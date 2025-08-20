Un cuplu care își renova bucătăria a dat peste o comoară ascunsă acum aproape 400 de ani

Doi soți care au decis să-și renoveze casa veche în care locuiau, construită în secolul al-XVII-lea, au făcut o descoperire senzațională în bucătăria acesteia.

Cei doi soți care locuiesc la o fermă din West Dorset, Anglia, au găsit mai multe monede care provin din secolul al-XVII-lea, atunci când a fost construită și casa.

Descoperirea care datează de câțiva ani a fost făcută atunci când soții au decis să sape mai adânc în podea, pentru a crește înălțimea bucătăriei. Robert Fooks a lovit un vas de ceramică smălțuit cu târnăcopul, dezvăluind aproximativ 100 de monede datând din Primul Război Civil Englez, potrivit Popular Mechanics.

„Comoara de Monede Poorton”, cum a devenit cunoscută, includea monede de aur din timpul lui Iacob I și Charles I, precum și jumătăți de coroane și șilingi din argint din epocile Elisabeta I, Filip și Maria. Colecția a fost vândută recent pentru aproximativ 75.000 de dolari la Duke’s Auction House.

„Într-o seară, eram cu copiii iar soțul săpa cu târnăcopul când a strigat că a găsit ceva. A pus toate monedele într-o găleată”, a spus Betty Fooks.

Cuplul a anunțat descoperirea și a trimis monedele la British Museum pentru a fi curățate și identificare. Experții de acolo le-au spus că monedele - probabil - au fost ascunse împreună într-un singur loc, între 1642 și 1644, în mijlocul tulburărilor din Războiul Civil Englez.

Atunci oamenii îți ascundeau monedele și lucrurile de valoare pentru că trupele implicate în conflict intrau în casele oamenilor să ceară mâncare, dar de cele mai multe ori ajungeau să fure obiecte aflate la vedere. Astfel, familiile obișnuite au învățat să creeze ascunzători secrete în pereți sau vase pentru a-și securiza bunurile. Însă mulți dintre cei care și-au ascuns bunurile nu s-au mai întors niciodată să le recupereze.

În acea perioadă, Dorset era un punct strategic pentru mișcările trupelor în timpul războiului, care s-a încheiat cu victoria alianței parlamentare și capturarea — apoi execuția — regelui Charles I.

În zone rurale precum Poorton, sătenii au trăit probabil cu teama constantă că soldații ar putea ajunge oricând. Comoara descoperită de Fooks ar fi putut aparține unei astfel de familii.

Războiul a lăsat în urmă resturi ale haosului său îngropate timp de peste 400 de ani. „Dacă nu coboram podeaua, ar fi rămas ascunse acolo”, a spus Betty Fooks. „Presupun că cel care le-a ascuns intenționa să le recupereze, dar nu a mai avut ocazia”.