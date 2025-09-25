Un bărbat, găsit mort în toaleta unui restaurant KFC. Cadavrul a fost descoperit după 30 de ore

Un bărbat de 46 de ani a fost găsit mort în toaletele de la etaj ale unui restaurant KFC din Grande-Synthe, în nordul Franței, la aproximativ 30 de ore după ce fusese văzut ultima oară comandându-și mâncarea.

Familia bărbatului, pe nume Issam, deplânge faptul că cadavrul a fost descoperit abia sâmbătă, după ce acesta a fost dat dispărut vineri. Fiul său a alertat familia după ce nu mai primise vești de la tatăl său de vineri, relatează BFMTV.

Rudele au început căutările la spitale și la comisariat, dar fără succes. Abia după ce au văzut mașina bărbatului parcată în fața restaurantului KFC, unde obișnuia să ia prânzul, au avut un indiciu important. Analizând filmările camerelor de supraveghere, aceștia au constatat că Issam comandase vineri la ora locală 13:03 (14:03, ora României), a urcat la toaletă și nu a mai coborât.

O angajată a restaurantului a descuiat ulterior ușa, care era încuiată pe dinăuntru, și a descoperit cadavrul.

Ancheta și reacția KFC

O anchetă este în curs pentru a stabili cauzele decesului, care par „naturale”, iar autoritățile urmează să efectueze o autopsie. KFC France a confirmat incidentul, precizând că restaurantul, francizat la Dunkerque, cooperează cu autoritățile și a transmis condoleanțe familiei.

Familia lui Issam critică însă modul în care a fost gestionată situația, acuzând restaurantul că nu a respectat protocoalele de igienă și că nu a făcut nimic pentru a deschide ușa toaletei. „În 30 de ore, ar fi putut fi salvat”, deplâng rudele, care se gândesc să apeleze la un avocat.

Contactat, parchetul nu a răspuns solicitărilor de comentarii.