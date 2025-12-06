Un bărbat de 91 de ani s-a trezit moștenitor al unei averi uriașe. Decizia pe care a luat-o în legătură cu banii i-a uimit pe mulți

Raymond Landy, un pensionar francez în vârstă de 91 de ani, a moștenit aproximativ un milion de dolari după moartea fratelui său, în 2022. Bărbatul a luat, în privința banilor, o decizie neașteptată. O placă de consemnare a gestului său a fost dezvelită recent.

Bărbatul i-a uimit pe toți cei din satul său, La Chapelle-sur-Aveyron, dar și pe colegii din azilul de bătrâni în care locuiește, când a decis să doneze moștenirea bisericii din localitatea sa natală, potrivit Mirror.

Comunitatea locală, care numără o populație de puțin peste 600 de locuitori, se află în regiunea Loiret, la sud de Paris, unde Raymond și fratele său au lucrat împreună la ferma familiei și în agricultură, în general.

Donația lui Raymond înseamnă că biserica din orașul său natal poate fi restaurată și salvată de la o potențială demolare.

În urma donației sale, luna trecută a fost dezvelită o placă la biserica pe care Raymond Landy a decis să o salveze, pentru a aminti oamenilor din generațiile prezente și viitoare de gestul său generos, potrivit sursei citate.

