 Bani de la Primărie pentru fațadele clădirilor din Capitală: Finanțare de până la 70% pentru proprietari | adevarul.ro
search
Miercuri, 29 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bani de la Primărie pentru fațadele clădirilor din Capitală: Finanțare de până la 70% pentru proprietari

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat miercuri, 29 iulie, că a fost aprobat un nou regulament prin care proprietarii clădirilor cu fațade degradate din centrul istoric și din zonele protejate vor putea beneficia de sprijin financiar, facilități și soluții pentru reabilitarea imobilelor.

FOTO: Primăria Municipiului București
FOTO: Primăria Municipiului București

„Bani, facilităţi şi soluţii pentru reabilitarea faţadelor din centrul Bucureştiului! Am pus la punct un nou regulament prin care clădirile cu fațade degradate din centrul istoric şi zonele protejate sunt reparate și puse în siguranță”, transmite PMB.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că bucățile de tencuială căzute de la clădirile vechi pun în pericol trecătorii.

„De ce contează pentru proprietari? Siguranța publică. Bucăți de tencuială sau elemente decorative căzute de la clădirile vechi pun în pericol trecătorii. Programul rezolvă exact aceste situații de risc. Bucureștiul devine mai frumos. Zonele istorice își recapătă aspectul original, cu materiale și elemente decorative păstrate autentic”, a spus primarul Ciprian Ciucu.

Potrivit programului, autoritățile vor realiza mai întâi un inventar al clădirilor cu fațade degradate și vor stabili Zonele de Acțiune Prioritară.

Proprietarii vor fi notificați și vor primi sprijin din partea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS) pentru întocmirea documentației și obținerea autorizațiilor. Ulterior, fațadele vor fi reparate și puse în siguranță, iar proprietarii vor putea suporta integral costurile sau vor putea solicita cofinanțare din partea Primăriei.

Cu toate acestea, nu sunt incluse în program clădirile cu risc seismic I, deoarece acestea trebuie mai întâi consolidate, apoi reabilitate. Ele pot fi incluse în programul naţional deja derulat prin AMCCRS.

Primăria precizează că, în zonele protejate, lucrările vor trebui să respecte reguli speciale privind conservarea elementelor arhitecturale și utilizarea materialelor compatibile cu cele istorice, iar publicitatea agresivă pe fațade va fi interzisă.

PMB va acoperi până la 70% din costurile lucrărilor, proprietarii urmând să contribuie cu restul de 30%, însă sunt prevăzute și variante pentru cei cu venituri reduse sau posibilitatea plății în rate pe cinci ani. Participanții la program vor beneficia, totodată, de scutiri de taxe, emiterea accelerată a documentațiilor și scutirea de impozitul pe clădire timp de cinci ani după finalizarea lucrărilor.

„În cazul în care sunt refuzate lucrările, nu se răspunde la notificări sau nu se respectă termenele, noi putem interveni şi vom recupera ulterior costurile integrale. În plus, proprietarii vor fi amendaţi cu sume între 2.000 şi 8.000 de lei, iar impozitul pe imobil va fi majorat cu până la 500%”, avertizează PMB.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată Poloniei în viitor
digi24.ro
image
Descoperire neobișnuită în Bulgaria, după ce nivelul apelor Dunării a atins un minim istoric. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Sorin Grindeanu i-a făcut plângere penală liberalului care a instigat la împușcarea sa. Cazul a fost semnalat prima dată de Gândul. Publicăm documentul
gandul.ro
image
Un iepure și 220.000 de francezi evacuați. Mamă și fiică fug din calea flăcărilor
mediafax.ro
image
Denis Drăguş, cale liberă spre FCSB! Trabzonspor a rezolvat transferul atacantului
fanatik.ro
image
Libertatea a vorbit cu legendarul Michel Platini, care s-a retras la Cassis, pe malul Mediteranei. Cât costă să mănânci la restaurantul marelui „Platoche”
libertatea.ro
image
Băiat pe trotinetă, lovit în cap de un obiect căzut din cer. Copilul nu-și amintește nimic despre incident
digi24.ro
image
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
gsp.ro
image
E oficial: Ștefan Târnovanu a ratat transferul! Confirmat chiar înainte de Auda - FCSB
digisport.ro
image
Carmen de la Sălciua, noi dezvăluiri despre sarcină: „Nu se întreabă și nu se discută”
click.ro
image
Concedieri în masă la o fabrică de piese auto din România. Aproape 100 de angajați rămân fără loc de muncă: Mâine se închide definitiv
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
10 obiectele pe care ar trebui să le înlocuiești mai des decât crezi
observatornews.ro
image
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
cancan.ro
image
După câți ani de muncă poți scoate banii din Pilonul 2 de pensii? Poți retrage pe toți fără să pierzi o parte?
newsweek.ro
image
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
prosport.ro
image
Ce se întâmplă cu banii arși într-un incendiu. Când îi mai poți recupera și când BNR îi consideră pierduți definitiv
playtech.ro
image
Răzvan Burleanu, reacţie dură după ce Infantino a propus „vânzarea” Cupei Mondiale: „Cel mai iubit sport din lume aparține celor care îl trăiesc” Ruptură între FRF şi preşedintele FIFA. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un turist a călătorit în peste 50 de țări din întreaga lume. ”Sunt doar 3 în care mă întorc mereu”
ziare.com
image
FCSB a primit vestea din Turcia: Denis Drăguș!
digisport.ro
image
Ce poți face cu o cadă veche. Dana Rogoz a transformat-o într-un obiect spectaculos
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată penthouse-ul de lux al lui Carmen Brumă. E pur și simplu wow! E imens și are o terasă superbă. Vedeta se bucură și de un dressing fabulos! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Vești bune pentru românii care stau la bloc. S-a stabilit ce se întâmplă cu repartitoarele de căldură
mediaflux.ro
image
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
gsp.ro
image
Imagini deplorabile din pavilionul unde Fundația Metropolis renovează din donații o secție de Oncologie pe care statul nu a reușit să o modernizeze. Aici sunt tratați bolnavii de cancer
actualitate.net
image
INTERVIU (PARTEA I). Cum s-a schimbat viața Flaviei Boghiu, fost viceprimar al Brașovului, după ce a renunțat la funcțiile publice în urma anchetei DNA. Cum sprijină astăzi comunitatea: „Am avut multe situații în care am plecat acasă plângând”
actualitate.net
image
Fiica Irinei Fodor a fost admisă la liceul dorit. Care sunt planurile ei de vacanță: „Ne-am făcut deja programul”
click.ro
image
Jennifer Lopez a plecat în vacanță alături de cei doi copii ai săi. Ce destinație a ales vedeta
click.ro
image
Cum arată Anamaria Prodan în costum de baie, la 53 de ani: „Pentru cine te mai expui?”
click.ro
Bessie Wallis Warfield Simpson foto profimedia 0601056884 jpg
Iscusită în „arta întunecată a sexului”, pe care a învățat-o prin bordeluri, soția fostului rege devenise irezistibilă
okmagazine.ro
Luna plina in Varsator jpg
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice la tumulii din Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Finalul cercetărilor de la tumulii din Băicoi: Monumentul funerar impresionant descoperit la Movila Vulpii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce meserie are fiul lui Dragoș Dolănescu, la 21 de ani, în Costa Rica: „Mama lui din cer ar fi fost tare mândră!”
image
Fiica Irinei Fodor a fost admisă la liceul dorit. Care sunt planurile ei de vacanță: „Ne-am făcut deja programul”

OK! Magazine

image
Iscusită în „arta întunecată a sexului”, pe care a învățat-o prin bordeluri, soția fostului rege devenise irezistibilă

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?