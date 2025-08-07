Un videoclip dramatic, filmat de unitatea de drone Lebedele Negre din cadrul Regimentului 225 de Asalt și tradus de analistul estonian WarTranslated, prezintă un fenomen ce crește în frecvență: soldații ruși sărind în aer după ce un atac cu drone din apropiere declanșează muniția pe care o transportă asupra lor, relatează Euromaidan.

Clipul surprinde o explozie ce se presupune că a avut loc în regiunea nord-estică Sumî, unde brigăzile ucrainene luptă contra unor tentative de incursiune a infanteriei rusești.

Fenomenul prin care infanteria devine o țintă colaterală este un efect secundar al „demecanizării” accelerate a forțelor armate ruse, pe măsură ce războiul se prelungește. Rușii au pierdut peste 20.000 de vehicule de luptă și alte echipamente grele - mult mai multe decât pot înlocui rapid prin producție nouă și recondiționarea vehiculelor din depozite, și acestea din ce în ce mai rare.

Cu mici excepții, trupele rusești se deplasează acum pe jos sau pe motociclete. Însă cum și camioanele de marfă lipsesc, soldații au devenit aprovizionare mobilă, cărând grenade și mine. Ei devin astfel ținte accidentale ale loviturilor cu drone asupra pozițiilor rusești.

Analistul american Andrew Perpetua a observat aceste linii de aprovizionare umane, în timp ce examina câmpul de luptă aflat la sud de orașul estic Pokrovsk la începutul acestui an.

Perpetua a identificat recent, într- un videoclip șocant, aproximativ 150 de camioane rusești distruse pe o porțiune de trei kilometri a unuia dintre numeroasele drumuri ce duc spre vest din fortăreața rusească Selydove spre satul Shevchenko, la câțiva kilometri sud de Pokrovsk. Aceasta înseamnă un camion rusesc avariat la fiecare 20 de metri.

Drumurile morții

Acel „drum al morții”, pe care rușii insistă să-l folosească – cu rezultate sângeroase previzibil – a fost patrulat de echipa de drone care sprijinea un batalion ucrainean deosebit de eficient, care a ținut linia în jurul Șevcenko și, în decembrie, a dus o campanie de succes împotriva unei forțe rusești de 20 de ori mai mari decât aceasta. Campania ucraineană a oprit înaintarea asupra Pokrovskului – deși numai temporar.

Ucrainenii „au mutat aceste unități de drone în această zonă și atunci au început să-și impună superioritatea , preluând controlul complet asupra cerului”, și-a amintit Perpetua.

„Rușii practic nu puteau pilota drone”, a adăugat el. „Drona lor decola, Ucraina o dobora și apoi îi ataca pe piloții de drone. Rușii se plângeau de un raport de drone de 10 la 1 sau chiar mai rău.”

Acest avantaj al dronelor este cel care a dus în cele din urmă la oprirea atacului rusesc prin închiderea tuturor acestor drumuri”, a spus Perpetua. Piloții ucraineni de drone „aveau această politică, prin care voiau mai întâi să elimine dronele rusești și apoi - odată ce acele drone erau eliminate - să se îndrepte către rutele de aprovizionare”.

Pentru a întări apărarea Șevcenko, „rușii au fost nevoiți să meargă... kilometri întregi. Geniștii lor spuneau: «Trebuie să construim un câmp minat, dar nu putem aduce camioane. Așa că fiecare trebuie să care două mine»”, povestește amuzat Perpetua. „Așa că avem aceste videoclipuri cu infanteria care merge pe jos și li se spune că trebuie să meargă 20 de kilometri. Trebuie să aducă toată mâncarea și muniția necesare pentru două săptămâni și să care și câte două mine terestre.”

Practica este acum larg răspândită în armata rusă demecanizată. Deja hărțuită de drone, artilerie și mine ucrainene, infanteria rusă are acum o altă problemă: propriul bagaj explozibil.