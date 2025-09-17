Averea lui Robert Redford: Cine va prelua moștenirea uriașă a legendarului actor

Actorul și regizorul american Robert Redford a decedat la 89 de ani, lăsând în urmă o avere estimată la 200 de milioane de dolari și o moștenire culturală imensă.

Robert Redford, una dintre cele mai emblematice figuri ale cinematografiei americane, a murit la vârsta de 89 de ani, pe 16 septembrie 2025, în reședința sa din Sundance, Utah, înconjurat de familie. Alături de cariera impresionantă, actorul și regizorul a lăsat în urmă o avere estimată la 200 de milioane de dolari.

Deși testamentul său nu este public, potrivit Newsweek, familia va juca un rol esențial în gestionarea averii și în continuarea proiectelor sale artistice și filantropice.

Cine moștenește averea lui Robert Redford

Robert Redford lasă în urmă pe soția sa, Sibylle Szaggars, cu care a fost căsătorit timp de 16 ani, și pe cele două fiice, Shauna și Amy Redford. Ambii fii ai actorului, James și Scott Redford, au decedat, însă familia extinsă include și nepoți care activează în domeniul artistic și filantropic, implicându-se deja în continuarea moștenirii lui Redford.

Shauna Redford, fiica cea mare, este pictoriță și duce o viață discretă. Este căsătorită cu jurnalistul Eric Schlosser, autorul cărții „Fast Food Nation”, și are doi copii, Mica și Conor Schlosser. Amândoi urmează cariere creative: Mica este ilustratoare și copywriter, iar Conor lucrează în producție media, inclusiv pentru RadicalMedia și anterior pentru Sundance Institute.

Amy Redford, mezina familiei, este regizoare și producătoare de film. Locuiește în Salt Lake City și are trei fiice: Eden August și două gemene. Amy co-prezintă și podcastul Scrappy Broads, păstrând vie legătura familiei cu lumea artistică.

Printre nepoții activi în păstrarea valorilor lui Redford se numără Dylan Redford, fiul regretatului James Redford. Dylan este regizor, actor și membru al consiliului Redford Center, organizație non-profit care sprijină proiecte dedicate mediului și justiției sociale.

Sibylle Szaggars - parteneră de viață și de creație

Sibylle Szaggars Redford, pictoriță de origine germană, s-a căsătorit cu Robert Redford în 2009. Cei doi au colaborat la mai multe proiecte artistice cu tematică ecologică și spirituală. Deși detaliile testamentului nu sunt publice, este de așteptat ca Szaggars să fie implicată în distribuirea averii, fie ca moștenitoare directă, fie ca susținătoare a organizațiilor fondate de Redford.

O avere dedicată cauzelor nobile

Chiar dacă a strâns o avere considerabilă, Robert Redford nu a fost niciodată interesat exclusiv de câștigul financiar. O mare parte din succesul său a fost reinvestit în proiecte filantropice, precum Sundance Institute și The Redford Center, instituții care sprijină regizorii independenți și proiecte ecologice.

Redford declara într-un interviu pentru Esquire UK: „Când am început să am succes, mi-am dorit să construiesc ceva ca Sundance. Era o organizație non-profit, deci nu aveam nimic de câștigat financiar, dar știam că va crea oportunități pentru cineaști ale căror voci nu puteau fi auzite”.