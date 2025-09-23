Tragedie în Timișoara. Copil de 6 ani, găsit mort în cada plină cu apă. Un uscător de păr în priză plutea lângă el

Un băiat de 6 ani din Timișoara a murit, marți, după ce s-ar fi înecat în baia locuinței. Polițiștii au deschis un dosar penal și au găsit un uscător de păr, în priză, în cada în care s-a înecat copilul. Mama băiatului susține că l-a lăsat nesupravegheat doar zece minute.

„La data de 23 septembrie a.c., poliţiştii Secţiei 3 Urbane Timişoara au fost sesizaţi prin apelul unic de urgenţă 112 de către o femeie cu privire la faptul că, într-un imobil de pe bulevardul Liviu Rebreanu, fiul său de 6 ani s-ar fi înecat în baie. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, din păcate, fiind declarat decesul minorului”, a transmis IPJ Timiş, scrie News.

În urma verificărilor, poliţiştii au descoperit că lângă băiatul decedat, în cadă, s-ar fi aflat şi un uscător de păr.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Mama băiatului le-a declarat poliţiştilor că a lăsat copilul nesupravegheat aproximativ 10 minute, iar când a revenit l-a găsit mort.

Familia, care se mutase în bloc doar de două săptămâni, mai are încă doi copii, de 3, respectiv 4 ani.