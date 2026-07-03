UE se teme de un conflict comercial cu China și nu îndrăznește să ia măsuri dure împotriva Beijingului

Încercările Uniunii Europene de a redefini relațiile comerciale și economice cu China se confruntă cu dificultăți, în condițiile în care statele membre nu au ajuns la un consens privind măsurile care ar trebui adoptate dacă dialogul cu Beijingul nu produce rezultate, relatează Bloomberg.

Potrivit agenției, deși Bruxellesul și-a înăsprit în ultimii ani discursul privind relațiile economice cu China, există reticență în rândul unor state membre față de adoptarea unor măsuri care ar putea conduce la o escaladare a tensiunilor comerciale.

Liderii europeni recunosc provocările generate de dezechilibrele comerciale și de competitivitatea companiilor chineze, susținute prin subvenții de stat. Totuși, nu există un acord asupra modului în care Uniunea ar trebui să reducă deficitul comercial cu China, estimat la peste 360 de miliarde de euro, sau să consolideze competitivitatea industriei europene.

„Este evident că Beijingul nu intenționează să adopte unilateral măsuri împotriva supracapacității industriale, pe care Bruxellesul o consideră alimentată de subvenții și de cererea internă insuficientă. Nu există semnale privind politici care să reducă în mod semnificativ excedentul comercial al Chinei în relația cu Europa”, a declarat Gabriel Wildau, director în cadrul companiei de consultanță Teneo.

La rândul său, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Arianna Podestà, a descris abordarea Uniunii ca fiind una bazată pe „dialog, reducerea riscurilor și diversificare”.

„Este esențial să reechilibrăm relațiile noastre comerciale cu China”, a afirmat aceasta.

Statele membre au opinii diferite privind răspunsul față de Beijing

Bloomberg notează că, în cadrul reuniunii liderilor europeni desfășurate luna trecută la Bruxelles, au existat diferențe de opinie privind strategia care ar trebui urmată.

Unele state au susținut acordarea unor competențe suplimentare Comisiei Europene pentru elaborarea unor noi instrumente comerciale împotriva practicilor considerate neloiale. Alte guverne au pledat pentru continuarea dialogului cu Beijingul înaintea adoptării unor măsuri restrictive.

Au existat și oficiali care au apreciat că Uniunea Europeană a devenit deja prea dependentă de China în sectoare strategice și că prioritatea ar trebui să fie limitarea vulnerabilităților, mai degrabă decât confruntarea comercială.

Un înalt oficial european, citat sub protecția anonimatului, a declarat pentru Bloomberg că problema nu este lipsa instrumentelor juridice, ci disponibilitatea statelor membre de a le utiliza.

Printre acestea se numără instrumentul european împotriva constrângerii economice, care permite introducerea unor măsuri tarifare sau netarifare ca răspuns la presiuni economice exercitate de state terțe, cu sprijinul guvernelor membre. Până în prezent, acest mecanism nu a fost folosit.

Un alt oficial a declarat că multe state membre sunt preocupate de eventualele măsuri de retorsiune pe care China le-ar putea adopta în cazul unei înăspriri a politicii comerciale europene.

Dependența de materiile prime și componentele chineze limitează opțiunile UE

Potrivit Bloomberg, una dintre principalele dificultăți pentru Uniunea Europeană este dependența de China în domenii considerate strategice.

Beijingul deține o poziție dominantă în producția și prelucrarea unor materii prime critice și a unor componente utilizate în industrii precum cea auto, electronică și de apărare.

În acest an, restricțiile impuse de China asupra exporturilor de pământuri rare au provocat perturbări pe piețele internaționale și au evidențiat vulnerabilitatea lanțurilor de aprovizionare.

De asemenea, producători europeni din industria auto au solicitat Comisiei Europene să suspende sancțiunile împotriva unui important furnizor chinez de semiconductori, avertizând că, în lipsa unei derogări, stocurile disponibile s-ar putea epuiza în câteva săptămâni.

Dialogul continuă, dar rămân întrebări privind următorii pași

Bloomberg apreciază că Uniunea Europeană va continua să adopte măsuri punctuale, inclusiv sancțiuni împotriva unor companii chineze acuzate că sprijină industria militară rusă și taxe compensatorii în anumite sectoare.

Totuși, agenția consideră puțin probabil ca Bruxellesul să adopte măsuri mai ample care ar modifica în mod fundamental relațiile comerciale cu Beijingul, din cauza riscului unui conflict comercial.

După întâlnirea din 29 iunie cu ministrul chinez al Comerțului, Wang Wentao, comisarul european pentru Comerț, Maroš Šefčovič, a anunțat că cele două părți au convenit să înființeze grupuri de lucru și mecanisme de consultare pentru soluționarea disputelor privind controalele la export și investițiile.

Părțile au stabilit luna octombrie ca termen pentru înregistrarea unor progrese în aceste dosare.

Potrivit Bloomberg, Comisia Europeană analizează în paralel instrumentele comerciale existente și pregătește noi propuneri pentru reducerea dependenței companiilor europene de componentele produse în China. Un plan în acest sens este așteptat să fie prezentat în această toamnă.

În același timp, China a avertizat că va răspunde oricăror noi restricții comerciale impuse de Uniunea Europeană.