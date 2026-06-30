Modelele chineze de inteligență artificială reduc decalajul față de rivalele americane în securitatea cibernetică

Modelele de inteligență artificială dezvoltate în China au ajuns să concureze cu unele dintre cele mai avansate sisteme americane în anumite domenii ale securității cibernetice, potrivit cercetătorilor din industrie. Evoluția este considerată un nou moment de referință în competiția tehnologică dintre Beijing și Washington și ar putea influența politica Statelor Unite privind dezvoltarea și exportul tehnologiilor AI, scrie The Wall Street Journal.

Un nou model chinez obține rezultate comparabile

Specialiștii în securitate cibernetică afirmă că GLM-5.2, cel mai recent model lansat de compania chineză Zhipu AI (Z.ai), poate identifica vulnerabilități software la un nivel comparabil cu unele dintre cele mai performante modele dezvoltate în Statele Unite.

Potrivit evaluărilor independente, modelul rămâne în urma produselor dezvoltate de Anthropic și OpenAI în numeroase sarcini generale, însă în domeniul identificării erorilor de securitate diferențele s-au redus semnificativ.

Analiștii consideră că acest progres reflectă apropierea tot mai rapidă dintre capacitățile companiilor chineze și cele ale liderilor americani în domeniul inteligenței artificiale.

De ce este importantă detectarea vulnerabilităților

Capacitatea modelelor AI de a identifica erori în codul software este considerată esențială pentru securitatea cibernetică.

Aceste instrumente pot ajuta dezvoltatorii să descopere și să remedieze vulnerabilitățile înainte ca ele să fie exploatate de atacatori. În același timp, aceeași tehnologie poate fi utilizată și pentru identificarea rapidă a punctelor slabe ale sistemelor informatice, ceea ce ridică preocupări privind utilizarea sa în operațiuni cibernetice ofensive.

Mai mulți cercetători avertizează că dezvoltarea accelerată a acestor modele poate schimba echilibrul dintre apărare și atac în spațiul digital.

Modelele deschise ridică noi provocări

Spre deosebire de unele dintre modelele dezvoltate de companiile americane, GLM-5.2 este disponibil sub forma unui model „open-weight”.

Această abordare permite descărcarea și rularea modelului pe infrastructură proprie, precum și modificarea lui fără supravegherea dezvoltatorului.

Susținătorii acestui model afirmă că oferă flexibilitate și acces mai larg pentru cercetare și dezvoltare. În schimb, experții în securitate avertizează că aceeași deschidere poate facilita utilizarea tehnologiei de către grupări infracționale sau actori statali implicați în atacuri cibernetice.

Datele furnizate de platforma OpenRouter indică faptul că GLM-5.2 se numără deja printre cele mai utilizate modele AI la nivel global.

Beijingul investește în instrumente dedicate securității cibernetice

Compania chineză 360 Security Technology a prezentat recent un nou sistem de identificare a vulnerabilităților software, denumit Tulongfeng.

Directorul executiv al companiei, Zhou Hongyi, a declarat că instrumentul oferă performanțe comparabile cu cele ale celor mai avansate modele occidentale și a susținut că dezvoltarea unor astfel de tehnologii este esențială pentru securitatea cibernetică a Chinei.

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În opinia sa, Beijingul nu își poate permite să depindă exclusiv de tehnologii controlate de companii americane, în condițiile în care acestea ar putea fi utilizate pentru analizarea infrastructurilor informatice chineze.

Restricțiile impuse în Statele Unite

Progresele înregistrate de companiile chineze coincid cu o perioadă în care autoritățile americane înăspresc supravegherea modelelor AI avansate.

OpenAI a anunțat recent că limitează accesul la unul dintre cele mai noi modele ale sale, invocând preocupări privind securitatea națională și procesul de implementare a unor noi reguli federale privind dezvoltarea inteligenței artificiale.

În paralel, unul dintre modelele generale dezvoltate de Anthropic a fost temporar retras de pe piață pentru utilizatorii internaționali, în urma unor restricții impuse de administrația americană. Ulterior, accesul la o versiune asociată a fost restabilit pentru anumite organizații considerate de încredere.

Dezbatere privind strategia Washingtonului

Noile restricții au generat critici din partea unor specialiști în tehnologie și securitate.

Unii experți susțin că limitarea accesului la modelele americane, în timp ce dezvoltarea tehnologiilor chineze continuă într-un ritm accelerat, ar putea reduce avantajul competitiv al Statelor Unite.

În același timp, există preocupări privind eficiența controalelor asupra exporturilor de cipuri avansate și asupra transferului indirect de cunoștințe tehnologice, inclusiv prin tehnici precum „distilarea” modelelor AI, prin care un sistem nou învață din răspunsurile oferite de un model deja existent.

Investiții americane în modele deschise

Autoritățile americane încearcă, în paralel, să stimuleze dezvoltarea unor alternative interne.

Departamentul Apărării al SUA a anunțat recent acorduri cu mai multe companii americane care dezvoltă modele AI cu arhitectură deschisă, destinate utilizării în aplicații guvernamentale și militare.

Oficialii americani afirmă că monitorizează îndeaproape evoluția modelelor open-source dezvoltate în China și impactul acestora asupra securității economice și tehnologice.

O competiție aflată într-o nouă etapă

Experții consideră că diferența tehnologică dintre Statele Unite și China continuă să se reducă, în special în domenii specializate precum securitatea cibernetică.

În același timp, restricțiile privind accesul la modelele americane determină unele companii internaționale să analizeze utilizarea alternativelor chineze, care sunt mai accesibile și oferă un grad mai mare de flexibilitate.

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Această evoluție sugerează că rivalitatea dintre cele două mari puteri în domeniul inteligenței artificiale intră într-o nouă fază, în care performanța tehnologică, reglementarea și accesul la infrastructură vor avea un rol la fel de important ca investițiile în cercetare, conchide WSJ.