitate, a declarat pentru Reuters un oficial regional, care a pus în seama unor „terorişti şi insurgenţi înarmaţi” uciderea unor „iranieni nevinovaţi”.

Iran in flacari jpg

Acesta, care nu a dorit ca numele său să fie făcut public din cauza sensibilităţii subiectului, a dezvăluit și că unele dintre cele mai puternice ciocniri şi cel mai mare număr de morţi au avut loc în zonele kurde iraniene din nord-vestul Iranului, o regiune în care separatiştii kurzi au fost activi şi unde violenţele au fost printre cele mai ample din ultima perioadă.

„Nu este de aşteptat ca numărul final de victime să crească semnificativ”, a spus oficialul, subliniind că „Israelul şi grupuri armate din străinătate” i-au sprijinit şi echipat pe cei care au ieşit în stradă.

Grupul iranian pentru drepturile omului kurd Hengaw, cu sediul în Norvegia, a declarat că printre regiunile în care au existat măsuri extrem de stricte de securitate în timpul protestelor izbucnite la sfârşitul lunii decembrie din cauza stării economiei s-au numărat zonele kurde din nord-vest

Grupul pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, a declarat sâmbătă că numărul morţilor a ajuns la 3.308, iar alte 4.382 de cazuri sunt în curs de examinare. Grupul a declarat că a confirmat peste 24.000 de arestări.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a recunoscut că mii de oameni au fost uciși

Într-un discurs susținut sâmbătă, ayatollahul Ali Khamenei a declarat că mii de persoane au fost ucise în timpul celor peste două săptămâni de proteste, „unii într-un mod inuman și sălbatic”, el dând vina pe SUA pentru aceste decese. 

Khamenei a mai spus că Iranul îl consideră pe președintele Trump,  un „criminal” și că SUA trebuie „trasă la răspundere” pentru recentele tulburări. El a afirmat, de asemenea, pe rețelele sociale că „obiectivul Americii este să înghită Iranul”. 

Președintele american a îndemnat demonstranții să „continue protestele” și a amenințat cu intervenția militară Iranul în care forțele de securitate îi vor ucide.

Protestele, care au izbucnit pe 28 decembrie din cauza situației economice, s-au transformat în apeluri la sfârșitul domniei liderului suprem al Iranului.

Guvernul iranian a calificat demonstrațiile drept „revolte” susținute de dușmanii Iranului, iat forțele de ordine au recurs la muniție letală. Videoclipuri în care forțele de securitate trag asupra demonstranților au fost validate de BBC.

Întreruperea accesului la Internet a făcut extrem de dificilă obținerea de informații clare privind ce s-a întâmplat în timpul manifestațiilor, potrivit BBC.

Relatări neclare, pe fondul întreruperii comunicațiilor

Nopțile de 8 ianuarie și 9 ianuarie au fost de departe cele mai sângeroase, potrivit oficialilor statului și presei, precum și a publicațiilor străine și a relatărilor martorilor, relatează Al Jazeera.

Abbas Masjedi Arani, șeful autorității medicale legiste din Iran, a declarat presei de stat că multe dintre victime au fost împușcate în piept sau în cap de la mică distanță sau de pe acoperișuri, cu scopul de a le provoca răni mortale, în timp ce altele au fost înjunghiate mortal.

Media de stat a declarat că majoritatea protestatarilor erau tineri de 20 de ani.

Autoritățile iraniene au întrerupt complet accesul în noaptea de 8 ianuarie, precum și comunicațiile mobile, astfel încât nu a fost posibilă nici măcar apelarea serviciilor de ambulanță în cazuri de urgență.

Pana fără precedent a internetului a început să se reducă treptat duminică, după aproape două săptămâni, dar majoritatea populației de 90 de milioane de oameni nu știe la ce să se aștepte în perioada următoare, pe fondul incertitudinii cu privire la ceea ce ar putea rezerva viitorul.

Apelurile locale, mesajele text SMS și apelurile telefonice internaționale efectuate au fost reluate în ultimele zile. Un intranet local care oferă unele servicii limitate este operațional.

Protestele stradale au încetat, mii de forțe de securitate puternic înarmate instalând patrule și puncte de control în toată țara, în special în zonele unde au izbucnit protestele precum Marele Bazar din Teheran .

Distribuirea videoclipurilor protestelor în afara Iranului a fost rară în contextul blackout-ului  digital, doar un număr redus de iranieni având posibilitatea de a părăsi țara sau de a se conecta la internetul prin satelit Starlink, care ocolește restricțiile guvernamentale privind internetul.

Oficialii iranieni, de la lideri politici la militari și judiciari, au subliniat zilnic că SUA și Israelul se află în spatele protestelor, acuzând puterile străine că înarmează și finanțează opoziția.

Potrivit guvernului iranian, „teroriștii” înarmați și antrenați, nu forțele statului, au fost direct responsabili pentru uciderea a mii de oameni în timpul protestelor. Aceștia susțin că persoane care acționează în numele SUA și Israelului au împușcat și înjunghiat oameni pentru a deraia demonstrațiile pașnice.

Oficialii judiciari au subliniat că cei care au luat parte la „revolte” se vor confrunta cu pedepse rapide, fără nicio urmă de clemență. Curtea Supremă și biroul procurorului general au anunțat duminică că au format un grup de lucru comun pentru a accelera cazurile legate de proteste.

Publicațiile străine au relatat, de asemenea, că autoritățile iraniene cer așa-numiții „bani de gloanțe” de la familiile protestatarilor uciși de forțele de securitate pentru a le permite să-i înmormânteze sau cer ca familiile să semneze documente care să ateste că erau membri ai forței paramilitare Basij din cadrul Corpului Gardienilor Revoluției. Oficialii iranieni au respins ambele afirmații.

Oficialii americani și israelieni au salutat deschis potențialul răsturnării conducerii teocratice de la Teheran în ultimele luni, inclusiv în timpul războiului de 12 zile din iunie.

În punctul culminant al protestelor, Trump i-a îndemnat pe iranieni să rămână în stradă, susținând că „ajutorul este pe drum”, înainte de a-și exprima „un mare respect” pentru conducerea iraniană, pe baza afirmației că execuțiile planificate pentru peste 800 de prizonieri politici au fost oprite.

Președintele SUA „vorbește o mulțime de prostii”, a declarat sâmbătă procurorul din Teheran, Ali Salehi, ca reacție la această afirmație, adăugând că „răspunsul nostru va fi descurajant și rapid”.

Trump a cerut sâmbătă sfârșitul mandatului de 37 de ani al lui Khamenei și l-a catalogat pe liderul iranian drept „om bolnav”.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-a abținut de la a comenta direct protestele. Postul public de televiziune israelian Kan a relatat că Netanyahu le-a ordonat oficialilor săi să înceteze să acorde interviuri pe această temă, după ce ministrul Patrimoniului, Amichai Eliyahu, a declarat săptămâna trecută că agenții israelieni sunt activi în Iran „chiar acum”, cum au fost și în perioada războiului de 12 zile.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
digi24.ro
image
Cea mai lungă șosea din lume traversează 14 țări și două continente. Parcurgerea ei poate dura și un an de zile
stirileprotv.ro
image
Azi începe al 56-lea Forum de la Davos, la care România nu este reprezentată de preşedinte. Explicaţia lui Nicuşor Dan despre absenţă: nu umblu teleleu prin lume! Gândul prezintă lista cu personalităţi care umblă “teleleu” prin lume, în frunte cu Trump
gandul.ro
image
Prognoza meteorologică pentru următoarele 2 săptămâni: Când se domolește gerul
mediafax.ro
image
Câte miliarde a cheltuit o instituție-cheie aflată în subordinea lui Bolojan, în 2025. Surpriză uriașă fix în luna în care Ciolacu a plecat de la guvern
fanatik.ro
image
Tânără de 25 de ani, cerșetoare în Iași cu cazare de lux, telefon de ultimă generație și deplasări cu Uber
libertatea.ro
image
Ministrul Apărării, anunțul momentului despre promovarea CSA Steaua în prima ligă
digi24.ro
image
Dat dispărut, Mario Iorgulescu a filmat un mesaj: „Au venit carabinierii, m-au luat”
gsp.ro
image
Nunta anului în România! La 41 de ani, arată ca la 20 și se mărită cu un bărbat cu 9 ani mai tânăr
digisport.ro
image
Legenda care sfidează rațiunea: aceasta ar putea fi dovada că Diavolul există chiar în lumea noastră
stiripesurse.ro
image
Insula supranumită „Porțile Paradisului”, cu doar trei locuitori, oferă trei locuri de muncă. Care sunt condițiile și salariul oferit
antena3.ro
image
Ruşii jubilează la ameninţările lui Trump: "Vă e dor de Nord Stream?" şi "Aţi priceput în sfârşit, idioţilor?"
observatornews.ro
image
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Când poţi retrage banii din Pilonul III de pensii: peste un milion de români sunt înscrişi
playtech.ro
image
Românul care a fost pe stadion la Senegal – Maroc, șocat de ce a putut să găsească la finala Cupei Africii pe Națiuni: „Merge peste tot, dar n-a văzut așa ceva până acum”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce salariu va avea Olimpiu Moruțan la Rapid
digisport.ro
image
România intră într-o zonă meteo extrem de rară și periculoasă: Mase de aer opuse se ciocnesc deasupra țării
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
Românii scapă de cea mai DURĂ taxă! Nicuşor Dan a semnat decretul care amână aplicarea, AVEM documentul
romaniatv.net
image
Decizie radicală la Ministerul Muncii, după majorările de taxe. Ce se va întâmpla cu impozitarea progresivă
mediaflux.ro
image
Dat dispărut, Mario Iorgulescu a filmat un mesaj: „Au venit carabinierii, m-au luat”
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Boala care a ucis-o pe fiica lui Freedie Mercury la doar 48 de ani
actualitate.net
image
Viața în cel mai geros oraș din lume. Cum reușesc oamenii să trăiască la -40°C
click.ro
image
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau?
click.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
Regele Felipe, Regina Letizia, Printesa Leonor, Infanta Sofia și Regina Sofia foto profimedia 1066852643 (2) jpg
Doliu la Casa Regală a Spaniei! Regele Felipe, soția Letizia, fiicele lor și Regina Sofia au stat lângă sicriul Prințesei Irene a Greciei
okmagazine.ro
fantastic animal constellation jpg
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Bombă în direct la Radio ZU! Mihai Morar a dat din casă despre Cătălin Măruță. Ascultătorii au rămas uimiți: „O să fie colegul nostru”
image
Viața în cel mai geros oraș din lume. Cum reușesc oamenii să trăiască la -40°C

OK! Magazine

image
Lovitura finală vine de la fiica sa! Prințesa rupe toate legăturile cu infamul său tată, rușinea familiei regale, care e „devastat”

Click! Pentru femei

image
Succes, premii și încercări. Ce nu s-a văzut din viața Juliei Louis-Dreyfus, ajunsă la 65 de ani

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor