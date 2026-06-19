Este relația China–UE o extensie a rivalității sino-americane? China la zi

În materialul de astăzi „China la zi”, vă prezentăm continuarea traducerii în limba română a unei analize semnate de Song Luzhen (宋鲁郑), cercetător în cadrul Institutului de Studii Chineze al Universității Fudan.

Textul tradus se remarcă prin relevanța sa analitică, oferind o reconstrucție coerentă a modului în care un expert chinez interpretează relațiile dintre China și Uniunea Europeană din perspectiva geopoliticii și a competiției dintre marile puteri.

Analiza propune o incursiune în logica strategică a Beijingului și răspunde unor întrebări esențiale: de ce China acordă o importanță majoră Europei, cum este perceput rolul SUA în relația China–UE, de ce conceptul de „rival sistemic” este considerat un factor structural de tensiune și cum sunt abordate teme sensibile precum Taiwanul sau politicile de „de-risking”. În acest sens, materialul depășește nivelul descriptiv al știrilor curente și facilitează o înțelegere mai profundă a mecanismelor care modelează dinamica relațiilor internaționale.

Totodată, analiza abordează teme de prim-plan ale agendei globale, precum relațiile transatlantice în contextul revenirii lui Donald Trump, repoziționarea Europei între SUA, China și Rusia, competiția tehnologică, inclusiv în domeniul 5G și al semiconductorilor, precum și securitatea energetică și reziliența lanțurilor de aprovizionare. Relevanța acestor subiecte depășește cadrul teoretic, având implicații directe pentru Uniunea Europeană și, implicit, pentru România.

Un alt element definitoriu al textului îl reprezintă unghiul său analitic, provocator și, pe alocuri, „sensibil”. Departe de a fi neutră, analiza pune sub semnul întrebării autonomia strategică europeană, conturând totodată imaginea unei Europe aflate într-o poziție intermediară între marile puteri și formulând ipoteze sensibile, precum rolul potențial al forțelor politice de extremă dreapta în reconfigurarea relațiilor sino-europene.

Tocmai această perspectivă stimulează reflecția critică și diferențiază demersul de abordările pur informative.

Prima parte a analizei traduse poate fi citită aici:

Redăm în continuare partea a doua a traducerii din limba chineză a materialului menționat mai sus:

A doua categorie majoră de factori vizează evoluțiile relațiilor sino-americane. În paralel cu accentuarea tensiunilor de securitate dintre Europa și SUA, confruntarea sino-americană a cunoscut o vizibilă atenuare. Pe de o parte, Europa devine tot mai izolată, iar pe de altă parte, factorul american care a alimentat în mare măsură tensiunile dintre China și Europa începe treptat să fie diminuat.

De la adoptarea de către SUA a unei politici de limitare și descurajare față de China, Europa, în calitate de aliat al Washingtonului, a fost nevoită să urmeze aceeași direcție. În prezent însă, intervin două schimbări importante. În primul rând, relațiile sino-americane au intrat într-o fază de „armistițiu”, iar neo-monroeismul american indică o retragere a interesului american față de afacerile asiatice. După aproape un an de ajustări, relațiile dintre China și SUA au devenit relativ stabile și chiar în curs de ameliorare.

În mod deosebit, China și SUA au convenit asupra unor vizite reciproce la nivel de lideri, iar faptul că China și SUA sunt, pe rând, gazde ale reuniunilor APEC și G20 va conduce la patru întâlniri între liderii celor două state într-un singur an. Această evoluție nu doar că spulberă speranța Europei de a coopera cu SUA pentru a contracara China și a diminua presiunile asupra sa, dar plasează Europa într-o poziție geopolitică extrem de dificilă: relațiile China–SUA și China–Rusia sunt bune, iar relațiile bilaterale dintre aceste trei mari puteri sunt, în grade diferite, stabile sau în curs de îmbunătățire. În contrast, Europa se află într-o relație de tensiune sau confruntare cu toate cele trei.

Din perspectiva intereselor strategice, China, SUA și Rusia au fiecare motivații pentru a exercita presiuni asupra Europei sau, cel puțin, pentru a prioritiza propriile interese, chiar și în detrimentul acesteia. Lipsa unor rezultate concrete la summitul aniversar din 2025, care a marcat 50 de ani de relații diplomatice între China și Uniunea Europeană, a avut drept consecință, printre altele, slăbirea capacității de negociere a Europei în raport cu SUA, obligând-o să accepte acorduri tarifare dezavantajoase.

Pentru Uniunea Europeană, îmbunătățirea relațiilor cu Rusia sau cu SUA aflate sub conducerea lui Donald Trump este, în actualul context, aproape imposibilă, întrucât interesele și valorile părților sunt profund divergente. În aceste condiții, dacă Europa dorește să își depășească poziția geopolitică defavorabilă, China apare drept singura opțiune viabilă. În plus, odată ce relațiile dintre China și SUA s-au ameliorat, Europa nu mai are motive să se confrunte cu China din rațiuni ce țin de agenda americană. Acești doi factori conduc la o diminuare temporară a influenței americane asupra relațiilor sino-europene.

A treia categorie majoră de evoluții vizează faptul că, în cursul acestui an, liderii a două state occidentale importante, Regatul Unit și Canada, au efectuat vizite în China, contribuind, la rândul lor, la crearea premiselor pentru o eventuală detensionare a relațiilor dintre China și Europa. Impactul acestor vizite asupra Uniunii Europene poate fi explicat prin patru motive principale.

În primul rând, tensiunile anterioare dintre aceste state și China au fost semnificativ mai acute decât cele dintre China și Uniunea Europeană. În cazul Regatului Unit, acestea au fost generate în principal de situația din Hong Kong, iar în cazul Canadei, de cazul Meng Wanzhou, relațiile ajungând practic la un punct de ruptură. Cu toate acestea, cele două state au reușit să reia dialogul și să îmbunătățească relațiile. Mai mult, ele au încălcat anumite uzanțe diplomatice, inițiind vizite la nivel înalt fără a aștepta reciprocitatea imediată din partea Chinei, ceea ce reflectă un grad ridicat de pragmatism și flexibilitate.

În al doilea rând, relațiile acestor două state cu SUA sunt mult mai strânse decât cele ale Europei continentale, însă, în pofida acestui fapt, ele au adoptat o atitudine activă în direcția îmbunătățirii relațiilor cu China. Dincolo de proximitatea culturală și istorică, atât Regatul Unit, cât și Canada sunt membre ale alianței Five Eyes, în cadrul căreia schimbul de informații este extins și nu implică activități de spionaj reciproc. Dependența lor de SUA, atât în planul securității, cât și al economiei, este considerabil mai mare decât în cazul altor state europene. De exemplu, exporturile Regatului Unit către SUA reprezintă 22,3% din totalul exporturilor sale, o pondere mai mare decât cea cumulată a următoarelor trei state, Germania, aflată pe locul al doilea, având doar 6,8%. În cazul Canadei, aproximativ 80% din exporturi sunt orientate către piața americană, ambele state înregistrând excedente comerciale semnificative în relația cu SUA.

În al treilea rând, nefiind membre ale Uniunii Europene, aceste state pot funcționa ca exemple externe de referință, oferind un model alternativ de abordare. Impactul și capacitatea lor de a genera reflecție la nivel european sunt, în anumite privințe, chiar mai mari decât cele ale unor state membre precum Franța sau Germania. Vizitele liderilor francezi și germani în China nu au generat același nivel de dezbatere și introspecție în spațiul public european.

În al patrulea rând, strategia acestor state în materie de autonomie strategică și securitate nu constă în decuplarea de toate marile puteri, ci în menținerea unor relații funcționale cu fiecare dintre acestea. Ideea principală este că mediul extern poate fi o sursă de sprijin și beneficii, însă nu trebuie să existe o dependență exclusivă de un singur actor. Această abordare reflectă lecțiile învățate din dependența excesivă față de SUA. Astfel, deși vizitele în China au avut rolul de a contrabalansa riscurile generate de relația cu SUA, ele au fost gestionate astfel încât să nu conducă la deteriorarea relațiilor cu Washingtonul.

Această abordare diferă de cea adoptată în prezent de Europa, care, pe de o parte, renunță la energia rusească, pe de altă parte, încearcă să reducă dependența de SUA și, în același timp, promovează politici de „de-risking” față de China. Logica acestei strategii este de a evita dependența de orice actor major, însă, în realitate, o astfel de poziție este dificil de susținut.

Concluzia este următoarea: dacă relațiile dintre SUA și Europa, aflate pe o traiectorie de deteriorare, vor ajunge la un punct critic în următorii doi ani și jumătate, fie prin eventuala anexare a Groenlanda, fie prin escaladarea contradicțiilor generate de expansionismul american, conducând la o retragere de facto a lui Donald Trump din NATO, iar în paralel relațiile dintre China și SUA, precum și cele dintre China și alte state occidentale non-membre ale Uniunii Europene continuă să se îmbunătățească, atunci ar putea apărea un prim punct de „dezgheț” în relațiile dintre China și Europa.

În ceea ce privește noțiunea de „retragere de facto” a SUA din NATO, se impune o clarificare suplimentară: o retragere formală, din punct de vedere juridic, este puțin probabilă. În schimb, o retragere practică este posibilă, prin măsuri precum renunțarea la angajamentele de apărare colectivă, retragerea trupelor americane din Europa, încetarea completă a sprijinului pentru Ucraina sau chiar anexarea Groenlandei, care ar avea efecte echivalente. Există și un precedent istoric relevant: în 1966, Charles de Gaulle a decis retragerea Franței din structura militară integrată a NATO. În mod similar, Statele Unite ar putea, de exemplu, să își retragă comandantul suprem din cadrul Alianței.

De altfel, Europa a început deja să se pregătească pentru un astfel de scenariu, discutând despre consolidarea unei capacități de apărare autonome, o „NATO europeană”. Măsurile avute în vedere includ creșterea bugetelor militare, extinderea rolului forței de descurajare nucleară a Franței la nivel european (Franța a decis deja, în martie, ca aliații europeni să participe la exerciții de descurajare nucleară), implicarea mai amplă a liderilor europeni în structurile NATO, evaluarea aplicabilității clauzei de apărare reciprocă din Tratatul de la Lisabona, precum și cooperarea militară sporită, de exemplu, proiectele comune dintre Regatul Unit și Germania pentru dezvoltarea de rachete stealth și arme hipersonice sau reluarea dezbaterilor privind serviciul militar obligatoriu.

În același timp, Europa explorează și măsuri de contrabalansare a influenței americane, precum reducerea achizițiilor de echipamente militare din SUA sau chiar amenințări privind închiderea bazelor militare americane de pe teritoriul european (în condițiile în care aproximativ jumătate din cheltuielile militare europene se îndreaptă către industria de apărare americană). Cel puțin din perspectiva reacțiilor europene, există percepția reală că o retragere americană din NATO este posibilă.

Totuși, consider că acest prim potențial punct de „dezgheț” este caracterizat de un grad ridicat de incertitudine, iar condițiile necesare sunt dificil de îndeplinit și de menținut pe termen lung. Prin urmare, un al doilea posibil punct de inflexiune pare mai probabil.

Așa cum am menționat anterior, în 2019, Uniunea Europeană a definit China drept „rival sistemic”, într-un moment în care se confrunta deja cu presiuni din partea Rusiei și a administrației Trump. În actualul context, în care amenințările percepute din partea Statelor Unite și a Rusiei sunt chiar mai accentuate decât în 2019, Uniunea Europeană nu și-a modificat poziția față de China. Aceasta sugerează că o schimbare fundamentală în relațiile sino-europene nu este posibilă în cadrul actualelor elite politice, fiind condiționată de eventuale transformări interne în Europa.

În acest sens, ascensiunea forțelor politice de extremă dreapta reprezintă unul dintre cele mai probabile scenarii. De la începutul secolului XXI, aceste curente au cunoscut o creștere accelerată în spațiul occidental. Un moment de referință a fost anul 2002, când liderul extremei drepte franceze, Jean-Marie Le Pen, a ajuns în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, marcând un punct de cotitură simbolic.

În prezent, forțele de extremă dreapta se află la guvernare sau participă la coaliții guvernamentale în șase dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (Ungaria, Italia, Slovacia, Olanda, Belgia și Suedia), în timp ce Donald Trump a câștigat de două ori alegerile prezidențiale în SUA. Pe fondul extinderii sprijinului popular, în cadrul actualelor sisteme democratice occidentale, tendința de „dreptizare” a Uniunii Europene pare dificil de evitat. În mod deosebit, în state-cheie precum Franța și Germania, partidele de extremă dreapta se situează pe primul loc în sondajele de opinie.

Accederea la guvernare a partidelor de extremă dreapta ar putea genera premise pentru un „dezgheț” în relațiile dintre China și Europa din patru motive principale.

În primul rând, aceste partide consideră că principalele amenințări provin din imigrația externă, din elitele politice care promovează multiculturalismul în detrimentul identității naționale și din globaliștii care subminează suveranitatea statului. În consecință, prioritățile lor guvernamentale vizează restaurarea suveranității naționale, consolidarea identității culturale și limitarea sau expulzarea imigrației. Aceste tendințe pot fi observate în mod clar în politicile adoptate de Donald Trump, care a retras SUA din numeroase organizații internaționale pentru a reduce constrângerile externe, a restricționat imigrația din mai multe state din Africa și Orientul Mijlociu și a intensificat combaterea imigrației ilegale. În paralel, a promovat unilateralismul și s-a opus ferm globalizării. În plan intern, presiunile asupra opoziției politice și asupra mass-mediei critice au fost, de asemenea, evidente. În acest cadru ideologic, chiar dacă persistă factori structurali ai competiției strategice dintre China și Statele Unite, China nu mai este percepută drept principalul adversar. De exemplu, poziționarea favorabilă față de Rusia a afectat securitatea Uniunii Europene, în timp ce relația cu China a rămas în principal la nivelul disputelor economice. În mod similar, în contextul achizițiilor de petrol rusesc, SUA au sancționat parteneri apropiați precum India, însă în cazul Chinei s-au limitat la solicitări verbale.

În al doilea rând, partidele de extremă dreapta contestă valorile tradiționale ale Occidentului, pe care le consideră responsabile pentru problemele actuale. De exemplu, ele critică acceptarea unui număr mare de refugiați în numele drepturilor omului, libertatea de circulație acordată acestora în Europa și extinderea drepturilor politice, inclusiv a dreptului de vot, către aceștia, cu impact asupra sistemelor politice occidentale. Dimensiunea valorilor a reprezentat un câmp central de tensiune între Occident și China, fiind un domeniu în care compromisul este dificil. Partidele tradiționale consideră că succesul modelului chinez constituie o alternativă și o provocare la adresa propriilor valori, unul dintre motivele principale pentru care Europa definește China drept rival sistemic. În schimb, accederea la putere a extremei drepte ar elimina acest principal punct de fricțiune, dificil de conciliat. În cele două mandate ale lui Donald Trump, relațiile sino-americane nu au fost marcate de conflicte ideologice, ci s-au manifestat în principal în domenii precum comerțul, tehnologia, resursele umane și materiile prime strategice. Din acest motiv, chiar și în perioade de tensiune ridicată, au existat premise pentru compromisuri rapide.

În al treilea rând, aceste partide nu susțin globalismul și evită implicarea în afacerile internaționale, considerând că aceasta implică costuri ridicate fără beneficii clare. În plan practic, aceasta se traduce printr-o reticență față de intervenția în afacerile interne ale altor state, inclusiv în cele ale Chinei. Intervenția în afacerile interne reprezintă, de altfel, una dintre sursele fundamentale ale tensiunilor dintre Occident și China. În primul mandat al lui Donald Trump, această abordare a fost evidentă. În al doilea mandat, însă, s-au observat unele schimbări, inclusiv intervenții mai frecvente în afacerile altor state, inclusiv ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, nu s-au înregistrat intervenții similare în raport cu China. Rămâne de văzut dacă această tendință este una temporară sau structurală. Chiar și așa, în cazul partidelor de extremă dreapta din Europa, este probabil ca acestea fie să evite intervenția în afacerile altor state, fie să manifeste o reticență clară față de implicarea în chestiuni interne ale Chinei.

În al patrulea rând, partidele de extremă dreapta pun accent pe interesele concrete, ceea ce le conferă, în general, o orientare mai pragmatică și capacitatea de a aborda direct atât problemele interne, cât și pe cele externe. De exemplu, în ceea ce privește imigrația și efectele acesteia, partidele tradiționale tind adesea să evite dezbaterea deschisă, în timp ce formațiunile de extremă dreapta aduc aceste teme în prim-plan. În privința conflictului ruso-ucrainean, acestea consideră că soluțiile militare nu mai sunt viabile și că prelungirea confruntării nu face decât să genereze costuri fără finalitate clară, în timp ce partidele tradiționale insistă asupra obținerii unei „victorii finale” în numele principiilor.

În cazul chestiunii Taiwanului, Donald Trump a formulat o abordare directă și pragmatică, subliniind dimensiunea redusă a Taiwanului, distanța sa față de SUA și proximitatea față de China continentală, precum și diferența de putere dintre cele două părți. Astfel de evaluări realiste sunt, în general, evitate de partidele tradiționale, care preferă să insiste asupra conceptelor de democrație și legitimitate morală. În schimb, abordarea pragmatică se traduce prin măsuri concrete: atragerea investițiilor taiwaneze în SUA, încurajarea unor companii precum TSMC să deschidă facilități de producție pe teritoriul american și stimularea achizițiilor de armament, transformând astfel riscurile în beneficii.

În ceea ce privește Europa, partidele de extremă dreapta tind să acorde o importanță limitată chestiunii Taiwanului. Tocmai datorită acestei orientări pragmatice, ele pot gestiona mai eficient relațiile cu marile puteri. De exemplu, Ungaria, sub conducerea lui Viktor Orbán, considerată de mulți drept un guvern de orientare radicală în cadrul Occidentului, a reușit să mențină relații funcționale atât cu China, cât și cu Rusia și SUA. Aceasta reflectă o politică externă orientată prioritar spre interesele naționale. În contrast, în prezent, Uniunea Europeană se confruntă cu relații tensionate simultan cu China, Rusia și Statele Unite.

În plus, China, în calitate de a doua cea mai mare economie a lumii, reprezintă un partener de cooperare deosebit de important pentru partidele de extremă dreapta, care acordă prioritate intereselor concrete. Acestea urmăresc, de asemenea, să își demonstreze capacitatea de guvernare și validitatea ideilor politice prin performanțe economice. În acest context, dacă forțele de extremă dreapta, aflate într-o continuă creștere în preferințele electoratului european, vor ajunge la guvernare, în special în state-cheie precum Franța și Germania, relațiile dintre China și Europa ar putea intra într-o nouă etapă, caracterizată de oportunități istorice. Într-un asemenea scenariu, Europa nu ar mai percepe China ca pe o amenințare, nu ar mai exista opoziții fundamentale în plan valoric și nici obstacole în calea procesului de reunificare, accentul fiind pus pe cooperare și beneficii reciproce. Doar în aceste condiții relațiile sino-europene ar putea reveni la statutul de parteneriat strategic cuprinzător.

Definirea Chinei drept „rival sistemic” reprezintă, în această perspectivă, sursa fundamentală a tuturor dificultăților care afectează în prezent relațiile dintre China și Uniunea Europeană. Atât timp cât această problemă nu este depășită, relațiile sino-europene nu pot avansa în mod real. Odată soluționată însă această chestiune de fond, două evoluții concrete ar putea constitui indicatori ai unui veritabil „dezgheț” în relațiile dintre cele două părți.

În al doilea rând, un astfel de semnal ar fi deblocarea și aprobarea rapidă a Acordului de investiții China–UE. Acest acord a fost inițial încheiat în pofida opoziției SUA și are un caracter reciproc avantajos. În contextul actual, el ar putea constitui un instrument important pentru Europa în relația cu Washingtonul, precum și un indicator concret al relansării relațiilor cu China și al reconstruirii încrederii reciproce. Din punct de vedere administrativ, aprobarea sa nu reprezintă un obstacol major. De exemplu, la 21 ianuarie 2026, Parlamentul European a decis suspendarea procedurii de aprobare a unui acord comercial transatlantic; cu toate acestea, după concesiile făcute de SUA, principalele forțe politice europene au decis, deja la 10 februarie, reluarea procedurii de ratificare. Elementul decisiv rămâne, așadar, voința politică a Europei și modul în care aceasta definește relația cu China.

În al treilea rând, cooperarea tehnologică, simbolizată de cazul Huawei, reprezintă un alt indicator esențial. În 2026, Europa a intensificat semnificativ măsurile de excludere a companiei Huawei din infrastructura 5G. Proiectul de revizuire a legislației privind securitatea cibernetică a trecut de la recomandări neobligatorii la prevederi obligatorii stricte, impunând eliminarea echipamentelor într-un termen de 36 de luni. În plus, aria restricțiilor a fost extinsă dincolo de infrastructura 5G, incluzând 18 domenii critice, precum semiconductorii, sistemele energetice, vehiculele autonome și serviciile cloud. O asemenea evoluție contravine, din această perspectivă, necesității unei cooperări mai strânse între China și Europa în contextul provocărilor actuale și reflectă, în esență, consecințele perceperii Chinei drept „rival sistemic”.

Trebuie subliniat faptul că atât gândirea strategică, cât și mecanismele politice funcționează pe baza unor inerții instituționale. Relațiile dintre China și Europa nu au ajuns la actualul nivel de deteriorare peste noapte, iar schimbarea acestei dinamici necesită, în mod similar, timp. Se poate afirma însă că actualul context internațional creează premise favorabile pentru o eventuală detensionare a relațiilor sino-europene, iar ascensiunea partidelor de extremă dreapta ar putea reprezenta, în această interpretare, unul dintre cele mai probabile momente de inflexiune.

În concluzie, relațiile dintre China și Europa nu depind exclusiv de cele două părți, factorii externi având adesea o influență mai importantă decât dinamica bilaterală propriu-zisă. Posibilitatea unui „dezgheț” nu este determinată în mod direct de acțiunile Chinei: pe de o parte, factorii externi depind de evoluția relațiilor dintre Europa și Statele Unite, precum și dintre China și SUA; pe de altă parte, factorii interni sunt legați de dinamica politică europeană, în special de posibilitatea accederii la putere a partidelor de extremă dreapta. În aceste condiții, China nu poate decât să aștepte apariția unei conjuncturi favorabile.

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Paula Toma este Director executiv al „Centrului de Studii Sino-Ruse (CSSR)” din cadrul Fundației Universitare a Mării Negre „Mircea Malița”.