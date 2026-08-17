Culisele nunții lui Cristiano Ronaldo: ceremonie în sufragerie și contract prenupțial. Georgina și-a „negociat” averea cu portughezul

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au ales discreția absolută pentru momentul în care și-au unit destinele. În locul unei ceremonii spectaculoase, demne de statutul lor, cei doi au preferat un eveniment restrâns, organizat chiar în sufrageria vilei pe care o dețin în Cascais.

Nunta a fost ținută departe de ochii presei, iar informațiile despre ceremonie au apărut abia după ce aceasta s-a încheiat. Georgina Rodriguez a povestit că, atunci când era copil, își imagina o nuntă desprinsă din povești: un castel, o trăsură, o rochie spectaculoasă cu trenă și o coroană decorată cu diamante. Planurile s-au schimbat însă radical după anii petrecuți alături de Ronaldo. După aproximativ un deceniu de relație și după ce cei doi și-au întemeiat o familie numeroasă, Georgina a ajuns să prefere un eveniment mult mai simplu și mai personal.

Astfel, sufrageria reședinței lor din Cascais a devenit locul în care au avut loc cununia. Proprietatea, evaluată la aproximativ 30 de milioane de euro, a oferit cadrul pentru o ceremonie în care intimitatea și apropierea de familie au fost mai importante decât fastul.

Data aleasă pentru nuntă, legată de începutul poveștii lor

Pentru Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez, data nunții nu a fost aleasă întâmplător. Cei doi au decis să se căsătorească pe 11 august 2026, exact în ziua în care, cu un deceniu în urmă, s-au întâlnit pentru prima dată.

Povestea lor a început într-un magazin Gucci de pe Calle Serrano, în Madrid. Georgina lucra atunci acolo, deși, în mod normal, nu ar fi trebuit să fie prezentă în acea zi. O colegă nu a putut ajunge la serviciu, iar ea a acceptat să o înlocuiască. În aceeași zi, Ronaldo a intrat în magazin alături de fiul său, Cristiano Jr. La momentul respectiv, fotbalistul portughez avea 31 de ani și se afla în plină ascensiune profesională, în timp ce Georgina era angajata magazinului. Ea avea să descrie ulterior întâlnirea drept o coincidență pe care o consideră parte din „destinul” lor.

Gucci, prezent și la zece ani de la prima întâlnire

Simbolismul nu s-a oprit la alegerea datei. La exact zece ani de la întâlnirea care le-a schimbat viețile, Gucci a fost din nou prezent în povestea celor doi, de această dată în cadrul nunții. Georgina a optat pentru o ținută albă din mătase, alcătuită din fustă și sacou, accesorizată cu pantofi din satin care aveau celebrul detaliu Horsebit al casei italiene. Ronaldo a ales un costum deschis la culoare, într-o nuanță de bej, pe care l-a asortat cu mocasini. Și copiii au fost integrați în conceptul vestimentar al evenimentului, purtând ținute în tonuri similare. Astfel, nunta a devenit nu doar celebrarea căsătoriei, ci și o reconstituire simbolică a începutului relației lor, petrecut cu exact zece ani înainte.

Și-au dorit copiii alături

Nunta lui Cristiano și a Georginei a fost gândită în jurul familiei, iar cei cinci copii ai cuplului (Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana și Bella) au avut un rol important în cadrul evenimentului. Prezența lor a transformat ceremonia într-un moment cu o încărcătură emoțională aparte pentru cei doi.

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Georgina a rememorat inclusiv una dintre cele mai dureroase perioade prin care a trecut familia. În 2022, cuplul aștepta nașterea gemenilor Bella și Angel, însă tragedia a lovit familia: doar fetița, Bella, a supraviețuit, în timp ce băiețelul Angel a murit la naștere. Evocarea acelui moment a fost una dintre cele mai emoționante părți ale poveștii lor.

Ceremonia a păstrat, în rest, o atmosferă discretă și apropiată, departe de spectacolele fastuoase asociate de obicei nunților vedetelor internaționale. După cununia civilă, Ronaldo și Georgina au mers la Sanctuarul Maicii Domnului de la Fatima, aflat la aproximativ o oră de locul în care a avut loc ceremonia. La Fatima, cei doi au primit binecuvântarea unui preot într-un cadru ferit de privirile curioșilor.

La eveniment au participat, pe lângă cei cinci copii, și câteva persoane apropiate familiei. Printre invitați s-au numărat Miguel Paixao, prietenul din copilărie al lui Cristiano, Ivana Rodriguez, sora Georginei, precum și Jose Rodriguez Sangil și Monica Gonzalez Martinez, un bijutier spaniol și soția sa.

Ce spune contractul prenupțial

Căsătoria celor doi a venit și cu o înțelegere juridică menită să stabilească situația financiară a celor doi. Potrivit certificatului de căsătorie consultat de publicația portugheză Jornal de Notícias, Georgina a decis să își păstreze numele de familie și după căsătorie.

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Cu doar o zi înainte de ceremonie, cei doi au semnat și un contract prenupțial. Documentul prevede separația de bunuri, ceea ce înseamnă că fiecare dintre soți își păstrează, în principiu, proprietățile și activele deținute înaintea căsătoriei, dar și bunurile dobândite ulterior în nume propriu. Ceremonia civilă a fost oficiată de Maria Manuel Folhadela de Oliveira, funcționară de stare civilă care a venit special din Porto pentru a-i cununa pe cei doi.

Suma pe care ar primi-o Georgina în cazul unei despărțiri

Acordul dintre Ronaldo și Georgina ar conține însă și prevederi referitoare la situația în care relația s-ar încheia. Potrivit informațiilor publicate inițial în presa portugheză și preluate ulterior de Marca, Georgina ar beneficia de o indemnizație lunară de aproximativ 85.000 de lire sterline în cazul unei separări. Înțelegerea ar fi fost stabilită după nașterea fiicei lor, Alana, și ar avea ca scop protejarea situației financiare a Georginei și a copiilor în eventualitatea unei despărțiri.

Mai mult, presa susține că una dintre proprietățile importante ale fotbalistului ar fi fost trecută pe numele Georginei. Este vorba despre vila de lux din cartierul exclusivist La Finca, din Madrid, evaluată la aproximativ 5 milioane de lire sterline. Astfel, deși cei doi au optat pentru separația de bunuri, acordul încheiat înaintea căsătoriei ar include măsuri suplimentare menite să îi ofere Georginei și copiilor o anumită protecție financiară în cazul unei eventuale separări.