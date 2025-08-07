search
Joi, 7 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Un clip dramatic arată un efect secundar sângeros al demecanizării armatei ruse

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Un videoclip dramatic, filmat de unitatea de drone Lebedele Negre din cadrul Regimentului 225 de Asalt și tradus de analistul estonian WarTranslated, prezintă un fenomen ce crește în frecvență: soldații ruși sărind în aer după ce un atac cu drone din apropiere declanșează muniția pe care o transportă asupra lor, relatează Euromaidan.

Clipul surprinde o explozie ce se presupune că a avut loc în regiunea nord-estică Sumî, unde brigăzile ucrainene luptă contra unor tentative de incursiune a infanteriei rusești.

Fenomenul prin care infanteria devine o țintă colaterală este un efect secundar al „demecanizării” accelerate a forțelor armate ruse, pe măsură ce războiul se prelungește. Rușii au pierdut peste 20.000 de vehicule de luptă și alte echipamente grele - mult mai multe decât pot înlocui rapid prin producție nouă și recondiționarea vehiculelor din  depozite, și acestea din ce în ce mai rare.

Cu mici excepții, trupele rusești se deplasează acum pe jos sau pe motociclete. Însă cum și camioanele de marfă lipsesc, soldații au devenit aprovizionare mobilă, cărând grenade și mine. Ei devin astfel ținte accidentale ale loviturilor cu drone asupra pozițiilor rusești.

Analistul american Andrew Perpetua a observat aceste linii de aprovizionare umane, în timp ce examina câmpul de luptă aflat la sud de orașul estic Pokrovsk la începutul acestui an. 

Perpetua a identificat recent, într- un videoclip șocant, aproximativ 150 de camioane rusești distruse pe o porțiune de trei kilometri a unuia dintre numeroasele drumuri ce duc spre vest din fortăreața rusească Selydove spre satul Shevchenko, la câțiva kilometri sud de Pokrovsk. Aceasta înseamnă un camion rusesc avariat la fiecare 20 de metri.

Drumurile morții

Acel „drum al morții”, pe care rușii insistă să-l folosească – cu rezultate sângeroase previzibil – a fost patrulat de echipa de drone care sprijinea un batalion ucrainean deosebit de eficient, care a ținut linia în jurul Șevcenko și, în decembrie, a dus o campanie de succes împotriva unei forțe rusești de 20 de ori mai mari decât aceasta. Campania ucraineană a oprit înaintarea asupra Pokrovskului – deși numai temporar.

Ucrainenii „au mutat aceste unități de drone în această zonă și atunci au început să-și impună superioritatea , preluând controlul complet asupra cerului”, și-a amintit Perpetua.

„Rușii practic nu puteau pilota drone”, a adăugat el. „Drona lor decola, Ucraina o dobora și apoi îi ataca pe piloții de drone. Rușii se plângeau de un raport de drone de 10 la 1 sau chiar mai rău.”

Acest avantaj al dronelor este cel care a dus în cele din urmă la oprirea atacului rusesc prin închiderea tuturor acestor drumuri”, a spus Perpetua. Piloții ucraineni de drone „aveau această politică, prin care voiau mai întâi să elimine dronele rusești și apoi - odată ce acele drone erau eliminate - să se îndrepte către rutele de aprovizionare”.

Pentru a întări apărarea Șevcenko, „rușii au fost nevoiți să meargă... kilometri întregi. Geniștii lor spuneau: «Trebuie să construim un câmp minat, dar nu putem aduce camioane. Așa că fiecare trebuie să care două mine»”, povestește amuzat Perpetua. „Așa că avem aceste videoclipuri cu infanteria care merge pe jos și li se spune că trebuie să meargă 20 de kilometri. Trebuie să aducă toată mâncarea și muniția necesare pentru două săptămâni și să care și câte două mine terestre.”

Practica este acum larg răspândită în armata rusă demecanizată. Deja hărțuită de drone, artilerie și mine ucrainene, infanteria rusă are acum o altă problemă: propriul bagaj explozibil. 

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează jefuirea unui magazin. Vladimir Putin: „Provocări”
digi24.ro
image
Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”
stirileprotv.ro
image
TAXA obligatorie pentru toți proprietarii de locuințe. Primăria a anunțat că se aplică o amendă de 500 de lei pentru neplată
gandul.ro
image
Momentul de reculgere pentru Ion Iliescu, boicotat pe mai multe stadioane
mediafax.ro
image
Summer Well 2025. Programul complet pe zile, ore și scene
fanatik.ro
image
A murit Ilie Popa, veteranul de război care a fost martor la asasinarea lui Armand Călinescu
libertatea.ro
image
Reportaj din Oltenița, orașul lui Ion Iliescu, a doua zi după moartea fostului președinte: Clopote mute, omagii zero. Ce spun oamenii
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
Camerele au surprins totul: și-a desfigurat iubita, cu 61 de lovituri de pumn în câteva zeci de secunde. Decizia Poliției
digisport.ro
image
Scenariu-șoc - se repetă schema lui Iohannis? 'PNL și PSD vor să dea afară USR de la guvernare' - Caramitru vorbește despre 'detronarea' lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
EXCLUSIV. Interviu dat de Iliescu înainte de a pleca de la Cotroceni, în 2004: "Aveţi ceva să vă reproșaţi?"
observatornews.ro
image
Nina nu va participa la înmormântarea lui Ion Iliescu. Care este motivul
cancan.ro
image
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
prosport.ro
image
Cui i-a lăsat Ion Iliescu întreaga sa avere. Pe cine ar fi numit în testamentul său ca unic moștenitor
playtech.ro
image
Dezvăluiri incredibile despre asasinul din Peretu! Vecinul lui Florin ”Bufică” rupe tăcerea: ”Era doar o chestiune de timp”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a stat 30 de secunde la funeraliile lui Ion Iliescu. A făcut un singur gest, apoi a plecat
digisport.ro
image
ȘOC la buget! Temu, AliExpress și Shein 'fură' României o AUTOSTRADĂ pe an!
stiripesurse.ro
image
Nina, soția lui Ion Iliescu, nu va participa la înmormântarea fostului președinte. Care este motivul
kanald.ro
image
Un cunoscut jurnalist a intervievat versiunea AI a unui adolescent ucis...
playtech.ro
image
Avem ULTIMA fotografie cu Ion Iliescu înainte de a muri: Era slab și îmbătrânit Cum arăta fostul președinte
wowbiz.ro
image
Vine AUSTERITATEA II. Ce măsuri drastice conţine noul pachet pregătit de guvern pentru români
romaniatv.net
image
Ajutor financiar pentru români. Condiții pentru a primi banii de la UE
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Un băiețel de șapte ani a dispărut de acasă. A bătut la ușă după 10 ani. Părinții au încremenit când l-au văzut
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”
click.ro
image
Luna plină din august schimbă destinul a patru zodii. Urmează miracole neașteptate în viața lor
click.ro
image
Adevărul despre salariile din Norvegia. O româncă dezvăluie cât se câștigă în construcții și curățenie: „Munca e grea, dar se merită”
click.ro
FotoJet (39) jpg
Andreea Marin, operată de urgență ieri. Ce a conștientizat vedeta, după ce s-a trezit din anestezia generală: ”Probleme sufletești nevindecate...”
okmagazine.ro
Bella Hadid, Justin Timberlake foto Profimedia jpg
Lyme, apanajul celor bogați. De ce sunt vedetele atât de vulnerabile la boala transmisă de căpușă
clickpentrufemei.ro
Totul despre amanţii Elenei Ceauşescu! Legătura dintre ea şi Ion Iliescu jpeg
Totul despre amanţii Elenei Ceauşescu! Legătura dintre ea şi Ion Iliescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, Gabriela Lucuțar, patroană de pompe funebre, dezvăluie prețul
image
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”

OK! Magazine

image
„Cancerul a revenit??” Kate a slăbit îngrijorător de mult, iar noua ei siluetă dă naștere celor mai sumbre scenarii

Click! Pentru femei

image
Lyme, apanajul celor bogați. De ce sunt vedetele atât de vulnerabile la boala transmisă de căpușă

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă dacă bei apa care a stat într-o maşină încălzită de soare?