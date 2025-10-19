Comoara descoperită în apele Floridei la trei secole după naufragiul faimoasei flote pierdute a Spaniei

Epava uneia dintre cele unsprezece nave din celebra „Flota a Comorii”, scufundată în 1715 în largul coastelor Floridei, a fost descoperită la peste 300 de ani de la naufragiu. Sute de monede de argint și câteva de aur, în valoare totală de aproximativ un milion de dolari, au fost recuperate de scafandri.

→ Imaginea 1/6: Peste o mie de monede de aur și argint, recuperate din apele Floridei FOTO: Queen’s Jewels LLC

Nava, care făcea parte din așa-numita „Flotă a Comorii” („Plate Fleet”, de la termenul spaniol plata, care înseamnă argint), s-a scufundat în timpul unei furtuni, la scurt timp după ce plecase din coloniile americane spre Spania. De atunci, orice urmă a ei s-a pierdut timp de trei secole.

Descoperirea recentă a avut loc după ce cercetătorii au identificat locația exactă a uneia dintre epave. Analizele au confirmat că este una dintre cele 11 nave spaniole dispărute în 1715. Din adâncuri au fost recuperate peste o mie de monede de argint și cinci scuzi de aur, relicve cu o valoare estimată la un milion de dolari, potrivit Corriere della Sera.

„Aceste monede nu sunt doar obiecte prețioase, ci adevărate mărturii ale istoriei. Fiecare piesă are o poveste de spus, în funcție de data, designul sau urmele sale unice”, a explicat Saul Guttuso, directorul operațional al companiei Queen’s Jewels LLC, care a coordonat misiunea de recuperare.

Un uragan fatal și o comoară de 400 de milioane de dolari

Cele 11 nave ale „Flotei Comorii” transportau aur, argint și bijuterii evaluate la aproximativ 400 de milioane de dolari. Toată încărcătura s-a pierdut în apele oceanului, împreună cu echipajele, în urma unui uragan devastator care le-a lovit pe drumul spre Spania.

Timp de secole, epavele au rămas ascunse sub nisipul de pe fundul mării, până când noi dovezi au oferit indicii despre traseul flotei.

În această vară, Tribunalul Districtual al Statelor Unite din Florida, proprietarul legal al epavelor conform legislației americane, a desemnat compania Queen’s Jewels LLC să se ocupe exclusiv de căutări.

Descoperirea spectaculoasă din adâncuri

Scafandrii coordonați de căpitanul Levin Shavers, aflați la bordul navei M/V Just Right, au identificat un loc promițător pe fundul mării, unde au zărit conturul unei epave. După mai multe scufundări, echipa a reușit să recupereze toate monedele - una câte una.

Monedele de argint, numite „Reales”, au fost bătute în coloniile imperiale din Peru, Bolivia și Mexic. „Fiecare dintre ele poartă amprenta locului și timpului din care provine”, a mai spus Guttuso, subliniind importanța istorică a acestei descoperiri excepționale.