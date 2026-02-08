Un armistițiu în Ucraina ar putea amplifica amenințările la adresa Europei, avertizează președintelui Conferinței de Securitate de la München

Un posibil armistițiu pe frontul din Ucraina, în lipsa unor restricții clare asupra desfășurării militare rusești la granițele vestice, ar putea deveni o amenințare directă pentru securitatea Europei și a flancului estic al NATO. Avertismentul vine din partea președintelui Conferinței de Securitate de la München, Wolfgang Ischinger, citat de publicația germană Tagesspiegel.

Potrivit lui Ischinger, oprirea focului fără măsuri ferme de limitare a capacității militare a Rusiei nu ar aduce stabilitate, ci dimpotrivă. „Amenințarea rusă pentru noi, germanii, va crește dacă un eventual armistițiu nu va fi însoțit de restricții semnificative privind desfășurarea forțelor militare în districtele militare vestice ale Rusiei”, a declarat acesta.

Expertul atrage atenția că, imediat după instaurarea unui armistițiu în Ucraina, președintele rus Vladimir Putin ar avea libertatea de a-și continua nestingherit programul de reînarmare. Consecința directă ar fi agravarea riscurilor de securitate pentru statele NATO de pe flancul estic, inclusiv pentru Europa Centrală și de Est.

Ischinger a subliniat că modul în care se va încheia războiul din Ucraina reprezintă „o chestiune de destin” pentru Germania și pentru întreaga Europă. În absența unor garanții de securitate reale și a unor limite impuse Moscovei, orice formă de încetare a focului ar oferi Kremlinului timp prețios pentru a-și consolida pozițiile militare în apropierea granițelor Alianței Nord-Atlantice.

În esență, avertizează expertul, înghețarea conflictului fără demilitarizarea zonelor sensibile ar crea un risc suplimentar pentru Uniunea Europeană. Rusia ar beneficia de o pauză strategică, necesară pentru regrupare și pregătirea unor posibile acțiuni agresive viitoare împotriva statelor membre NATO.

Declarațiile vin în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a vorbit recent despre „negocieri de pace reușite” privind războiul din Ucraina. Aflat la bordul aeronavei Air Force One, Trump le-a spus jurnaliștilor că discuțiile „merg foarte bine” și ar putea produce rezultate concrete într-un interval scurt de timp.

În același timp însă, șeful serviciului de informații militare ucrainene, Kirilo Budanov, a avertizat că primăvara – în special lunile martie și aprilie – ar putea reprezenta „fereastra maximă de oportunitate” pentru încheierea unui acord de pace, o perioadă care ar putea redefini echilibrul de securitate pe continent.