search
Joi, 18 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Bărbatul găsit mort pe un câmp, la Cumpăna, a fost identificat. Era dat dispărut de aproape două săptămâni

0
0
Publicat:

Bărbatul descoperit fără viață pe un câmp din Cumpăna, județul Constanța, a fost identificat. Este vorba despre un localnic de 76 de ani, dispărut de acasă de aproape două săptămâni.

Bătrânul era căutat de familie din 7 septembrie. FOTO: Facebook
Bătrânul era căutat de familie din 7 septembrie. FOTO: Facebook

Cadavrul găsit în apropierea localității Cumpăna, pe un câmp situat la circa 10-12 kilometri de municipiul Constanța, a fost identificat. Potrivit anchetatorilor, este vorba despre un bărbat de 76 de ani, dat dispărut în urmă cu aproape două săptămâni.

Trupul, aflat într-o stare avansată de descompunere, a fost descoperit ieri după-amiază de un localnic, care a alertat imediat autoritățile printr-un apel la 112.

Surse citate de focuspress spun că ar fi vorba despre Vasile Enușcă, care dispăruse de acasă pe 7 septembrie.

Rudele au declarat că bărbatul suferea de mai multe probleme de sănătate și avea episoade de dezorientare. Poliția susține că, din primele cercetări, nu există suspiciuni de omor, decesul fiind încadrat ca unul care nu ridică semne de violență.

Constanţa

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cunoscută cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket
digi24.ro
image
Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Lux, opulență și bătăi. Povestea lui MANU a lu’ LEVIER, ucigașul temutului Auraș de la Craiova
gandul.ro
image
Președintele PSD Iași face apel la parlamentarii USR și PNL să susțină plafonarea adaosului la alimente
mediafax.ro
image
Adevărul din spatele accidentului lui Toto Dumitrescu. Mărturia care schimbă totul: ”Polițistul întreba dacă poate să-l cheme cineva”
fanatik.ro
image
Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”
libertatea.ro
image
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie
digi24.ro
image
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
gsp.ro
image
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat o filmare intimă cu ei doi
antena3.ro
image
Povestea ţinutelor purtate de Kate şi Melania la banchetul regal. Cele două au atras toate privirile
observatornews.ro
image
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
cancan.ro
image
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
prosport.ro
image
Cât va costa întreținerea iarna 2025 la un apartament cu 2 sau 3 camere. Simulare de cheltuieli
playtech.ro
image
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde după măsurile lui Ilie Bolojan
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a încheiat
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
Educatoarea creșei din Timișoara, unde un copil de doar un an a murit, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. De ce este acuzată femeia
kanald.ro
image
Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Jador și-a botezat băiețelul! Cine au fost nașii! Manelistul și soția lui și-au dorit enorm ca ei să fie cei care le creștinează băiețelul! Avraam este ADORABIL! GALERIE FOTO!
romaniatv.net
image
Românii care vor fi cei mai afectați de gripă în sezonul virozelor. Avertismentul medicilor: „Pot face forme grave de boală”
mediaflux.ro
image
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie
click.ro
image
Filmul surprinzător care a ajuns pe locul 1 în topul Netflix, în luna septembrie. A fost filmat în România și are actori celebri de la Hollywood
click.ro
image
Cu cât s-au scumpit vacanțele românilor de sărbători? Cât a ajuns să coste un Revelion pe Valea Prahovei? Andreea Sandu: „Turismul românesc, sub așteptări”
click.ro
Prințul William și Prințesa Kate la dineul de stat pentru soții Trump FOTO Casa Regală britanică jpg
Viitorul arată strălucitor! Prințul William și Prințesa Kate, imaginea sublimă a regalității la dineul de stat pentru soții Trump
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie

OK! Magazine

image
Donald Trump: „Ești atât de frumoasă!” Kate Middleton, copleșită de complimente în timp ce palatul publică imagini din culise

Click! Pentru femei

image
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime