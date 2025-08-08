search
Vineri, 8 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Un balon cu aer cald aproape s-a răsturnat, după ce s-a lovit de acoperișul unei școli, în timpul unui festival

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un balon cu aer cald a fost la un pas să se răstoarne după ce s-a lovit de acoperișul unei școli primare din Bristol.

Coșul balonului s-a lovit de acoperișul unei școli FOTO Captură video
Coșul balonului s-a lovit de acoperișul unei școli FOTO Captură video

Incidentul a avut loc în timpul unui festival desfășurat în Bristol, Marea Britanie. Coșul în care se aflau pasageri a lovit o școală din cartierul Knowle West, chiar în prima zi a Bristol International Balloon Fiesta, transmite metro.co.uk.

Imaginile surprinse arată balonul de culoare bleumarin, inscripționat cu sigla JLL, coborând rapid înainte de a se izbi cu un zgomot puternic de acoperiș. Balonul s-a înclinat periculos într-o parte, forța vântului și mișcarea încercând să-l tragă mai departe.

Pilotul a eliberat mai mult aer cald, ceea ce a ajutat la redresarea balonului, permițându-i să se redreseze și să treacă peste clădire.

Martorii, îngrijorați, au crezut că pasagerii urmau să cadă din coș.

Stephanie, o tânără în vârstă de 22 de ani, care a filmat momentul, a povestit: „Am zis «ăsta pare cam jos» și am apăsat pe înregistrare. Coșul era înclinat – părea că vor cădea. Trebuie să fi fost înfricoșător.”

Un purtător de cuvânt al Bristol International Balloon Fiesta a declarat pentru Metro: „În timpul decolării spectaculoase din această dimineață, cu 90 de baloane cu aer cald, unul dintre baloane a atins acoperișul unei clădiri în timp ce se pregătea să aterizeze. Toată lumea a aterizat în siguranță și așteptăm cu nerăbdare un weekend minunat de Fiesta.”

Bristol Balloon Fiesta este un eveniment gratuit de trei zile, care durează până duminică și reunește sute de baloane.

Incidentul vine la scurt timp după ce, în iunie, două baloane cu aer cald s-au prăbușit în Turcia. Cel puțin 12 persoane au fost rănite și una și-a pierdut viața.

Tot în luna iunie, opt persoane au murit, după ce un balon cu aer cald, plin de turiști, a luat foc în aer, în sudul Braziliei. Pilotul balonului, care s-a aflat printre supraviețuitori, a declarat autorităților că incendiul a fost provocat de o torţă de rezervă care se afla în coşul balonului.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
digi24.ro
image
Un "balaur dobrogean" de peste un metru, găsit într-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență
stirileprotv.ro
image
Categoria de pensionari din România care plătesc 10% CASS, chiar dacă au pensii SUB 3.000 lei
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
Cel mai lung pod suspendat din lume costă 14 miliarde de euro. Va lega Sicilia de restul Italiei
fanatik.ro
image
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
libertatea.ro
image
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
Au apărut imaginile! O campioană olimpică a fost arestată după ce și-a agresat iubitul în văzul tuturor
digisport.ro
image
Pilonul II de pensii, de la Dragnea la Bolojan – un drum lung, dar cu aceeași destinație
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Cum arată vila de 241 de metri pătraţi a fostului preşedinte Traian Băsescu, din zona Zambaccian
observatornews.ro
image
Greșeala din cauza cărora pensionarii din România riscă să rămână FĂRĂ pensie. Anunțul făcut de Casa Națională
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Top trei cele mai mari greșeli pe care le fac șoferii români. Te pot costa bani, permisul sau chiar viața
playtech.ro
image
Topul firmelor cu cele mai mari datorii la stat. Jumătate din majorarea TVA de la 1 august putea fi acoperită de datornicii care au avut legături cu Ioan Niculae, Marian Iancu și Sorin Blejnar
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Schimbare la 180 de grade! Ce a spus antrenorul lui PSV despre Dennis Man, la 5 zile de la momentul ”Habar n-am cine e”
digisport.ro
image
Rusia revine în forță în țările din fosta Uniune Sovietică: începe un amplu plan de recuperare a influenței, după plecarea americanilor
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Bărbatul care a pierdut 350 milioane dolari în bitcoini aruncați din greșeală de fosta iubită la gunoi renunță după 12 ani de...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
Vestea MOMENTULUI! Simona Halep este în culmea fericirii! Vine BARZA. A făcut anunțul despre SARCINĂ: Gemenii sunt deja iubiți!
romaniatv.net
image
Schimbare privind plata pensiilor! Anunț oficial pentru pensionari
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
click.ro
image
Mihai Trăistariu, țepuit la bani de o turistă: „Am poza ei, dacă-mi pun mintea o dau la Poliție!” Ce regulă strictă impune din 2026
click.ro
image
Gheorghe Turda, picanterii de la chefurile lui Ion Iliescu: „Îi plăcea piesa Așa beau oamenii buni” Care fost președinte nu chefuia însă cu artiștii? „Era distant”
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
Totul despre amanţii Elenei Ceauşescu! Legătura dintre ea şi Ion Iliescu jpeg
Totul despre amanţii Elenei Ceauşescu! Legătura dintre ea şi Ion Iliescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Două zodii vor plânge de fericire. Reușesc să scape de probleme grave și începe să se întrezărească luminița de la capătul tunelului și pentru ele
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”

OK! Magazine

image
Un fost angajat de la Palatul Kensington dezvăluie cel mai bine păstrat secret al lui Kate Middleton. Cu ajutorul lui își menține ea sănătatea!

Click! Pentru femei

image
Ce are în bagaj? Soțul lui Nicole Kidman nu urcă în avion fără acest obiect!

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?