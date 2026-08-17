Schimbare bruscă a vremii în România. Unde sunt așteptate ploi torențiale și vijelii

Un Cod galben care vizează temperaturi ridicate şi disconfort termic a intrat în vigoare luni, la ora 10:00, şi este valabil pe parcursul întregii zile în Banat, Crișana, Maramureș, vestul şi sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei şi nord-estul Moldovei.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben vizând temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat, valabilă luni, între orele 10.00 şi 21.00, în judeţele Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Mureş, Sibiu, Alba, Bihor, Arad, Timiş, Hunedoara, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Botoşani şi Iaşi.

Astfel, luni, în Banat, Crişana, Maramureş, vestul şi sud-vestul Olteniei, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi în nord-estul Moldovei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi local caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Temperaturile maxime se vor situa între 33 şi 37 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.

Totodată, meteorologii au emis o informare valabilă de luni, de la ora 23.00, până marți, la ora 21.00, aceasta vizând intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ, vijelii, răcire accentuată.

"Vor fi intensificări ale vântului în această noapte (luni/ marţi) în regiunile vestice, iar marţi (18 august) în majoritatea regiunilor, cu viteze la rafală de 40...50 km/h şi local de peste 60...70 km/h, îndeosebi la munte. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică la noapte în Banat, Crișana, Maramureș, iar mâine mai ales în Munţii Apuseni, nordul Carpaţilor Orientali şi pe arii restrânse în Transilvania şi Moldova. Aceasta se va manifesta prin averse torenţiale moderate cantitativ (15...20 l/mp şi izolat de peste 20...25 l/mp), descărcări electrice, vijelii şi izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm)", a arătat ANM.

Marţi, în vestul, centrul şi nordul ţării vremea se va răci accentuat, temperaturile maxime vor scădea în general cu 10...12 grade şi vor fi cuprinse între 20 şi 28 de grade.

Marţi, între orele 10.00 şi 21.00, va fi în vigoare o atenţionare Cod galben privind intensificări ale vântului şi vijelii, în judeţele Maramureş, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Mureş, Alba, Sibiu, Hunedoara, Gorj, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Vâlcea, Braşov, Covasna, Harghita, Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Tulcea şi în unele zone ale judeţelor Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Caraş-Severin, Timiş, Arad şi Bihor.

Marţi, vor fi intensificări ale vântului şi pe alocuri vijelii în Maramureş, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul şi nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei, cu viteze la rafală de 50....70 km/h. La munte, îndeosebi la altitudini mari rafalele vor fi de peste 80...90 km/h.

În acelaşi interval, va fi în vigoare o atenţionare Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat, în judeţele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, zona joasă de relief a judeţului Buzău, zona continentală a judeţului Constanţa şi în municipiul Bucureşti. Aici, va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 35...36 de grade.

În zona municipiului București, luni vremea va fi călduroasă. Cerul va fi senin şi vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 33 de grade, iar cea minimă va fi de 17...18 grade, mai scăzută în zona preorăşenească spre 15 grade.

Marţi, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic ridicat. Temperatura maximă va fi de 35...36 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul moderat, cu uşoare intensificări după-amiaza şi seara, cu viteze la rafală în general de 45 km/h.