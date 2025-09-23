Video Student român mort în SUA, într-un accident stupid, cu o seară înainte să se întoarcă acasă: s-a dezechilibrat de pe terasa unui restaurant și a căzut în apă

Destin frânt la 20 de ani. Ciprian-Cristian Scrobotă, un student de 20 de ani în anul II la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, și-a pierdut viața în Statele Unite ale Americii, unde se afla prin programul „Work and Travel”.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Ciprian se afla la un restaurant din apropierea râului Wisconsin, alături de câțiva colegi cu care lucra pe durata vacanței studențești. După ce au luat masa, grupul s-a mutat pe terasa localului, situată pe malul apei.

Într-un moment de neatenție, tânărul s-a dezechilibrat, s-a lovit puternic la cap și a căzut în apă. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Tragedia s-a produs chiar înainte cu o zi să se întoarcă în România, unde familia îl aștepta.

Student și sportiv talentat

Ciprian-Cristian Scrobotă era originar din Aiud și urma o carieră universitară în domeniul sportului. De mic, s-a remarcat prin talentul său fotbalistic, evoluând pentru mai multe cluburi: ACS Juniorul Aiud, CFR Cluj (nivel de juniori) și LPS Cluj. Cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe un tânăr ambițios, disciplinat și plin de energie.

Moartea fulgerătoare a studentului a provocat un val de emoție în rândul comunității din Alba și Cluj. Colegii săi de facultate, profesorii, dar și reprezentanții cluburilor sportive au transmis mesaje de condoleanțe familiei îndoliate.

Asociația Județeană de Fotbal Alba a anunțat că în memoria lui Ciprian se va ține un moment de reculegere la toate meciurile de seniori programate în weekend. „Este o pierdere imensă pentru fotbalul județean și pentru întreaga comunitate. Gândurile noastre se îndreaptă către familia Scrobotă”, au transmis reprezentanții AJF.

Familia cere ajutor pentru repatriere

Costurile repatrierii trupului neînsuflețit din Statele Unite sunt foarte mari. Familia, copleșită de durere, a început demersurile pentru a aduce acasă trupul fiului lor. Prietenii și colegii au lansat apeluri publice pentru strângerea de fonduri, iar comunitatea din Aiud s-a mobilizat pentru a le fi alături.

„Cu părere de rău vă anunț ca Cipri Scrobotă a plecat dintre noi în această dimineață. Nu dorim să îndurerăm familia mai mult decât este deja și am decis să încercăm să adunăm niște bani pentru repatrierea lui deoarece a decedat în America. Vă las contul unui prieten de-a lui Alin, fratele lui Cipri, dacă doriți să donați pentru familie. Nu știu costurile exacte pentru repatriere și nu putem să cerem detalii în momente așa grele.

Nume beneficiar: Sasu Augustin-Dumitru

IBAN: RO40BTRLRONCRT0559622201”, au scris reprezentanții LPS Cluj U19, pe pagina de Facebook.

„Cu adâncă durere în suflet, ne despărțim de fostul nostru jucător, Ciprian Scrobotă. Cuvintele sunt de prisos în fața unei asemenea pierderi… Un suflet tânăr, un campion, care va rămâne mereu în amintirile noastre. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați”, au scris reprezentanții ACS Juniorul Aiud, pe pagina de Facebook.