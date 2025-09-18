Bărbatul găsit mort pe un câmp, la Cumpăna, a fost identificat. Era dat dispărut de aproape două săptămâni

Bărbatul descoperit fără viață pe un câmp din Cumpăna, județul Constanța, a fost identificat. Este vorba despre un localnic de 76 de ani, dispărut de acasă de aproape două săptămâni.

Cadavrul găsit în apropierea localității Cumpăna, pe un câmp situat la circa 10-12 kilometri de municipiul Constanța, a fost identificat. Potrivit anchetatorilor, este vorba despre un bărbat de 76 de ani, dat dispărut în urmă cu aproape două săptămâni.

Trupul, aflat într-o stare avansată de descompunere, a fost descoperit ieri după-amiază de un localnic, care a alertat imediat autoritățile printr-un apel la 112.

Surse citate de focuspress spun că ar fi vorba despre Vasile Enușcă, care dispăruse de acasă pe 7 septembrie.

Rudele au declarat că bărbatul suferea de mai multe probleme de sănătate și avea episoade de dezorientare. Poliția susține că, din primele cercetări, nu există suspiciuni de omor, decesul fiind încadrat ca unul care nu ridică semne de violență.