Video Un bărbat care și-a ucis partenera și a aruncat casa în aer a fost condamnat la închisoare pe viață

Un bărbat care și-a ucis partenera, după care a aruncat în aer casa, a primit pedeapsa de închisoare pe viață.

La momentul incidentului, bărbatul, George Clifton, în vârstă de 45 de ani a lovit-o pe partenera sa cu pumnul și a încercat să o stranguleze. Bărbatul a înjunghiat-o de 31 de ori când aceasta a încercat să pună capăt relației lor de 10 ani.

Femeia, Annabel Rook, în vârstă de 46 de ani, mamă a doi copii, a fost găsită moartă de polițiști în data de 17 iunie 2025, în casa lor din nordul Londrei, scrie BBC.

A negat crima

Bărbatul a recunoscut omorul din culpă și incendierea, dar a negat crima, susținând că și-a pierdut controlul. A fost condamnat pentru crimă după un proces la Curtea Coroanei din Snaresbrook, mai arată sursa.

În timpul procesului au existat dovezi care au arătat că George era un partener agresiv. El era predispus la crize de furie din cauza unor motive banale.

Pagube de peste 400.000 de lire sterline

Pagubele produse în urma exploziei au fost în valoare de aproximativ 400.000 de lire sterline.

„A apărut o imagine copleșitoare a furiei, mâniei și volatilității tale”, a spus judecătorul, adăugând că bărbatul avea un „temperament pronunțat”.

Un procuror a sugerat, în timpul procesului, că explozia a fost o încercare a bărbatului de a distruge dovezile crimei.

Aceeași sursă mai arată că bărbatul a fost sub influența alcoolului în momentul uciderii partenerei sale.

Instanța a mai aflat că înainte de crimă, Anabell îi spusese lui George că ar trebui să se despartă și că el ar trebui să se mute din casa lor, care era deținută de ea.

Însă ea plănuise să-i dea partenerului ei 50.000 de lire sterline pentru a-și găsi o nouă casă și nutrea speranțe că vor continua să petreacă vacanțele împreună în viitor.

George, care băuse vin în noaptea crimei, aflase că nu avea dreptul legal la nicio parte din proprietate și a declanșat cearta. Și-a pierdut cumpătul și a ucis-o pe Annabel.