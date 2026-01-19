Putin ar fi „cel mai fericit om din lume”, dacă SUA ar invada Groenlanda, crede premierul Spaniei

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a avertizat că orice acţiune unilaterală a SUA împotriva integrităţii teritoriale a Danemarcei, vizând teritroiul autonom danez Groenlanda, ar consolida retroactiv logica expansionistă a Kremlinului.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat în mai multe rânduri să impună taxe vamale suplimentare Danemarcei şi aliaţilor ei, până când va obţine ceea ce numeşte o „achiziţie totală” a insulei arctice.

Aceste declaraţii „trebuie să fie luate în serios”, cere Pedro Sanchez, potrivit News.ro.

De asemenea, Sanchez a subliniat că o invazie americană a Groenlandei l-ar face pe președintele Vladimir Putin „cel mai fericit om din lume”, i-ar oferi o justificare a invaziei ruse a Ucrainei şi ar slăbi NATO.

Dacă Washingtonul are îngrijorări reale cu privire la securitatea în Arctica, este trebuie să fie abordate în Consiliul Atlantic al NATO, cere premierul spaniol.

Madridul analizează să trimită trupe în Groenlanda, însă Sanchez precizează că „nu s-a luat o decizie” şi că va consulta mai întâi opoziţia şi grupurile parlamentare.

Premierul spaniol respinge cererea lui Donald Trump ca aliații să aloce 5% din PIB pentru apărare, considerând acest procent „inacceptabil” și „inadmisibil” pentru Spania.

El subliniază că țara a atins deja puțin peste 2% din PIB și nu trebuie să sacrifice sănătatea, educația sau politicile sociale pentru cheltuieli militare care nu vor consolida industria europeană a apărării.

Sánchez pledează pentru crearea unor forțe armate cu adevărat europene și dezvoltarea unei industrii europene de apărare, chiar dacă subiectul nu are unanimitate.

Cei 27 s-au reunit de urgenţă duminică. Preşedintele Consiliului European António Costa a reiterat, într-un concert de condamnări, poziţiacomună europeană.

Luni, Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se va întâlni cu miniştri din Danemarca şi Groenlanda, pe fondul escaladării disputei dintre ţările europene şi SUA privind Groenlanda.