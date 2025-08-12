Un italian a descoperit o comoară într-un dulap vechi, cumpărat cu 200 de euro. Ce prevede legea italiană în astfel de situaţii

Un italian în vârstă de 45 de ani a avut parte de o descoperire neaşteptată, atunci când s-a apucat să restaureze un dulap vechi, cumpărat cu 200 de euro de pe internet. Într-un compartiment secret, el a descoperit o adevărată comoară, în valoare de 181.000 de euro.

Un pasionat de mobilier vechi din Crema, Italia, a avut parte de o descoperire neașteptată: într-o servantă cumpărată de pe internet cu 200 de euro a găsit ascunse 18 obligaţiuni poştale din anii ’90, cu o valoare actuală de peste 180.000 de euro. Documentele aparțin unor frați născuți la începutul secolului trecut, iar căutarea moștenitorilor este acum în plină desfășurare.

Mauro Benzoni, un bărbat de 45 de ani din Crema, a cumpărat, de pe un site specializat, o servantă veche, pentru care a plătit 200 de euro. Nu a apucat să o restaureze imediat și a lăsat-o timp de un an într-o mică fermă pe care o deține, așteptând momentul potrivit pentru a-i reda frumusețea de odinioară.

În urmă cu câteva zile, când a început curățarea piesei de mobilier, a făcut o descoperire uluitoare: unul dintre sertare avea un fund dublu, iar în spatele acestui compartiment secret se aflau 18 obligaţiuni poştale Fruttiferi, emise între 1992 și 1994. În perioada în care au fost cumpărate, bonurile poștale erau o formă de investiție foarte populară în Italia, mai ales datorită dobânzilor ridicate.

Titlurile valorează în prezent aproximativ 181.000 de euro

La data achiziției lor, valoarea totală era de 18,2 milioane de lire italiene şi, cu dobânzile acumulate de-a lungul a trei decenii, suma se ridică astăzi la aproximativ 181.000 de euro, notează presa italiană.

Obligaţiunile pot fi răscumpărate până în 2032 şi sunt pe numele a doi frați: Carlo De Martino, născut în 1907 la Sondrio, și Francesca De Martino, născută în 1911 la Belgioioso, în provincia Pavia.

Conform datelor înscrise, cei doi erau co-titulari, cu drepturi egale de răscumpărare.

Ce spune legea italiană

Mauro Benzoni a mărturisit că în primă fază s-a gândit să arunce „hârtiile”, dar la îndemnul unui prieten le-a păstrat şi a aflat despre adevărata lor valoarea. Cu toate acestea, el nu poate încasa cele peste 181.000 de euro, deoarece legea italiană prevede că doar proprietarul sau moștenitorii pot încasa obligațiunile, în timp ce persoana care găseşte astfel de documente are dreptul la 10% din valoarea acestora.

Moștenitorii, căutaţi inclusiv cu ajutorul carabinierilor

În acest context, Mauro Benzoni nu a stat pe gânduri și a contactat imediat carabinierii pentru a preda documentele și a începe căutarea moștenitorilor.

„Am făcut public acest lucru pentru că sper ca moștenitorii legitimi să poată fi găsiți. Mi-ar plăcea să fie persoane care chiar au nevoie de acești bani. Cine crede că ar putea fi moștenitor al familiei De Martino despre care este vorba poate contacta carabinierii de la secția din Lodi. Nu îmi place să mă fac cunoscut, dar înțeleg că răspândirea acestei informații este singura cale de a ajunge la proprietari”, a declarat bărbatul.

De asemenea, pentru a grăbi procesul, Mauro Benzoni a apelat și la Asociația Giustitalia, specializată în cazuri de drepturi financiare și moșteniri.

Autoritățile analizează acum toate documentele și urmăresc orice pistă care ar putea duce la descendenții celor doi frați. Timp este destul, termenul limită pentru răscumpărarea titlurilor fiind anul 2032, însă reconstituirea unei genealogii vechi de peste un secol nu este deloc simplă.