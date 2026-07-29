Bani de la Primărie pentru fațadele clădirilor din Capitală: Finanțare de până la 70% pentru proprietari

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat miercuri, 29 iulie, că a fost aprobat un nou regulament prin care proprietarii clădirilor cu fațade degradate din centrul istoric și din zonele protejate vor putea beneficia de sprijin financiar, facilități și soluții pentru reabilitarea imobilelor.

„Bani, facilităţi şi soluţii pentru reabilitarea faţadelor din centrul Bucureştiului! Am pus la punct un nou regulament prin care clădirile cu fațade degradate din centrul istoric şi zonele protejate sunt reparate și puse în siguranță”, transmite PMB.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că bucățile de tencuială căzute de la clădirile vechi pun în pericol trecătorii.

„De ce contează pentru proprietari? Siguranța publică. Bucăți de tencuială sau elemente decorative căzute de la clădirile vechi pun în pericol trecătorii. Programul rezolvă exact aceste situații de risc. Bucureștiul devine mai frumos. Zonele istorice își recapătă aspectul original, cu materiale și elemente decorative păstrate autentic”, a spus primarul Ciprian Ciucu.

Potrivit programului, autoritățile vor realiza mai întâi un inventar al clădirilor cu fațade degradate și vor stabili Zonele de Acțiune Prioritară.

Proprietarii vor fi notificați și vor primi sprijin din partea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS) pentru întocmirea documentației și obținerea autorizațiilor. Ulterior, fațadele vor fi reparate și puse în siguranță, iar proprietarii vor putea suporta integral costurile sau vor putea solicita cofinanțare din partea Primăriei.

Cu toate acestea, nu sunt incluse în program clădirile cu risc seismic I, deoarece acestea trebuie mai întâi consolidate, apoi reabilitate. Ele pot fi incluse în programul naţional deja derulat prin AMCCRS.

Primăria precizează că, în zonele protejate, lucrările vor trebui să respecte reguli speciale privind conservarea elementelor arhitecturale și utilizarea materialelor compatibile cu cele istorice, iar publicitatea agresivă pe fațade va fi interzisă.

PMB va acoperi până la 70% din costurile lucrărilor, proprietarii urmând să contribuie cu restul de 30%, însă sunt prevăzute și variante pentru cei cu venituri reduse sau posibilitatea plății în rate pe cinci ani. Participanții la program vor beneficia, totodată, de scutiri de taxe, emiterea accelerată a documentațiilor și scutirea de impozitul pe clădire timp de cinci ani după finalizarea lucrărilor.

„În cazul în care sunt refuzate lucrările, nu se răspunde la notificări sau nu se respectă termenele, noi putem interveni şi vom recupera ulterior costurile integrale. În plus, proprietarii vor fi amendaţi cu sume între 2.000 şi 8.000 de lei, iar impozitul pe imobil va fi majorat cu până la 500%”, avertizează PMB.