search
Vineri, 3 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

UE se teme de un conflict comercial cu China și nu îndrăznește să ia măsuri dure împotriva Beijingului

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Încercările Uniunii Europene de a redefini relațiile comerciale și economice cu China se confruntă cu dificultăți, în condițiile în care statele membre nu au ajuns la un consens privind măsurile care ar trebui adoptate dacă dialogul cu Beijingul nu produce rezultate, relatează Bloomberg.

UE nu dorește un război comercial cu China/FOTO:X
UE nu dorește un război comercial cu China/FOTO:X

Potrivit agenției, deși Bruxellesul și-a înăsprit în ultimii ani discursul privind relațiile economice cu China, există reticență în rândul unor state membre față de adoptarea unor măsuri care ar putea conduce la o escaladare a tensiunilor comerciale.

Liderii europeni recunosc provocările generate de dezechilibrele comerciale și de competitivitatea companiilor chineze, susținute prin subvenții de stat. Totuși, nu există un acord asupra modului în care Uniunea ar trebui să reducă deficitul comercial cu China, estimat la peste 360 de miliarde de euro, sau să consolideze competitivitatea industriei europene.

„Este evident că Beijingul nu intenționează să adopte unilateral măsuri împotriva supracapacității industriale, pe care Bruxellesul o consideră alimentată de subvenții și de cererea internă insuficientă. Nu există semnale privind politici care să reducă în mod semnificativ excedentul comercial al Chinei în relația cu Europa”, a declarat Gabriel Wildau, director în cadrul companiei de consultanță Teneo.

La rândul său, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Arianna Podestà, a descris abordarea Uniunii ca fiind una bazată pe „dialog, reducerea riscurilor și diversificare”.

„Este esențial să reechilibrăm relațiile noastre comerciale cu China”, a afirmat aceasta.

Statele membre au opinii diferite privind răspunsul față de Beijing

Bloomberg notează că, în cadrul reuniunii liderilor europeni desfășurate luna trecută la Bruxelles, au existat diferențe de opinie privind strategia care ar trebui urmată.

Unele state au susținut acordarea unor competențe suplimentare Comisiei Europene pentru elaborarea unor noi instrumente comerciale împotriva practicilor considerate neloiale. Alte guverne au pledat pentru continuarea dialogului cu Beijingul înaintea adoptării unor măsuri restrictive.

Au existat și oficiali care au apreciat că Uniunea Europeană a devenit deja prea dependentă de China în sectoare strategice și că prioritatea ar trebui să fie limitarea vulnerabilităților, mai degrabă decât confruntarea comercială.

Un înalt oficial european, citat sub protecția anonimatului, a declarat pentru Bloomberg că problema nu este lipsa instrumentelor juridice, ci disponibilitatea statelor membre de a le utiliza.

Printre acestea se numără instrumentul european împotriva constrângerii economice, care permite introducerea unor măsuri tarifare sau netarifare ca răspuns la presiuni economice exercitate de state terțe, cu sprijinul guvernelor membre. Până în prezent, acest mecanism nu a fost folosit.

Un alt oficial a declarat că multe state membre sunt preocupate de eventualele măsuri de retorsiune pe care China le-ar putea adopta în cazul unei înăspriri a politicii comerciale europene.

Dependența de materiile prime și componentele chineze limitează opțiunile UE

Potrivit Bloomberg, una dintre principalele dificultăți pentru Uniunea Europeană este dependența de China în domenii considerate strategice.

Beijingul deține o poziție dominantă în producția și prelucrarea unor materii prime critice și a unor componente utilizate în industrii precum cea auto, electronică și de apărare.

În acest an, restricțiile impuse de China asupra exporturilor de pământuri rare au provocat perturbări pe piețele internaționale și au evidențiat vulnerabilitatea lanțurilor de aprovizionare.

De asemenea, producători europeni din industria auto au solicitat Comisiei Europene să suspende sancțiunile împotriva unui important furnizor chinez de semiconductori, avertizând că, în lipsa unei derogări, stocurile disponibile s-ar putea epuiza în câteva săptămâni.

Dialogul continuă, dar rămân întrebări privind următorii pași

Bloomberg apreciază că Uniunea Europeană va continua să adopte măsuri punctuale, inclusiv sancțiuni împotriva unor companii chineze acuzate că sprijină industria militară rusă și taxe compensatorii în anumite sectoare.

Totuși, agenția consideră puțin probabil ca Bruxellesul să adopte măsuri mai ample care ar modifica în mod fundamental relațiile comerciale cu Beijingul, din cauza riscului unui conflict comercial.

După întâlnirea din 29 iunie cu ministrul chinez al Comerțului, Wang Wentao, comisarul european pentru Comerț, Maroš Šefčovič, a anunțat că cele două părți au convenit să înființeze grupuri de lucru și mecanisme de consultare pentru soluționarea disputelor privind controalele la export și investițiile.

Părțile au stabilit luna octombrie ca termen pentru înregistrarea unor progrese în aceste dosare.

Potrivit Bloomberg, Comisia Europeană analizează în paralel instrumentele comerciale existente și pregătește noi propuneri pentru reducerea dependenței companiilor europene de componentele produse în China. Un plan în acest sens este așteptat să fie prezentat în această toamnă.

În același timp, China a avertizat că va răspunde oricăror noi restricții comerciale impuse de Uniunea Europeană.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea traversa granița și pătrunde pe teritoriul NATO
digi24.ro
image
În ciuda acuzațiilor aduse familiei Pașca din Bihor, alți pacienți au venit să stea în cămin, trimiși de angajați din spitale
stirileprotv.ro
image
Primul eșec SAFE. Șantierul Naval Mangalia, scos din nou la vânzare după ce prima licitație nu a interesat pe nimeni. Nici măcar pe Rheinmetall, pentru care autoritățile române, în frunte cu ministrul Radu Miruță, au girat public. La Mangalia ar urma să fie construite mai multe nave prin programul SAFE
gandul.ro
image
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
mediafax.ro
image
Cum arată John Cena la jumătate de an după retragerea din wrestling. Apariție șocantă pentru fanii săi: „De ce ai făcut asta?”
fanatik.ro
image
„Haos total! Tremură casa când trec utilajele”. Am mers pe șantierul STB să vedem cum se lucrează la schimbarea liniilor de tramvai
libertatea.ro
image
L-ar mai propune AUR pe Călin Georgescu premier? Răspunsul lui George Simion
digi24.ro
image
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
gsp.ro
image
"Hoție pe față!". Kasparov nu s-a mai putut abține, după scandalul de proporții de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
De la telefoane și portofele la un acvariu uriaș. Cele mai surprinzătoare obiecte uitate în Uber
click.ro
image
Suspecta atentatului din Monaco este o ucraineancă deghizată în bărbat. Amanta lui Ermolaev și-a pierdut picioarele în explozie
antena3.ro
image
Cea mai mare bancă din România a dat cea mai mare finanţare din istoria sa fraţilor Pavăl de la Dedeman. Pentru ce au luat banii
zf.ro
image
Meseria riscantă şi neobişnuită care îţi aduce 90.000 de euro pe an şi mese gratuite. Care este secretul
observatornews.ro
image
Cât a plătit o turistă, la „împinge tava” din Mamaia, pentru o ciorbă de văcuță și o pulpă de pui cu cartofi și salată de varză
cancan.ro
image
Avocat: Creșterea vârstei de pensionare reprezintă un furt din pensie. Eliminarea pensiei anticipate, la fel
newsweek.ro
image
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
prosport.ro
image
Detaliul ascuns pe bancnotele românești. A fost introdus dintr-un motiv important, puţini români au habar de el
playtech.ro
image
O nouă tragedie în fotbalul românesc. Un fost jucător din SuperLiga a murit la 45 de ani
fanatik.ro
image
PNL a făcut degeaba Congres pentru excluderea „trădătorilor” din partid. „În momentul de față, avem două conduceri care funcționează simultan”
ziare.com
image
E gata: Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Poate ajunge la 12.000.000 de euro
digisport.ro
image
Orașul din România unde se găsește cea mai ieftină motorină. Cât te costă să faci un plin?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pur și simplu WOW! Vloggerul Petruț Bisoi s-a mutat într-un penthouse de 300 de mp care arată ca în filme! Are saună, sală de forță și vedere spre Herăstrău / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Explozie Monaco. Principala suspectă, ucraineanca Anastasia Berezovska. Femeia are 39 de ani și locuiește în Germania
mediaflux.ro
image
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Ce destinație de vis au ales doi vloggeri români pentru a scăpa de canicula din România: „Când o să ne fie cald, o să ne amintim de perioada asta”
click.ro
image
Corina Caragea, imagini spectaculoase din vacanță. Cum s-a fotografiat la piscină
click.ro
image
Cătălin Bordea îi răspunde lui Spike după declarațiile recente. Cum și-a ironizat comediantul fostul prieten
click.ro
Kate Middleton și William în Bahamas GettyImages 1239502886 jpg
Cât de slabă e, de fapt, prințesa? Kate Middleton, așa cum n-am mai văzut-o după diagnosticul de cancer: într-un șort mini
okmagazine.ro
retete chiftele jpg
Cum prepari chiftele pufoase și aromate care impresionează la masa familiei
clickpentrufemei.ro
Monedă Moskon (© Gabriel Talmatchi / Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța)
Cine a fost enigmaticul rege antic Moskon, ale cărui monede de argint au fost descoperite în Dobrogea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Confesiunea neașteptată a lui Dani Oțil despre Anna Lesko. Când i s-a pus pata pe cântăreață: „Nu aveam nicio șansă”
image
Ce destinație de vis au ales doi vloggeri români pentru a scăpa de canicula din România: „Când o să ne fie cald, o să ne amintim de perioada asta”

OK! Magazine

image
Prințesa fugară a reapărut. După o lungă absență și un divorț dureros, Prințesa Haya a Iordaniei se afișează alături de fiica ei de 18 ani

Click! Pentru femei

image
Blondele se distrează mai bine! Designerul Vera Wang și-a schimbat imaginea când a împlinit 77 de ani

Click! Sănătate

image
Shania Twain, la 60 de ani, dezvăluie cum a surprins-o menopauza