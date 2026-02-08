search
Duminică, 8 Februarie 2026
Adevărul
Rusia plănuiește o ofensivă majoră în vară. Planurile armatei ruse pentru controlul regiunii Donețk

Război în Ucraina
Publicat:

Rusia pregătește o ofensivă majoră în vara acestui an în sud și est. Principala confruntare pentru controlul regiunii Donețk este așteptată să se mute în direcția orașelor Sloviansk și Kramatorsk, relatează Biziday, citând analize ale Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) și proiectului ucrainean de cartografiere a câmpului de luptă DeepState.

image

Analiștii anticipează că, în actualul ritm de înaintare a trupelor rusești, armata rusă ar putea cuceri restul regiunii Donețk în aproximativ doi ani.

Potrivit analizei DeepState, aproximativ 78% din regiunea Donețk se află în prezent sub ocupație rusă, în condițiile în care înainte de invazie Rusia controla  aproape o treime din teritoriu. Din 2022, când trupele rusești au mai capturat 24.4% de teritoriu, ritmul a scăzut constant: între 2023 și 2025, rușii au mai cucerit 21.8%.

Rusia a concentrat în zonă resurse considerabile, peste 100.000 de soldați și cu toate astea nu au reușit să străpungă apărarea ucraineană. De pildă, estimările conform cărora orașul Pokrovsk ar fi trebuit să cadă rapid nu s-au adeverit. Pokrovsk și orașul vecin Mîrnohrad se află încă parțial sub controlul forțelor ucrainene.

Rusia are în continuare un potențial militar superior și, pe termen lung, unele localități ar putea cădea treptat. 

În perioada următoare, armata rusă pregătește următorii pași înainte de o potențială confruntare decisivă în direcția Sloviansk și Kramatorsk, ultimele bastioane ale apărării ucrainene: lovirea logisticii ucrainene, a rutelor de aprovizionare cu muniție, combustibil și trupe.

image

În paralel, Rusia pregătește o ofensivă de amploare în vara anului 2026, care ar putea începe chiar din aprilie, potrivit analiștilor de la ISW. În afară de direcțiile principale, pe axa Sloviansk–Kramatorsk, Rusia țintește și sudul, în direcția Zaporojie, pentru îndeplinirea unor obiective de război mai cuprinzătoare.

Dar în prezent Moscova se confruntă cu o problemă majoră: rezervele insuficiente. Deși adună rezerve de noi recruți din toamna anului trecut, pierderile mari suferite a obligat Rusia să apeleze la acestea pentru a acoperi zonele unde forțele ucrainene au lansat contraatacuri.

În prezent, Rusia a reușit doar atacuri limitate, fără o străpungere a frontului - în mai multe zone, de pildă lângă Lîman și Kostiantînivka, trupele ruse au rămas blocate și se bazează pe infiltrări cu infanteriei, cu progrese nesemnificative,

Concluzia experților este că luptele pentru Sloviansk și Kramatorsk vor implica pierderi uriașe de oameni și echipamente, iar deznodământul va depinde de conservarea logisticii și de rezistența la bătălii prelungite de uzură.

„Anticipăm cel puțin doi ani de lupte, timp în care vor pierde colosală de personal, echipamente și alte resurse”, au concluzionat analiștii de la DeepState.

Planurile Rusiei pentru o ofensivă de vară evidențiază determinarea Rusiei de a-și atinge obiectivele de război, inclusiv ocuparea regiunilor Donețk și Zaporijie, prin mijloace militare, dacă va fi necesar. Înalți oficiali ai Kremlinului au declarat în repetate rânduri că Rusia va continua eforturile pe câmpul de luptă pentru a-și atinge obiectivele dacă nu le poate atinge la masa negocierilor. Intențiile comandamentului militar rus de a desfășura o ofensivă de vară la scară largă arată dezinteresul Kremlinului față de o soluție de a pune capăt războiului prin negocieri în următoarele săptămâni sau luni”, au scris analiștii de la ISW.

