Un balon cu aer cald a fost la un pas să se răstoarne după ce s-a lovit de acoperișul unei școli primare din Bristol.

Incidentul a avut loc în timpul unui festival desfășurat în Bristol, Marea Britanie. Coșul în care se aflau pasageri a lovit o școală din cartierul Knowle West, chiar în prima zi a Bristol International Balloon Fiesta, transmite metro.co.uk.

Imaginile surprinse arată balonul de culoare bleumarin, inscripționat cu sigla JLL, coborând rapid înainte de a se izbi cu un zgomot puternic de acoperiș. Balonul s-a înclinat periculos într-o parte, forța vântului și mișcarea încercând să-l tragă mai departe.

Pilotul a eliberat mai mult aer cald, ceea ce a ajutat la redresarea balonului, permițându-i să se redreseze și să treacă peste clădire.

Martorii, îngrijorați, au crezut că pasagerii urmau să cadă din coș.

Stephanie, o tânără în vârstă de 22 de ani, care a filmat momentul, a povestit: „Am zis «ăsta pare cam jos» și am apăsat pe înregistrare. Coșul era înclinat – părea că vor cădea. Trebuie să fi fost înfricoșător.”

Un purtător de cuvânt al Bristol International Balloon Fiesta a declarat pentru Metro: „În timpul decolării spectaculoase din această dimineață, cu 90 de baloane cu aer cald, unul dintre baloane a atins acoperișul unei clădiri în timp ce se pregătea să aterizeze. Toată lumea a aterizat în siguranță și așteptăm cu nerăbdare un weekend minunat de Fiesta.”

Bristol Balloon Fiesta este un eveniment gratuit de trei zile, care durează până duminică și reunește sute de baloane.

Incidentul vine la scurt timp după ce, în iunie, două baloane cu aer cald s-au prăbușit în Turcia. Cel puțin 12 persoane au fost rănite și una și-a pierdut viața.

Tot în luna iunie, opt persoane au murit, după ce un balon cu aer cald, plin de turiști, a luat foc în aer, în sudul Braziliei. Pilotul balonului, care s-a aflat printre supraviețuitori, a declarat autorităților că incendiul a fost provocat de o torţă de rezervă care se afla în coşul balonului.