search
Sâmbătă, 15 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Miliardarii lumii lasă moștenire 30,9 trilioane USD către noile generații

0
0
Publicat:

Antreprenoriatul a impulsionat dezvoltarea economică de-a lungul timpului, de la cele mai mici comunități până la cele mai puternice orașe și țări. În țările democratice, antreprenorii au condus la accelerarea modernizării economiilor naționale, au inovat și au creat locuri de muncă.

Un bărbat stă în fața unui morman de teancuri de dolari
Miliardarii lumii lasă moștenire 30,9 trilioane USD către noile generații

De-a lungul anilor, au apărut dinastii economice și industriale care au transformat întregi industrii și economii. Familiile cu capital privat semnificativ au dezvoltat diverse modalități pentru a-și investi și proteja averea acumulată. O astfel de modalitate o reprezintă și „family offices” (birouri de familie). Acestea sunt entități legale al căror scop este de a prezerva și a crește averea unei familii de-a lungul generațiilor și de a oferi cadrul juridic pentru implementarea deciziilor privind guvernanța familiei. Aceste birouri de familie au diverse misiuni, de la managementul investițiilor, gestionarea lichidităților și planificarea taxelor, până la implementarea guvernanței familiei și a planurilor de succesiune.

La nivel global are loc o schimbare majoră între generații, în special în ceea ce privește tranziția averii de la o generație la alta. În următoarele două decenii se estimează că peste 80 de trilioane USD vor fi transferate de la generația actuală către moștenitori, care sunt majoritari din generația milenialilor și generația X. Până în 2033, este estimat că aproximativ 30,9 trilioane USD vor fi transferate către noile generații ce vor prelua administrarea averilor de familie.

La nivel mondial, averile s-au dublat în doar 10 ani

În raportul EY Family offices: The new architects of private capital, se anticipează că această schimbare generațională va sprijini inovația prin furnizarea de capital către ecosistemele de venture capital și scale-up capital și către firmele înființate de generațiile tinere ale familiilor respective. În anii ce urmează este de așteptat ca birourile de familie să joace un rol și mai important în alocarea capitalului, direcționând averea moștenită către noi investiții, clase de active, dar și către investiții cu impact societal mai ridicat.

Piețele de capital privat au înregistrat o creștere stabilă în ultimii ani. Activele totale aflate în administrare (AUM) pe piețele private la nivel mondial au urcat de la aproximativ 10,8 trilioane USD în 2013, la 26,6 trilioane USD în 2023, ceea ce arată o rată anuală cumulată de creștere de 9,4%.

Conform analizei EY, birourile de familie s-au impus în această perioadă ca actori dominanți în capitalul privat și există peste 10.000 de birouri de familie la nivel global. Aceste birouri de familie administrau, în 2023, aproximativ 6,3 trilioane USD în active. Proiecțiile arată că în 2027 se va atinge pragul de 9,6 trilioane USD. În regiunea EMEIA, birourile de familie reprezintă aproximativ 37% din piața activelor private aflate în administrare (AUM). Acest procent reprezintă de peste două ori ponderea fondurilor tradiționale de private equity (18%) și cu mult peste cea a fondurilor de venture capital (7%). Acest lucru arată clar că marile familii deținătoare de capital își planifică tot mai mult strategiile de investiții prin birourile de familie.

O parte din miliardarii români au transmis deja averea succesorilor

În România, antreprenoriatul a început să se dezvolte imediat după revoluție. În ciuda instabilităților economice și politice, mediul privat a crescut constant și a format companii de familie care au atins maturitate operațională și stabilitate financiară. Astăzi, la 36 de ani de la revoluție, o bună parte dintre afacerile de familie din România au efectuat transferul către noua generație sau sunt în curs de a-l pregăti.

Citește și: Țările care câștigă milionari în 2025. Cine este pe primul loc în Europa la capitolul pierderi

Studiul Barometrul Antreprenoriatului arată că 52% dintre firmele de familie ce au participat la acest studiu au discutat informal în familie sau au planificat deja succesiunea. Pentru mulți dintre antreprenorii din România, succesiunea, dar mai ales prezervarea averii, se face și prin educare. Peste o treime dintre respondenți (32%) au menționat că planul de succesiune este concentrat pe o educare financiară a moștenitorilor.

La nivel global, importanța birourilor de familie este în creștere, iar acest trend este la început de drum în România. Datele EY arată că 16% dintre respondenții români au ca strategie de prezervare a averii înființarea de birouri de familie. Principalele două strategii folosite de antreprenorii locali sunt păstrarea câștigurilor în cadrul afacerii pentru reinvestire și dezvoltare (52%) și diversificarea investițiilor familiei în afara afacerii (48%).

Valul global de transfer generațional al averii arată importanța în creștere a birourilor de familie. În România, unde multe afaceri de familie intră în etapa succesiunii, amestecul dintre educație financiară, diversificarea investițiilor și înființarea de birouri de familie poate asigura prezervarea averii și continuarea influenței familiei pe termen lung.

Ţările europene cu cei mai mulţi miliardari

Cel mai bogat german este Dieter Schwarz, fondatorul grupului Lidl și Kaufland, cu o avere estimată la 35 de miliarde de euro (41 de miliarde de dolari). De asemenea, el ocupă locul 37 în lume.

Pe locul al doilea în Europa se situează Italia, cu 74 de miliardari și o avere totală estimată la 289 de miliarde de euro (339 de miliarde de dolari). Cea mai bogată persoană din Italia este Giovanni Ferrero, moștenitorul imperiului de dulciuri Ferrero, care deține o avere de 32,6 miliarde de euro (38,2 miliarde de dolari), clasându-se pe locul 41 la nivel global.

Regatul Unit se află pe poziția a treia, cu 55 de miliardari, care cumulează 203 miliarde de euro (238 de miliarde de dolari), iar cel mai bogat britanic este Michael Platt, fondatorul fondului BlueCrest Capital, a cărui avere este estimată la 14 miliarde de lire sterline (16 miliarde de euro), ocupând locul 106 în lume.

Citește și: Topul ţărilor din Europa cu cei mai mulţi miliardari. Pe ce loc se află România și care este averea celor mai bogați români

Franța completează topul primelor patru țări europene, cu 52 de miliardari în anul 2025. Cel mai bogat dintre aceștia este Bernard Arnault, președintele conglomeratului de lux LVMH, care deține branduri celebre precum Louis Vuitton, Christian Dior și Sephora, averea sa fiind în 2025 estimată la 152 de miliarde de euro (178 de miliarde de dolari), ceea ce îl plasează pe locul 5 mondial, după ce a ocupat prima poziție în 2024.

Cei mai bogaţi români

România se află pe locul 20 în Europa, cu șase miliardari incluși în lista Forbes pentru anul 2025, în această ordine:

* Ion Țiriac – 2,1 miliarde dolari

* Dragoș Pavăl – 2 miliarde dolari

* Daniel Dines – 1,4 miliarde dolari

* Adrian Pavăl – 1,3 miliarde dolari

* Matei Zaharia & Ion Stoica – 2,5 miliarde dolari împreună.

Forbes estimează că, la nivel global, există peste 3.000 de miliardari, cu o avere totală de 16,1 trilioane de dolari (13,7 trilioane de euro) şi că peste jumătate din această avere se concentrează în Statele Unite, China și India, țări care adună și cel mai mare număr de miliardari.

Lista Forbes se bazează pe estimări în dolari americani și reflectă cetățenia indivizilor, nu țara în care locuiesc efectiv.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
digi24.ro
image
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene
stirileprotv.ro
image
Test de logică | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică
gandul.ro
image
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
mediafax.ro
image
Cu cine joacă România în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Programul complet stabilit de FIFA – când are loc tragerea la sorți și datele barajului
fanatik.ro
image
Veniturile amețitoare ale membrilor CSM. Judecătorii și procurorii care se opun tăierii pensiilor speciale din justiție încasează anual 9,5 milioane de lei
libertatea.ro
image
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
Profesoara dată afară după ce tatăl unui elev a descoperit ce face a rupt tăcerea! Elena: ”Soția lui a povestit totul”
digisport.ro
image
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Expert fiscal, despre controalele ANAF la nunţi şi botezuri: "Multă muncă, bani puțini. Asta e evaziune mică"
observatornews.ro
image
Tatăl Sarei face acuzații de mușamalizare după moartea fiicei sale! Pe cine au sunat doctorele în timp ce Sara își dădea duhul
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă depășești termenul de acceptare a moștenirii. Explicații pe înțelesul tuturor
playtech.ro
image
România, batjocorită de fanii bosniaci! Protest scandalos la Zenica chiar în timpul meciului. Video
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Totul s-a încheiat: România termină pe locul 3 în preliminarii! Posibilii adversari de la baraj + Când e tragerea la sorți
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătește interdicția cumulului pensiei cu salariul: Se aplică tuturor angajaților la stat, cu o singură excepție
stiripesurse.ro
image
Cazul Sarei, fetița de 2 ani care a sfârșit în cabinetul stomatologic, ar putea schimba legea. Anunţul făcut de ministrul Sănătății
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mariana Moculescu și-a făcut apariția la priveghiul lui Horia Moculescu, chiar dacă anunțase că nu va participa! Preț de câteva momente, a dat la o parte toate neînțelegerile și și-a îmbrățișat fiica
wowbiz.ro
image
IMAGINI BOMBĂ cu Mariana Moculescu, la priveghiul lui Horia Moculescu. Uluitor cum și-a făcut apariția. Toți cei prezenți și-au dat coate când au văzut-o!
romaniatv.net
image
Se dau 200.000 de euro gratis dacă depui dosarul! Banii vin în 2026
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții în Bosnia: „Interziceți românii pe stadion! Escortați-i afară din țară!” » De vină e un banner scandalos
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Destinul tragic al prințesei Ioana Cantacuzino și vila „23 August” din Călimănești. Castelul a ajuns o ruină istorică
actualitate.net
image
Oana Ioniță, moment de sinceritate. Cine e bărbatul căsătorit din showbiz pe care îl admiră: „Îmi plac oamenii frumoși”
click.ro
image
Numerologul Cristian Teran, previziuni în dragoste, bani și sănătate pentru anul 2026. Află ce te așteaptă în anul care vine
click.ro
image
Imagini din casa lui Horia Moculescu. Cum arată locuința compozitorului din centrul Capitalei, plină de amintiri și elemente păstrate de zeci de ani
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (3) jpg
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
„Banda de Gropi” de pe Monte Sierpe (© C. Stanish; Antiquity Publications Ltd; CC BY 4.0)
Misterul vechi de secole al celor 5.200 de gropi din Anzii peruvieni, rezolvat de cercetători?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Oana Ioniță, moment de sinceritate. Cine e bărbatul căsătorit din showbiz pe care îl admiră: „Îmi plac oamenii frumoși”

OK! Magazine

image
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă

Click! Pentru femei

image
Divorțul aproape că a distrus-o! Actrița Isla Fisher, în lacrimi în timp ce-și muta mobila în noua casă

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor