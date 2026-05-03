Duminică, 3 Mai 2026
Adevărul
Motivul crimei care a îngrozit Elveția: de la viața „perfectă” la buncărul în care o fostă Miss a fost dezmembrată de „soțul perfect”

Crima de o cruzime inimaginabilă care a îngrozit Elveția revine în atenția publicului, odată cu apropierea procesului care va începe pe 4 mai. Kristina Joksimovic, o fostă finalistă Miss Elveția și mamă a doi copii, a fost victima unei crime care a spulberat imaginea cuplului perfect. Soțul său a ucis-o cu sânge rece, apoi i-a dezmembrat trupul și a folosit un blender industrial pentru a scăpa de probe.

Adevărul din spatele imaginilor idilice ale cuplului. FOTO: Instagram
Detalii terifiante continuă să iasă la iveală în cazul uciderii Kristinei Joksimovic, fostă finalistă Miss Elveția, la aproape doi ani după crima care a șocat o lume întreagă, în februarie 2024. Noile informații din anchetă și din dosarul de judecată conturează o scenă mult mai brutală decât se știa inițial.

În februarie 2024, Elveția era zguduită de vestea morții Kristinei Joksimovic, fostă finalistă Miss Elveția și antrenoare de catwalk, descrisă în spațiul public drept o femeie de succes, mamă a doi copii și parte a unei familii aparent stabile. Soțul ei, Marc Rieben, era prezentat la rândul său ca un tată implicat, cu o carieră solidă și o viață lipsită de controverse.

Odată cu apropierea procesului și publicarea detaliilor din anchetă, imaginea completă a cazului devine una de o brutalitate extremă.

Deşi pe reţelele sociale cei doi păreau cuplul perfect, martori și apropiați ai victimei au descris o realitate complet diferită de imaginea publică a cuplului. Mai mulți prieteni ai Kristinei au vorbit despre o relație tensionată, în care controlul și izolarea ar fi devenit tot mai prezente, mai ales după nașterea copiilor.

Alți apropiați au susținut că bărbatul manifesta un control strict asupra vieții de familie, inclusiv asupra educației și rutinei copiilor.

A încercat să scape de cadavrul dezmembrându-l

Potrivit procurorilor elvețieni și documentelor judiciare citate de Daily Mail, conflictul dintre cei doi ar fi izbucnit pe fondul discuțiilor privind separarea și divorțul. Pe 13 februarie, ziua fatidică, cuplul ar fi discutat la prânz termenii despărțirii, moment în care tensiunile ar fi escaladat.

Marc Rieben ar fi refuzat să accepte divorțul și ar fi insistat asupra custodiei copiilor, precum și asupra refuzului de a oferi sprijin financiar soției sale, devenind din ce în ce mai violent şi fizic, nu doar verbal .

În timpul altercației, bărbatul și-ar fi agresat soția, „a prins-o de gât și a împins-o de perete”, spun procurorii, după care ar fi folosit „un obiect de tip bandă” pentru a o strangula. Apoi a dus cadavrul în spălătorie, şi l-a dezmembrat cu un fierăstrău, un cuțit și o foarfecă de grădină.

Autopsia a indicat semne de traumă severă, inclusiv lovituri, tăieturi și urme de violență fizică pe mai multe zone ale corpului.

Un detaliu care a șocat anchetatorii este faptul că, potrivit documentelor, el ar fi „îndepărtat cu grijă” uterul victimei, singurul organ scos din trunchi, acțiune descrisă de experți drept o posibilă „mutilare deliberată sau degradare ritualizată a corpului”.

De asemenea, unele părți ale corpului ar fi fost introduse într-un blender industrial, în timp ce altele ar fi fost tratate cu soluții chimice, în încercarea de a distruge probele. Ancheta mai arată că, în timpul acestor acțiuni, suspectul ar fi ascultat videoclipuri de pe YouTube.

În subsolul casei, descris ca un „buncăr izolat cu pereți groși de beton”, au fost găsite apoi bucăți de piele, mușchi și os.

Descoperirerea macabră a fost făcută de tatăl victimei

Descoperirea a fost făcută abia ulterior, în urma căutărilor disperate ale familiei. După ce Kristina nu și-a mai luat copiii de la grădiniță, tatăl acesteia a mers acasă la ei, pentru a vedea ce se întâmplă.

Când tatăl victimei a ajuns la locuință, Marc Rieben a susținut că nu știe unde se află soția sa. În mod surprinzător, el ar fi continuat să își vadă de activitățile obișnuite, comportându-se aparent normal, pregătind masa și punând copiii la culcare, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

„Insista că nu știe unde este Kristina și că ea obișnuia uneori să mai plece”, a declarat un apropiat al familiei.

La un moment dat, în timp ce Marc Rieben vorbea la telefon cu mama Kristinei, tatăl femeii a început să verifice locuința, căutând indicii despre dispariția acesteia.

Ajuns în subsol, el a descoperit un sac negru din care ieșeau fire de păr blond.

„Când l-a deschis, a văzut capul ei tăiat, cu părul încă atașat”, a relatat familia victimei.

Șocat de descoperire, bărbatul a fugit imediat din casă, strigând după ajutor și alertând autoritățile.

Marc Rieben a fost arestat la scurt timp după intervenția poliției şi, potrivit relatărilor, ar fi manifestat o atitudine complet detașată, fără semne vizibile de emoție.

Ulterior, acesta a susținut că ar fi acționat în legitimă apărare, după ce soţia sa l-ar fi atacat cu un cuţit, şi că a dezmembrat trupul într-o criză de panică, însă dovezile contrazic această versiune, procurorii susținând că acțiunile sale au fost deliberate și metodice.

Procurorii susțin, de asemenea, că Marc Rieben avea antecedente de violență în relații anterioare, inclusiv episoade în care ar fi exercitat violență fizică. În acest context, ancheta îl descrie ca având „o nevoie crescută de control, reacții impulsive și tendințe de manipulare”.

Un raport psihiatric menționat în dosar indică trăsături narcisice și obsesiv-compulsive, precum și o „lipsă de empatie și răceală emoțională”. Psihiatrul implicat în evaluare a respins teza legitimei apărări, subliniind că reacțiile descrise de inculpat nu corespund tiparelor obișnuite ale unei persoane aflate în pericol imediat, ci mai degrabă unui comportament organizat și calculat.

Procesul lui Marc Rieben urmează să înceapă pe 4 mai la Tribunalul din Basel-Landschaft și este programat să dureze mai multe zile, verdictul fiind așteptat la mijlocul lunii mai.

