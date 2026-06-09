Un aeroport britanic cu aproape un secol de istorie se închide definitiv. Toate zborurile au fost anulate

Un aeroport din Marea Britanie își închide definitiv porțile în această săptămână, după ce şi-a anulat toate cursele, începând din 9 mai. Terenul va fi transformat într-un centru industrial care promite zeci de locuri de muncă.

Aeroportul Coventry, aflat în centrul Angliei, va fi închis definitiv pe 11 iunie, după aproape 90 de ani de funcționare. Terenul pe care se află va fi folosit pentru dezvoltarea unui centru pentru producția și reciclarea bateriilor pentru mașini electrice, investiție despre care autoritățile spun că ar putea crea peste 30.000 de locuri de muncă.

După aproape nouă decenii în care a fost folosit atât pentru activități militare, cât și pentru transport aerian civil, Aeroportul Coventry își va închide definitiv porțile joi, 11 iunie. Activitatea aeriană a fost suspendată încă din 9 mai, iar Autoritatea Aviației Civile din Marea Britanie a confirmat că a primit notificarea oficială privind încetarea permanentă a operațiunilor.

În locul aeroportului va fi amenajat Greenpower Park, un centru destinat producției și reciclării bateriilor pentru vehicule electrice, în cadrul unui proiect care face parte din strategia autorităților britanice de a atrage investiții în industria tehnologiilor verzi și de a transforma regiunea West Midlands într-un pol al producției din acest sector, notează Mirror.

În acest context, autoritățile britanice spun că investițiile private atrase ar putea ajunge la 5,5 miliarde de lire sterline, iar numărul locurilor de muncă generate ar putea depăși 30.000.

Aeroportul Coventry a fost inaugurat în 1936 sub numele de Baginton Aerodrome și a avut un rol important în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, când a funcționat ca bază militară RAF. După război, infrastructura a fost folosită pentru transport de marfă, aviație privată și, în anumite perioade, pentru curse comerciale de pasageri.

În anii ’80, compania Hards Travel opera de aici zboruri charter către destinații turistice din Spania, Franța și Italia, iar începând cu 2004 compania Thomsonfly a introdus curse regulate de pasageri. Cu toate acestea, activitatea comercială a rămas destul de limitată, iar din 2008 aeroportul nu a mai operat zboruri comerciale de pasageri.

Anunțul privind închiderea definitivă a aeroportului Coventry a stârnit reacții împărțite în rândul locuitorilor. Pentru unii, dispariția aeroportului înseamnă pierderea unui loc legat de istoria orașului și a regiunii. Aceştia amintesc că, de-a lungul timpului, aeroportul a găzduit și evenimente care au rămas în memoria comunității locale. Printre cele mai cunoscute, cel din 1982, când Papa Ioan Paul al II-lea a vizitat Marea Britanie şi aproximativ 350.000 de persoane au participat atunci la evenimentele organizate în zonă